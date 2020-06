María, una mujer de 66 años -que prefirió no revelar su verdadera identidad-denunció públicamente la semana pasada que llevaba un mes esperando una ayuda para el alquiler y que se encontraba en una situación límite. Con una pensión de poco más de 300 euros como único ingreso y pagando 295 por su vivienda, esta sexagenaria se ve con el agua al cuello. Este miércoles, María lamentaba que, con el paso de los días, su situación seguía siendo la misma.

"Llamo al centro social de Fingoi y me dicen que el trabajador social se puso de baja y no me dan soluciones. Luego me llaman del centro social María Balteira para que pida cita en el Registro y entregue documentación que ya había entregado. Yo voy acumulando deudas y ya no puedo más. Estoy operada y ando en muletas. Me venían a hacer las curas a casa, pero yo tenía que tener el material que necesitaban y debo dinero hasta en la farmacia. Yo ya no tengo más lágrimas", lamenta.

PP. De la queja de María se hizo eco este miércoles la concejala del Partido Popular Macamen López, quien aseguró que, al igual que esta mujer, varios usuarios del centro social de Fingoi se habían puesto en contacto con su formación política para decir que el trabajador social estaba de baja y que los estaban derivando al centro María Balteira para que pidieran vez para el mes de julio, "o que deixa ás claras a nula preocupación de socialistas e nacionalistas polos servizos sociais municipais", dijo.

Desde el Concello, sin embargo, niegan esta práctica. Según explicó la edil de bienestar, Olga López Racamonde, el centro de María Balteira "é o único que aínda non está aberto, polo que non atende a usuarios. O que estamos facendo é atender os casos urxentes no centro do Sagrado Corazón e facer unha lista para citar ao resto a vindeira semana, cando xa se cubra a praza do traballor de baixa", dijo. La edil señaló que los servicios sociales se vieron "sobrepasados" a raíz de la crisis sanitaria -estima que la demanda de ayudas de emergencia en el Concello se incrementó un 15%-, por lo que priorizaron las ayudas para alimentos antes que las destinadas al alquiler. "Como se paralizaron os desafiuzamentos, pensamos que era o máis adecuado, pero estanse atendendo todas as demandas", dijo.