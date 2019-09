De la guardería a la biblioteca

El azar quiso que Melina Fernández Moreira, una profesora de guardería, se convirtiese en escritora de cuentos pero lo cierto es que su nombre ya está en las librerías y bibliotecas y también en las firmas de libros de FNAC o Casa del Libro.

Melina, maestra de Educación Infantil, tuvo que hacer una programación con unidades didácticas en las que se incluían cuentos para explicar un tema determinado. "Este conto versaba, por exemplo, sobre o medo. E, para iso, ocurríuseme recorrer a unha visita que fixen un día ao hospital de San José", cuenta Melina.

El cuento, que lleva por título Hospital de San José, narra la historia de tres adultos que, tras grabar un corto en las instalaciones, hacen un recorrido a oscuras por los pasillos del centro sanitario pasando situaciones de auténtico miedo. Parte del argumento se corresponde con su experiencia personal.

Para entonces, solo contaba con escribir cuentos para su programación didáctica, sin más. Sin embargo, el consejo de su preparador y también de un amigo, Fran, de que los presentase a una editorial acabó surtiendo efecto y, ni corta ni perezosa, envió cuatro originales a Babidi-bú, una editorial sevillana. Para ello, tuvo que traducir los cuentos, que estaban en gallego, al castellano.

"Enviei catro e escolleron este. Dixéronme que lles encaixaba moi ben cunha serie que estaban a facer. Eu non esperaba chegar a editar. Entre outras cousas, porque tardaron case un ano en contestarme", explica.

CORREO DE LA EDITORIAL. Hace unos meses que Melina recibió un correo electrónico de la editorial. Un correo que no se lo esperaba y en el que anunciaban la edición del libro. Un libro que ahora puede leerse tanto en España como en Sudamérica.

"Non foi autoedición. Os meus contos teñen ISBN da editorial e a edición corre a cargo de Babidi-bú. Iso si, comprei 130 contos, que penso vender nalgunhas librerías a 8,95 euros. Agora a editorial está xa preparando actos de presentación en colexios e en FNAC", afirma.

Además de escribir, Melina es una mujer con una vida muy activa. Por la mañana, dirige el Punto de Atención á Infancia (PAI) de Baralla. Por la tarde, trabaja en el centro deportivo Forus.

"Todo isto foi froito da casualidade pero estou encantada da vida. É máis, a editorial díxome agora que me publicaría outro conto. Nunca pensei que me convertiría en escritora", asegura esta escritora novel.

No contaba con eso. Sin embargo, Melina siempre fue una mujer muy inquieta. De hecho, actuó varias veces de extra en series televisivas —entre ellas, Serramoura— y en anuncios.

"Todas estas cousas fíxenas sempre por hobby. A miña vida profesional sempre estivo centrada no ensino e a iso me dedico basicamente, pero tamén é certo que me gustou moito probar no mundo do cine e da publicidade", confiesa.

Ahora Melina tendrá que prepararse para dedicar parte de su tiempo a la escritura. Al menos, esa es su intención.