El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario al considerarlas totalmente abusivas. Fue la victoria de miles de ciudadanos anónimos contra el gigante de la banca y marcó el inicio de un periplo judicial que todavía no ha llegado a su fin.

De hecho, cuando se cumplen diez años de aquella decisión judicial —que cambió a la fuerza la relación de las entidades con sus clientes—, los juzgados de todo el país continúan recibiendo demandas de particulares obligados a pagar de más por sus hipotecas. Solo en la provincia de Lugo, unos 6.000 afectados llevaron al juzgado a su entidad bancaria en una década por este motivo, la mayoría en el último lustro. Según los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, en 2018, el juzgado especializado en esta materia ingresó 848 asuntos; en 2019, 639; en 2020, 1.084; en 2021, 1.512, y el pasado año, otros 1.084. En el primer trimestre del presente ejercicio se registraron en la provincia lucense 268 demandas, algo menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 290.

Detrás de estas cifras surgieron numerosas dudas y se llevaron a cabo multitud de movimientos que afectaron a gobiernos, administraciones, bancos, juzgados y consumidores.

Retroactividad: ¿Desde cuándo había que devolver el dinero?

En marzo de 2013, el pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) declaraba la nulidad de las cláusulas suelo, que establecían un interés mínimo en las hipotecas variables, por lo que los clientes no se podían beneficiar de la bajada del euríbor. Los magistrados estimaron parcialmente un recurso de casación de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios y Financieros, Ausbanc, contra una sentencia de la Audiencia de Sevilla que daba la razón al BBVA y avalaba estas cláusulas.

Esta decisión no suponía la devolución de las cantidades que ya hubieran sido satisfechas, un punto que generó polémica. Finalmente —y tras varios recursos de las partes implicadas— el 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) falló a favor del consumidor y asestó un varapalo histórico a la banca española y declaró la retroactividad total. Es decir, los afectados podrían recuperar el dinero que pagaron de más al banco desde que firmaron el crédito y pagaron la primera cuota, no únicamente desde marzo de 2013.

Devoluciones: ¿Qué medidas tomaron el Gobierno y la banca?

Tan solo un mes después de conocerse el fallo del TJUE se publicó el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, una medida impulsada por el Gobierno, quien pedía a los bancos que agilizasen las devoluciones a los clientes y que les dieran a elegir a los afectados entre recibir el dinero que pagaron de más o descontarle esa cuantía de la deuda pendiente del préstamo, en caso de que todavía estuviese en vigor.

Además, daba tres meses a los bancos para llegar a un acuerdo con el cliente una vez aceptada la solicitud, y si éste no quedaba satisfecho con la oferta, siempre tendría abierta la vía judicial. Los departamentos de atención al cliente de las entidades bancarias activaron servicios específicos de atención a los afectados y arrancaron las negociaciones para intentar evitar el colapso de los juzgados. Sin embargo, los intereses de las partes eran muy dispares y el alud de demandas judiciales en todo el país fue inevitable.

Pleitos: ¿Cómo afrontaron los juzgados la avalancha de casos?

En enero de 2017, los juzgados gallegos comenzaron a desbloquear los centenares de casos cuya tramitación se había parado a la espera de que la corte de Luxemburgo fijase una doctrina. Ese mismo mes, la Audiencia de Lugo dictaba su primera sentencia en la materia —resolviendo un recurso contra un fallo del juzgado de Primera Instancia 2, de febrero de 2016— y obligaba a Abanca a la devolución íntegra de todas las cantidades cobradas de más a un lucense.

Los casos iban en aumento y en mayo de 2017, el Consejo General del Poder Judicial aprobaba la especialización de 54 juzgados en todo el país para que asumieran desde el 1 de junio las demandas presentadas por personas físicas contra las entidades bancarias por las cláusulas abusivas. En la provincia de Lugo, ese cometido recayó en el juzgado de Primera Instancia número 2 y Mercantil. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no aprobaba esta propuesta al considerar que el Mercantil ya tenía una amplía carga de trabajo, debido a que, entre otros procedimientos, llevaba los concursos de acreedores. En sus tres primeros meses de especialización, este órgano recibió casi un centenar de demandas, llegando a celebrar hasta 12 audiencias previas al día para agilizar los procesos.

Sin embargo, a pesar de la carga de trabajo y de que no recibió personal de refuerzo , el Mercantil de Lugo se reveló como el más ágil de Galicia, en cuanto a resolución de casos, y se situó también en los primeros puestos a nivel estatal. El juzgado cumplió objetivos y el CGPJ consideró que el problema de la avalancha de demandas estaba solucionado, por lo que zanjó el plan de especialización en Lugo, lo que implicó que, desde finales de 2020, las demandas por esta materia que se presentan en la provincia son enviadas a reparto entre los juzgados de instrucción y no recaen solo en el número 2.

Precedentes: ¿Qué pasó con las sentencias que ya eran firmes?

