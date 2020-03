El decano de los abogados de Lugo estima "peores" efectos que tras la huelga de 2018

El decano del Colegio de Abogados de Lugo, Félix Mondelo, estima que la crisis sanitaria actual tendrá "peores" consecuencias para su colectivo que la huelga de 114 días que se llevó a cabo en el ámbito de la Justicia en 2018.

Mondelo ha asegurado este viernes que aún "arrastran" las secuelas de dicha huelga, que posteriormente llegó a colapsar los juzgados gallegos. Esto, unido a la "baja" actividad que registran ahora, provocará "más daños" a juicio del decano.

Por todo ello, y también a nivel "nacional", exigirán al Gobierno que se supriman las tasas por "autónomos". "Nosotros somos también autónomos perjudicados, lo que es obvio es que la paralización va a conllevar más daños que la huelga que sufrimos (en 2018) que duró casi cuatro meses y que arrastramos aún a día de hoy", ha reiterado.

Félix Mondelo ha precisado que su sector "vive de la actividad diaria" que se desarrolla en los "despachos, consultas y pleitos" y si no se realizan "consultas y no hay sentencias" no podrán hacer "nada".

Creen que le espera "estar un par de meses sin cobrar, con independencia de que alguno de los clientes también pueda sufrir las consecuencias económicas" que acarrea esta crisis sanitaria.

Lo que se les viene encima, asegura, es el aluvión de Ertes (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) que se están tramitando en los juzgados de lo social.

Además, ha concretado, "tenemos asistencia a detenidos diarias", a pesar de que "no se están produciendo muchas detenciones". "Curiosamente las que se vienen produciendo son por delitos de desobediencia a la autoridad", dentro de las restricciones marcadas por el Gobierno para no salir de casa.

En cuanto al resto de detenciones, constata que en la mayoría de los casos se tratan de resolver "por videcoferencias o videollamadas". En la provincia de Lugo, ha calculado, "son más de quinientos" los "abogados ejercientes".