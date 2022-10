El caso del centro de estética de Augas Férreas se hizo público a raíz de que decenas de clientes y algunas de sus empleadas lo aireasen en las redes sociales. Crearon en Facebook un grupo de afectados, del que forman parte 179 personas.

El centro Sensei, que llevaba unos 12 años funcionando, cerró por vacaciones en la primera mitad del pasado mes de agosto y, sin previo aviso, ya no volvió a abrir. Sus empleadas fueron despedidas y algunos clientes denunciaron que la propietaria les adeuda el importe de los bonos por tratamientos de estética y sesiones de depilación con láser, entre otros servicios, que pagaron por adelantado.

A finales de septiembre, cuando llevaba casi un mes y medio sin funcionar, este centro de estética también utilizaba las redes sociales para anunciar su cierre definitivo, según aseguraba, "después de haber intentado buscar una solución y esta no ser posible".

Además, facilitaba una dirección de correo electrónico para que los afectados le comunicasen la cuantía que les adeudaba. La propietaria comenzaba a mediados de este mes a devolver esos importes a algunos de sus clientes.

Una de las empleadas que presentó demanda por despido improcedente asegura que su propietaria le adeuda salarios desde hace siete meses

Mientras tanto, las empleadas, una de ellas en avanzado estado de gestación, presentaban en los juzgados de lo Social una demanda por despido improcedente, después de que a finales del mes pasado se celebrasen los actos de conciliación en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Lugo, sin que acudiese a ellos la empresaria.

Todavía no están fechados los juicios por estos despidos, que se prevé que se celebren el año que viene, dado el retraso que acumula esta instancia judicial en la provincia de Lugo.

Una trabajadora de esta empresa, que aseguraba que estuvo trabajando dos semanas en este centro de estética de la Praza de Augas Férreas, mostraba en redes sociales su contrariedad por esta experiencia laboral. "Estoy muy disgustada, no me ha pagado ningún día y hasta le he hecho horas extras", afirmaba esta afectada.

Una de las empleadas del centro de estética de la Praza de Augas Férreas que presentó demanda por despido improcedente asegura que su propietaria le adeuda salarios desde hace siete meses porque la última mensualidad que dice que le abonó fue de la de febrero.

Esta trabajadora se queja también de las condiciones laborales que tenía y del trato recibido. Aporta además mensajes de WhatsApp como pruebas en su denuncia.

Una de las quejas sobre el funcionamiento de este centro de estética en la que coinciden empleadas y clientes es que los servicios se tenían que pagar "en efectivo".

Más de 3.000 clientes pasaron por las instalaciones de este centro de estética, que en su día tuvo un gran tirón entre el público. El establecimiento llevaba funcionando en la capital lucense desde hace más de doce años.