"Se debe acabar con el enchufismo exagerado en sanidad, es propio de delirios de cacique"

Antonio Fernández, exgestor de procesos del área sanitaria de Lugo, quiere informar a Sanidade y Valedora do Pobo de cómo vicios a menudo heredados y sobre los que tiende a hacerse la vista gorda minan el sistema y perjudican a los pacientes.

Insiste en que las listas de espera no cumplen con el principio de transparencia, que los pacientes no recibimos información fiable.

El principio de transparencia lo reventamos cuando damos información engañosa y creo que malintencionada. A ver, ¿no es engañoso decir que la espera media para algo es de 65 días y realmente eso signifique esperar más de 5 o 6 meses en ser atendido? ¿No parece malintencionado evitar hablar de los retrasos de varios meses en algunas revisiones de consultas o no dar la espera real de los que rechazaron operarse en el privado?

¿Se castiga al paciente que no quiere ir a operarse al hospital concertado?

Es sangrante. Ofrecemos al paciente operarse en un hospital privado y si prefiere su hospital público le calzamos un año o más de espera sin informarle de este perjuicio. Algún afectado me decía que sentía que le habían dado una manzana envenenada sin siquiera pedir fruta. Pues sí, parecen cosas más propias de la Bruja que de Blancanieves.

Derivación a la privada

Otro de sus caballos de batalla son los enchufes.

Despreciamos el principio de equidad al no actuar contra el enchufismo exagerado. Nadie ve mal atender extra en tu consulta ordinaria, o aprovechando una guardia, a un paciente con relación personal o porque te lo pide un amigo para hacer una valoración clínica, revisar unos resultados y dar unas recomendaciones, igual que podría hacer su médico oficial de Atención Primaria. Limitado a esto, esa deferencia incluso expone un componente humano positivo. Pero pasar de ahí y hacer que el enchufado entre antes en una lista de espera o directamente se intente adelantar una prueba o una cirugía pisando a otros que llevan más tiempo esperando y a los que la institución les dijo "no hay hueco antes" no tiene nada de positivo, solo esconde un sectarismo abrasivo contra el desconocido, que espera confiado en la rutina del sistema. Debemos acabar con estas costumbres que, en casos de alta intensidad son propias de delirios de cacique o capo.

También con la de colar pacientes de la privada a la pública.

También percibe que no todos los trabajadores cumplen con su horario laboral como deberían. Aunque no afecta a la mayoría, a veces también manoseamos el obligado uso eficaz y eficiente de recursos, en concreto el tiempo laboral. Sé que el horario estricto en la labor del médico tiene una importancia nula y que la flexibilidad está justificada y es incluso necesaria, pero con límites. No se puede trabajar 35 horas semanales mientras legalmente sean 37,5; si no, siguiendo la misma dinámica, cuando próximamente lo legal sean las 35 horas, pensarán que con 33 se arregla. Tampoco se puede creer que no tengo que ir un mínimo de sábados al mes simplemente porque "siempre fue así en mi servicio o unidad". No es razonable quejarse de falta de tiempo para pacientes y, a la vez, irse siempre una hora antes. Tampoco parece prudente pensar en hacer actividad extraordinaria, remunerada a mayores, para acortar esperas cuando no aprovechamos esos sábados olvidados pero pagados.

¿De qué o quién cree que depende corregir esos vicios?

Después de beneficiarme en diferentes momentos de alguno de estos vicios, hace años que llegué a la conclusión de que con ellos estamos matando el espíritu del empleo publico, escupiendo a la dignidad del ciudadano y embarrando nuestra imagen a pie de calle. He procurado desde 2019 dar bombo social a estos aspectos negativos para eliminarlos, pero sin éxito. Es una pena porque creo que se podrían corregir fácil ya que en general no se trata de eliminar trabajadores, directivos o de base, viciados y perdidos para la causa. La mayoría de las veces solo se trata de que buenos trabajadores en otros aspectos nos hemos contagiado por vicios antiguos, vicios que podemos fulminar combinando concienciación razonada, normativa más detallada y vigilancia activa. No necesitaríamos una revolución sangrienta solo una re-evolución autocrítica.

Intervención

Dice que su discurso crítico no ha tenido éxito, ¿qué medidas se plantea tomar a partir de ahora?

Por mi parte toca reconocer el fracaso de mi iniciativa personal y parar. Pero quiero hacerlo dejando la pelota botando, por eso enviaré un documento a la Consellería de Sanidade y a la Valedora do Pobo explicando estos temas para su valoración. Aunque los responsables actuales no tienen ninguna culpa en el origen de estos vicios, que tampoco se relacionan con color político concreto, no pueden cerrar los ojos para no verlos.

Entiendo que le gustaría que los sanitarios del sistema público se implicasen a nivel personal en la eliminación de esos vicios.

Aunque pueda parecer demagógico, creo que si no recuperamos este concepto de empleo público defensor del paciente frente a otros intereses u objetivos, y solo actuamos como peones pasivos de lo establecido u ordenado, bueno o malo, realmente acabaremos perdiendo nuestra esencia y seremos perfectamente sustituibles por otro tipo de trabajadores, autónomos o empleados privados. La seguridad laboral que tenemos y la especial regulación legislativa de nuestro empleo impiden que nos puedan manipular por intereses contrarios al derecho de los ciudadanos, a no ser que nos dejemos llevar.