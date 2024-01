El decano de los procuradores de Lugo dice que explicó su dimisión

El decano en funciones del Colegio de Procuradores de Lugo, Jacobo Varela, dice que sí se informó a los colegiados de las razones de la reciente dimisión de la junta directiva que él preside.

En un comunicado de rectificación a una información publicada por este diario, explica que "no es verdad que no se explicaran los motivos", como se indicaba en una noticia publicada por este diario el pasado 23 de diciembre.

Señala que en una junta celebrada el 7 de noviembre, un grupo de colegiados les pidió que dimitieran y que no lo hicieron antes "en un ejercicio de responsabilidad de los componentes de la junta" para dejar "presentado y aprobado el presupuesto de ingresos y gastos del 2024". Se convocó la junta de diciembre para dar el visto bueno a esos puntos –y no a las cuentas del ejercicio— y entonces se comunicó la dimisión.

Así explica en su escrito de rectificación:

"La Junta General, que no asamblea, fue convocada dentro del marco establecido por el Estatuto de este Ilustre Colegio con el objeto, entre otros, de aprobar el presupuesto de ingresos y gastos del año 2024, lo que así sucedió; en ningún momento se sometieron a discusión o aprobación las cuentas del ejercicio porque éste no ha finalizado, como es evidente.

Tampoco es cierto que fuera una reunión a la que asistieran más de 30 colegiados, no se llegó a ese número de asistentes y, por otra parte, aunque así hubiera sido, esa cifra no supone ni siquiera el 50% del censo de colegiados; y tampoco es admisible indicar que habitualmente lo hacen dos o tres, pues es incierto que sea habitual esa falta de concurrencia; y en cualquier caso, y a efectos puramente dialécticos, la baja asistencia a las Juntas del Colegio indicaría o bien que no existe por los colegiados interés en la marcha del Colegio o que la confianza en la labor de la Junta de Gobierno es plena.

Igualmente no es verdad que no se explicaran los motivos, es más en una Junta General Extraordinaria celebrada el pasado 7 de noviembre, a la que asistieron prácticamente los mismos colegiados que a esta última, y al finalizar la misma por muchos de esos asistentes se nos invitó a presentar la dimisión, que no se materializó antes en un ejercicio de responsabilidad de los componentes de la Junta dejando presentado y aprobado de ingresos y gastos del año 2024. Es más, en la pasada Junta General Ordinaria, se incitó a esos mismos colegiados a que se hicieran cargo de la dirección del Colegio, declinando la invitación.

Conviene recordar que el decano no es más que el representante del Colegio antes los distintos organismos, pero que las decisiones se adoptan de forma colegiada; así, respecto al apoyo da la denominada pasarela al Reta la Junta de Gobierno entendió que, en primer lugar desconoce cuáles son las condiciones para que ese trasvase de fondo pueda ocurrir; en segundo lugar, que es una decisión personal de cada mutualista, y finalmente, que entendíamos excede de las competencias del Colegio".