Las decisiones del TS y del TJUE dejaban otro fleco suelo: ¿Qué pasaba con las sentencias que ya eran firmes antes del 21 de diciembre de 2016, cuando se pronunció la corte de Luxemburgo?

En abril de 2017, un auto del TS rechazaba admitir a trámite la demanda de unos hipotecados de Torremolinos con un fallo firme que reclamaban que se volviese a examinar la sentencia de su caso. El Tribunal Supremo rechazó sus pretensiones alegando que no se puede revisar una sentencia firme por el hecho de que otra posterior "establezca una jurisprudencia que sea incompatible con los argumentos que fundamentaban el fallo anterior".

Cinco años más tarde, en mayo de 2022, una sentencia de la Audiencia de Madrid abría una nueva vía para estos casos al reconocerle a una mujer el derecho a reclamar el reintegro del dinero desde la fecha de contratación del crédito, a pesar de que ya tenía una sentencia firme que le reconocía la devolución del dinero solo desde mayo de 2013. El fallo concluía que no se puede considerar cosa juzgada porque "supone una vulneración del principio de efectividad del derecho comunitario".

Tan solo unos días después, el TJUE dictó sentencia en el mismo sentido, confirmando que los afectados podrán seguir reclamando el dinero aunque su caso hubiera quedado juzgado. Recientemente, el Supremo también declaró nulo el acuerdo que un banco obligó a firmar a un cliente asturiano por el que renunciaba cualquier reclamación por la cláusula suelo. El banco le suprimió la cláusula y le modificó el tipo de interés, pero con el compromiso de renunciar a efectuar reclamaciones en el futuro. El TS declaró nulo el pacto.

Resultados ¿Cómo afectó todo el embrollo a los consumidores?

Desde que hace diez años el Supremo anuló las cláusulas suelo —un hito en el Derecho español—, la banca ya le ha tenido que devolver a sus clientes unos tres millones de euros, Parte de este dinero ha ido a parar al fisco, ya que los particulares que recuperaron su dinero tuvieron que ajustar cuentas con Hacienda. Las personas que se habían beneficiado de una desgravación en el IRPF por compra de vivienda tuvieron que devolver parte de la deducción, ya que esta estaba vinculada a la cuota del préstamo, y también tuvieron que declarar los intereses de demora.

Testimonio: "Pasé doce años pagando todos los meses 100 euros de más por mi hipoteca"

"Pasé doce años pagando todos los meses 100 euros de más por mi hipoteca. Hace dos años, el juzgado me dio la razón y me devolvieron todo el dinero. Fue una satisfacción enorme". Esta lucense —que prefiere mantenerse en el anonimato— es una de los muchos afectados por las cláusulas suelo que tuvieron que pleitear para conseguir un derecho que el Supremo les reconoció.

"Yo firmé la hipoteca en 2008 y por aquel entonces nadie hablaba de las cláusulas suelo. En aquel momento ibas al banco y te daban todas las facilidades del mundo. Hasta te concedían más dinero del que necesitabas para la compra de la vivienda, por si también tenías que amueblarla. No te explicaban nada. Solo te decían lo que tenías que pagar en cada cuota y listo", explica.

Esta afectada tuvo conocimiento de lo que eran las cláusulas suelo por los medios de comunicación. "Escuché a varias personas hablar del tema y empecé a leer noticias, pero yo no sabía si mi hipoteca estaba o no afectada, así que finalmente acudí a un despacho de abogados para asesorarme y me confirmaron que estaba pagando más de lo que me correspondía y que podía reclamarle al banco", apunta. En un principio, la mujer le reclamó a su entidad, Abanca, pero se negaron a atender su reclamación, por lo que decidió acudir a la vía judicial.

Tal y como comenta su abogado, Jacobo Cela, inicialmente, los bancos se oponían por sistema a las peticiones de los clientes, hasta que empezaron a perder los procedimientos. Aún así, muchos casos siguen llegando a juicio. "La gente sigue reclamando, ya que hay muchas hipotecas a 25 o 30 años y el derecho a la nulidad de la cláusula no prescribe. Lo que pasa es que, en muchas ocasiones, el banco alega que el derecho a la reclamación de cantidad sí que ha prescrito, por lo que corresponde al juez analizar el caso y fallar a favor del consumidor o del banco", apunta.

En el caso de esta clienta, la Justicia le dio la razón y recuperó todo el dinero que le correspondía. «El banco tuvo que abonar los gastos de abogado y procurador y pagarme los intereses. Fue una gran alegría porque sientes que juegan contigo y con tus ilusiones. Haces un gran sacrificio para comprarte un piso y te cobran por todo una barbaridad, hasta por lo que no tienen que cobrar. Esto al menos me ha servido para leer siempre la letra pequeña en todo lo que firmo. Ahora le suelo llevar los documentos a mi letrado para que los revise y que no me vuelva a pasar algo así», concluye.