Veían venir la catástrofe desde hace años, habían advertido amargamente del riesgo y ahora los vecinos de Coeo y Recimil no logran despertar de la pesadilla en la que les ha sumido la muerte de dos jóvenes arrollados el miércoles por un tren en el paso a nivel que une las parroquias.

Al pesar se une ahora la rabia, un miedo redoblado que ha llevado a algunos a renunciar a cruzar por ese paso y una indignación que les ha llevado a tomar la decisión de iniciar movilizaciones para exigir soluciones inmediatas.

Los vecinos no paran de preguntarse por qué no se tomaron medidas antes en un lugar "moi conflitivo", a pesar de que llevan décadas reclamando mejoras.

Roberto López, de Coeo, recuerda que no es el primer accidente en ese paso, "moi perigoso". "Hai anos, aí foi alcanzado un tractor con remolque; doutra vez, unha segadora, e tamén lembro unha furgoneta", dice. A pesar de estar en una larga recta, el paso no tiene mucha visibilidad y para cruzar "hai que asomarse á vía". Una caseta, de un lado, y árboles y traviesas apiladas, del otro, dificultan la visión.

Además, resulta que no tiene apenas señalización. "Non é normal que aínda haxa pasos a nivel coma este, sen semáforos, aquí xogámonos a vida a diario", indica Roberto, que accede casi en cada jornada a fincas próximas por ese lugar ahora maldito. "Lévame uns seis segundos facer a maniobra, entre parar no stop e volver arrancar", explica. Así mismo, advierte del problema de un "socavón" justo antes de la vía, "onde che poden caer as rodas e quedar no medio sen tempo de reacción".

"É algo moi triste", dice Mari-luz Sánchez, vecina de Recimil, y añade que hasta "bastante tardou en pasar, un día a sorte acábase e puidemos ser calquera de nós".

"Toda a vida houbo atropelos neste paso, pero segue sen dispoñer dun semáforo, que é o máis básico", expone. También alude al mal estado de los márgenes de la vía: "Hai semanas, aos traballadores quedoulles unha hormigoneira atrancada no medio".

Paso sin semáforos. Hay cinco pasos a nivel en estas parroquias. De ellos, solo tres cuentan con señales luminosas y sonoras. No obstante, por estos apenas hay circulación. El cuarto es de uso restringido y se encuentra cerrado.

Sin embargo, el paso donde se produjo el accidente es el único que está sin protecciones, salvo una señal de stop, siendo el más transitado de la zona, ya que conecta Recimil y Coeo en línea recta y evita un rodeo de unos cuatro kilómetros.

"Cando puxeron o resto de semáforos, pregunteilles por que neste non se poñía e referíronse a un informe no que se indicaba que era de acceso privado. É mentira, pasamos por el a todas horas".

Además, sostienen que justo en la noche siguiente al accidente unos operarios taparon los socavones que había. Refrendan con fotos esa acusación de que se trató de mejorar ligeramente el estado del paso una vez sufrida la catástrofe que tantos años temieron.

Acciones protesta: los vecinos cortarán la vía una hora al día para exigir soluciones a Adif

Una representación de vecinos de Recimil y San Vicente de Coeo se reunió este viernes con el delegado de la Xunta en Lugo, Javier Arias, y la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez.

Además, solicitaron por escrito una reunión con la subdelegada del Gobierno en Lugo, al ser el paso de competencia estatal. Su intención, en señal de protesta por lo ocurrido y tras años de denuncias, es cortar la línea férrea a partir del día 19, entre las 14.00 y las 15.00 horas, hasta que se coloque en ese lugar un semáforo para regular el paso de un lado a otro "en condiciones de seguridad".

"Aunque Adif asegura que la supresión de este paso a nivel ya está proyectada desde hace cuatro años, lo cierto es que todo sigue igual", afirman. Así, recuerdan que es "un paso a nivel moi perigoso", con el agravante de que es el más utilizado por los vecinos de la zona, especialmente por los ganaderos, que lo emplean a menudo con sus tractores e incluso para el paso de animales.

Los asistentes a esta reunión mostraron "satisfacción por la buena voluntad" mostrada por los responsables políticos, aunque "exigen" que también se hagan eco de sus reclamaciones el Mitma y Adif, instituciones competentes en este ámbito.

"A nosa reclamación é que se poña un semáforo de obras nese paso mentres non se suprima. Tan só queremos cruzar sen ter que xogarnos a vida", explican. "Xa está ben de que non nos fagan caso, o prezo pagado esta semana é máis que suficiente para que se tomen medidas nun lugar no que xa ten habido moitos sustos sen que falecera ninguén, ata que pasou", inciden.

Las víctimas: el superviviente evoluciona favorablemente

El tercer ocupante del vehículo arrollado por el tren, único superviviente, evoluciona favorablemente dentro de la gravedad en la Uci del Hula y está previsto que pase a planta en las próximas jornadas.



Consternación en León



El funeral por los fallecidos, dos jóvenes de 21 y 19 años que participaban en la obra de un centro asociado a la subestación de Adif de Oural, fue celebrado en el día de ayer en la más estricta intimidad familiar. La muerte de los jóvenes consternó a compañeros y profesores de las víctimas, que cursaban el ciclo superior de Centrales Eléctricas en el CIFP Tecnológico Industrial de León.