Los deberes del próximo bipartito de Lugo

PSOE y BNG cerrarán en unos días el pacto de gobierno para los próximos cuatro años, sin novedades en el reparto de áreas y con pocas en el programa para la ciudad. Es probable que surjan necesidades y retos nuevos, pero de momento los más inmediatos son conocidos y son los siguientes:

Las urgencias: playa, obras del centro y auditorio

Dos de las tres obras que completarán la peatonalización del casco histórico están en marcha y todas deben estar terminadas entre este año y el próximo para no perder fondos de la UE. El recinto amurallado será declarado zona de bajas emisiones y el Concello deberá establecer qué vehículos podrán acceder a él y definir cómo se controlará el acceso. Pero más urgente es lograr el permiso de la Xunta para las piscinas flotantes en el Miño. Será el enésimo intento de habilitar una zona de baño pública en el río, donde el Club Fluvial sigue pendiente de renovar su concesión de uso privado. La apertura del nuevo auditorio debería ser prioritaria también, tras seis años acabado. Faltan algunos arreglos, limpiar, contratar servicios y personal y programar.

El turismo: plan estratégico y cuartel de San Fernando

El turismo será competencia del BNG, pero en este mando la alcaldía no ha renunciado a entrar en esta área, obteniendo fondos para un plan estratégico de turismo, el primero en veinte años. Serán cerca de tres millones de euros para iniciativas diversas de promoción de Lugo y de ampliación de servicios. Incluye un centro de enogastronomía en la antigua fábrica de la luz que la oposición rechaza y el socio tolera. Las dos áreas de gobierno volverán a competir probablemente, y se verá ya este verano, con la oferta cultural y de ocio, el PSOE con la ventaja de gestionar el programa de Capital da Cultura do Eixo Atlántico. Está pendiente la construcción de un parque temático castrexo-romano, que aún no tiene ubicación, y la alcaldesa ha pedido fondos europeos para restaurar el consistorio y abrirlo a visitas. Aunque el reto de los retos es rehabilitar el cuartel de San Fernando. El gobierno mantiene la idea del museo romano.

Limpieza y basura: el compostaje que viene

La ciudad estrenó en agosto un nuevo contrato de limpieza y recogida de la basura que ya supuso mejoras en el aseo urbano, pero que aún no está plenamente materializado. Uno de los mayores retos será implantar el contenedor marrón, exclusivo para residuos orgánicos. El Concello tiene que buscar una empresa para gestionar esos residuos. También prevé composteros comunitarios.

Unión de Miño y Rato, parques, Protectora, polideportivo...

Hay muchos proyectos que están supeditados a la concesión de fondos europeos ya que será imposible que el Concello puede abordarlos todos en solitario y a la vez. De momento, la rehabilitación del antiguo matadero para la Protectora se ha quedado sin ellos. Sin resolver está la solicitud de 4 millones para unir los parques del Miño y el Rato. En campaña, la alcaldea también comprometió un plan de mejora del Rato con la Hidrográfica. Y está por ver qué sucede con el proyecto de la Xunta para acabar la Ronda Este, que cruzará el Rato y afectará a su entorno y que cuenta con rechazo de algunos partidos (incluido el BNG), colectivos y ciudadanos. Las competencias de medio ambiente en el Concello seguirán en manos del PSOE, que continuará con su ambicioso plan de mejora de parques infantiles. Las obras de Campo Castelo y O Castiñeiro comenzarán en julio, prevé parques cubiertos en As Fontiñas y Paradai y redimensionará espacios de juego en Sagrado Corazón y Fingoi. En deportes debería materializarse el nuevo polideportivo cerca de As Termas. El Concello está haciendo el proyecto y colaborarán Diputación y Xunta.

Ronda Este, intermodal y Duquesa de Lugo

La Ronda Este, de la que ya se ha hablado, es una de las infraestructuras que deberá ser abordada en el próximo mandato. La Xunta estudia las alegaciones al proyecto. Otra deuda con Lugo que debería verse saldada es la intermodal y otras mejoras ferroviarias. Llevará tiempo y, mientras, la alcaldesa tiene el compromiso de Adif de adecentar Conde de Fontao. La parte ferroviaria de la intermodal se adjudicará en los próximos meses, pero es necesario poner a disposición parte de los terrenos y faltan trámites. La Xunta está terminando el proyecto de la terminal de buses y prevé iniciar la obra en el primer trimestre del año. Asimismo, el Concello tiene el compromiso de hacer un ascensor o rampa mecánica entre Conde de Fontao y Miguel de Cervantes. Y con la Diputación ha prometido acabar el desdoblamiento de Duquesa de Lugo, hasta O Ceao. Faltan el proyecto y los terrenos.

