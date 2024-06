De Lugo a Sídney en busca de un sueño

"Un culo inquieto", así se define Claudia Varela Bermúdez (Lugo, 2000), quien el pasado 25 de octubre tomó un vuelo hacia Sídney, en Australia, para emprender la mayor aventura de su vida, acompañada únicamente por un par de maletas, sin trabajo ni alojamiento.

Ahora, meses después y cerca de regresar a España, se siente satisfecha por haber crecido personalmente y por haber sembrado el germen de su propia agencia de comunicación, que ha bautizado bajo el nombre de The Bondi Soul.

Claudia recuerda su infancia y adolescencia con una sonrisa de oreja a oreja. Pasó toda su etapa escolar en el colegio Fingoi, frecuentando la zona de Augas Férreas y practicando natación sincronizada en las piscinas de Ferreiras y Frigsa.

Al terminar sus estudios en Lugo a los 18 años, decidió mudarse a Madrid para estudiar el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. "Desde muy pequeña tenía claro que quería dedicarme al periodismo", comenta, destacando su pasión por la moda.

La lucense hizo prácticas en este mismo periódico en el verano de 2022 y, más adelante, empezó a formar parte de The Life Crew, una agencia de comunicación muy relacionada con el mundo de la moda donde desempeñaba funciones de relaciones públicas, otro ámbito en el que se desenvuelve como pez en el agua.

De 'au pair' a promotora de perfumes y profesora

Sin embargo, Claudia Varela no quería "casarse con nadie" por el momento. Su innato deseo de conocer mundo y culturas la llevó a decidirse por empezar de cero lejos de su hogar. Se marchó a Australia, a más de 18.000 kilómetros de su tierra, con una visa de estudiante que le permite trabajar un número limitado de horas mientras cursa estudios de márketing. Llegó como muchos otros jóvenes, sin nada en el horizonte, pero empezó a "buscarse las castañas" para salir adelante.

Tras su paso por un hostal, compartió piso con otros jóvenes en su misma situación hasta que, después, llegó su trabajo como au pair —haciendo labores en casa de una familia de acogida a cambio de alojamiento—, una experiencia que recomienda para acercarse más a la esencia de la vida en un país extranjero.

También completó "mini-trabajos" como profesora de español y como promotora de perfumes, porque "no se puede vivir en Australia sin trabajar". Finalmente, encontró una vacante en una librería de la Universidad de New South Wales, donde trabaja felizmente en la actualidad, siendo además la única española en la plantilla.

Con todo, Claudia Varela tenía "el gusanillo" de conseguir trabajo "de lo suyo", algo complicado en un país extranjero y sin la suficiente experiencia. Fue entonces cuando decidió crear su propia agencia de comunicación bajo el nombre de The Bondi Soul, en la que ofrece servicios en posicionamiento y gestión de redes sociales, organización de eventos y relaciones públicas. "Estoy muy contenta de cómo está yendo todo", explica la lucense, que ya trabaja para una línea de restaurantes mexicanos.

La joven lucense espera darle continuidad a su marca. A pesar de haber nacido en Australia —debido a las facilidades que el gobierno otorga a los autónomos en comparación con España—, sueña con trabajar en lugares como Galicia. "En Lugo, por ejemplo, tenemos una gran industria de la gastronomía y de la moda, pero hay que darle un empujón para posicionarse", dice, ilusionada con la posibilidad de que algún día pueda trabajar con empresas de la ciudad que la vio crecer.

"Vine para salir de mi zona de confort"

La experiencia en las Antípodas le ha enriquecido mucho y dejarla atrás le da mucha pena. "Vine para salir de mi zona de confort; antes tenía miedo”, explica. Con momentos más delicados y otros inolvidables, Claudia Varela se muestra segura de que el futuro vendrá cargado de cosas positivas.

"Cuando llegue a España, le pondré un límite a todo lo que me daba miedo. Después de esto, estoy hecha para cualquier cosa. Vivir algo así se lo recomiendo a cualquier persona, sin duda", concluye. En su aventura, ha descubierto que que al enfrentarse a lo desconocido, ha encontrado su verdadera fortaleza. Para ella, y para cualquiera que se atreva a seguir sus pasos, el mundo está lleno de posibilidades esperando ser exploradas.

Una vida hecha a su medida

La vida de Claudia Varela en Sídney es un no parar y está perfectamente adaptada al estilo de vida australiano. "Un día aquí es como cuatro en España. Me gusta que hacen mucho deporte y a mí me va genial", afirma. "Además son muy madrugadores", apunta, explicando que la mayor diferencia se encuentra en las horas de luz, ya que en las Antípodas anochece y amanece bastante más temprano.



Añorar a su tierra es el pan de cada día. "Echo de menos a mis amigos y familia, esa cercanía que transmite Lugo. El poder ir a los vinos a las siete de la tarde y que haya ambiente", señala nostálgica. "Y el café de mi querido Canela en la Praza Maior…", añade con un tono cariñoso.