La cofradía del Cristo del Perdón, siete décadas de semanas santas

La cofradía del Cristo del Perdón ya tiene 71 primaveras o semanas santas. Sin embargo, este miércoles celebró las 70, las que no puedo festejar el año pasado al cruzarse en su camino la pandemia de covid-19. Este año, los cofrades dijeron basta. Está bien que no haya procesiones por el riesgo de contagio pero siete décadas no las cumplen todas las cofradías y eso es algo que, de alguna manera, hay que celebrar.

Manteniendo las consabidas distancias y con mascarillas, el hermano mayor de la cofradía, José Luis Cancela, ejerció este miércoles de maestro de ceremonias en el acto que ya habían organizado hace un año: la entrega de las insignias de oro a distintas autoridades y fundadores de la cofradía y de varias piezas alegóricas a la catedral y a la muralla a instituciones y también fundadores y familias colaboradoras con la cofradía desde los inicios.

De este modo, recibieron las insignias de oro del Cristo del Perdón la alcaldesa, Lara Méndez; el presidente de la Diputación, José Tomé; la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; Manuel Ventosinos, uno de los fundadores de la cofradía, y Rosa Silva, camarera de honor.

Entre tanto, se llevaron una figura conmemorativa el Obispado, el Ayuntamiento, la Diputación, la comandancia de la Guardia Civil; José Luis Soilán Lage y Luis Rodríguez, secretario y tesorero de la cofradía; Esther Silva, fundadora, y las familias Reboredo y Vázquez Cereijo, que también contribuyeron al nacimiento de esta cofradía.

Tras el acto conmemorativo de los 70 años, los cofrades participaron en un viacrucis por la catedral y, posteriormente, se celebró una misa.

A lo largo de los próximos meses, la cofradía del Cristo del Perdón editará un libro con fotografías donde se refleje la evolución, durante estos años, de este colectivo y de las procesiones.

Natalia Rodríguez Reguera (Cofradía de la Santa Cena)

"Somos los que más salimos pero hoy solo habrá Santos Oficios"

¿Cuáles son los actos que tienen previstos para hoy?

No habrá procesión pero se hará la celebración de la Santa Cena, a las seis, en la catedral. Son los Santos Oficios, se lee el Evangelio, donde habla de cuándo se constituyó la eucaristía y se reserva el Santísimo, que se lleva al sagrario del altar del Buen Jesús, que estará rodeado de flores. De ahí no saldrá hasta la Pascua, que es ya el sábado por la noche.

¿Habrá lavado de pies a ancianos por el obispo, Alfonso Carrasco?

No, es otro de los actos que no se puede hacer por seguridad.

¿Cuántos cofrades forman parte de La Santa Cena?

Somos 115. Seguimos siendo los mismos, quizás haya alguna baja por fallecimiento.

¿Hace mucho que funciona esta cofradía?

Se creó en 1963.

¿Solo salen en Jueves Santo?

No, somos los que más salimos porque, además del Jueves Santo, también salimos el Viernes, el día del Corpus (en el que también sacamos el Santísimo) y el día de la Ofrenda del Antiguo Reino de Galicia.

¿Qué pasos llevan?

El de La Última Cena, que incluye el Santísimo en una urna. Lo tradicional es que el obispo saque el Santísimo bajo palio de la catedral y en el atrio se coloca en el templete del paso. Se hace la procesión y cuando se vuelve a la catedral, se hace justo lo contrario. Se saca del templete, se le devuelve al obispo y este lo lleva —lo reserva, se dice— en el altar del Buen Jesús hasta que llegue la Pascua de Resurrección. Esa es la tradición que tratamos de mantener durante todos estos años.