Casco histórico: vieja estación, párkings, Pepri, Bien Mundial...

La intermodal tardará años en ser una realidad, pero Concello y Xunta deberán ponerse de acuerdo sobre qué uso dar al espacio que dejará la vieja estación de autobuses, en el centro. Existen incertezas sobre el futuro que le espera a este, donde deben compaginarse acciones para valorizarlo —la meta es su declaración como Patrimonio de la Humanidad— con otras que permitan mantenerlo habitado y con dinamismo comercial. El gobierno local reclama más inversión de la Xunta para rehabilitación, sobre todo en A Tinería, mientras que en su caso trabaja para aumentar los espacios de aparcamiento en el entorno, como los que habrá en el complejo de Santa María y detrás de la capilla de O Carme. La revisión de la normativa urbanística del casco histórico es perentoria, para facilitar la rehabilitación y el uso de edificios y será probablemente uno de los compromisos que suscriban los socios. Es una anomalía que el casco histórico no disponga de un consorcio en el que todas las administraciones vayan de la mano, pero en esta campaña solo el PP lo puso sobre la mesa. Superar la habitual confrontación entre Concello y Xunta debería ser otro objetivo.

A Milagrosa, O Carme, casas e industrias por legalizar y servicios a las parroquias

La declaración de área de rehabilitación integral para A Milagrosa, que conllevaría ayudas para arreglar viviendas y espacios públicos, en la que ya se trabaja, es una de las grandes metas en urbanismo. También dar un futuro a O Carme, que pasa por modificar el PXOM, y legalizar polígonos residenciales y empresariales que están en el limbo, como As Saamasas y A Louzaneta. El desarrollo del entorno del Hula y de otros sectores de suelo (A Cheda, As Gándaras...) es otro reto, que dependerá de la iniciativa privada y de la tramitación urbanística municipal, donde se necesita más claridad y agilidad. Buena conexión de internet y servicios de abastecimiento y saneamiento son demandas permanentes en la zona rural en las que se avanza muy despacio.

O Garañón: adiós a las torres, pero aún mucho por hacer

El derribo de O Garañón sigue adelante, pese a la lucha del Banco Santander por detenerlo, y de momento el Concello no tendrá que indemnizar al promotor. Pero este ha recurrido al TSXG y, por otro lado, para destinar el solar a zona verde pública el Concello tiene que modificar el PXOM y hacerse con los terrenos.

Consolidación de caldas, carril bici, Impulso Verde y movilidad

Los próximos años servirán para ver en qué medida se consolidan proyectos ya ejecutados y controvertidos, como las caldas del parque del Miño, el carril bici y el Impulso Verde, edificio con el que se busca potenciar el uso de la madera y la economía verde. Los socios parecen dispuestos también a seguir fomentando una movilidad alternativa a la del vehículo privado, con un sistema de alquiler de bicis y más peatonalizaciones, como la de la Ronda desde Avenida da Coruña hasta Bispo Odoario. El bus tiene aún mucho margen de mejora, pero el gobierno se ve atado por el contrato con bus y será difícil que dé la batalla,entre otras razones, por coste.

Servicios sociales que hay que nutrir y mejorar

El Concello destina el 30% de su presupuesto a políticas sociales, con un amplio abanico de servicios, como guarderías, ayuda a domicilio, centros sociales, acciones para la igualdad y el envejecimiento y apoyo a entidades sociales. Sin embargo, muchas demandan más ayuda y más rápida y un mejor funcionamiento de la administración.

La economía, la madre del cordero

La necesidad de mejorar la recaudación es incuestionable, porque el gasto aumenta, en parte, aunque no solo, por las nurvas dotaciones y servicios, y también para cumplir directrices europeas. Tras lustros de contención fiscal, es probable que toque subir tasas e impuestos en los próximos años.

Superar el estancamiento poblacional y económico

Santiago adelantó a Lugo en población en 2022. Sufre un claro estancamiento demográfico, pese a la inmigración, y ve como las deficitarias comunicaciones penalizan su actividad económica, aunque hay quien señala también a la burocracia municipal. El Concello tiene muchas expectativas puestas en el fondo de capital Lugo Transforma, pionero en el ámbito municipal, para ayudar a captar y dimensionar empresas. Crecer será otro gran objetivo.