David Trigos: "Galicia participa en el 24% de los ensayos clínicos que se hacen en España"

¿Qué cuestiones abordarán en la jornada de hoy?

Explicaremos brevemente qué es un ensayo clínico, cómo se puede participar, qué puede hacer un paciente para sentirse más arropado en su participación…

¿La accesibilidad a los ensayos clínicos depende del código postal en el que viva el paciente?

En cierta medida puede ser así, aunque cada vez hay más centros que participan en ensayos clínicos, es verdad que muchos se concentran en ciudades como Madrid o Barcelona.

¿Y Galicia?

Galicia está muy bien. Es una comunidad que participa en el 24 por ciento de todos los ensayos que se están haciendo en España en estos momentos. Aunque no se estén dirigiendo desde aquí tiene participación.

¿Y específicamente el área de Lugo?

Lugo también se encuentra en una buena situación, especialmente buena en algunas áreas.

¿Cuáles serían?

Oncología y especialmente en ensayos de tumores genitourinarios destaca mucho, el Hula es puntero a nivel nacional. También está muy bien en ensayos de enfermedades cardiovasculares, en cáncer de pulmón... Eso no ocurre solo en el Hula. En el caso de Oncología, como los oncólogos se trasladan regularmente a prestar atención a los hospitales de Burela y Monforte, los pacientes de esos centros también se pueden beneficiar de esos ensayos. A Mariña ha sido puntero también en ensayos de Nefrología y diabetes... Lugo está en una buena situación y lo digo como paciente.

¿Es el médico que lleve al paciente quien debe proponerle que participe en un ensayo clínico?

Lo lógico sería eso, pero el paciente también tiene que ser proactivo y buscar aquellos en los que puede participar. En Eupati recordamos que un ensayo clínico siempre es una oportunidad, pero en algunos casos, como el de una enfermedad oncológica de mal pronóstico puede ser la única oportunidad, el único tratamiento disruptor.

¿De qué manera se puede hacer esa búsqueda? Un paciente que recibe un diagnóstico, ¿cómo puede dar con un ensayo que le puede convenir si su especialista no se lo propone?

Hay varias maneras. Nosotros recomendamos siempre que se dirijan a una asociación de pacientes. Por ejemplo, los enfermos de cáncer de pulmón pueden dirigirse a Aeacap, que cuenta con un buscador de ensayos clínicos con el que, de hecho, ha colaborado Eupati. Otras asociaciones pueden orientar al paciente en ese sentido. Otra forma es recurrir al Registro Español de Estudios Clínicos, lo que pasa es que la búsqueda es en ese caso más compleja. Por eso recomendamos acudir a una asociación de pacientes, preferentemente.

Si soy una paciente que doy con un ensayo adecuado, especialmente si como decía usted no tengo muchas opciones de tratamiento, ¿cómo puedo hacer para solicitar mi inclusión: decírselo al especialista que lleva mi caso o dirigirme directamente al centro donde se desarrolla?

Comentárselo a su especialista porque el objetivo es que el paciente se sienta lo más acompañado posible. Su especialista, el médico que conoce su caso puede ayudarle y orientarle. Como es cierto que, a veces, la cita con el especialista puede no ser tan rápida como ese paciente quisiera, la segunda opción es llamar al centro, pero no es la más recomendable. Hay que tener en cuenta que la inclusión en un ensayo clínico trae consigo algunos trámites burocráticos que serán más fáciles si el paciente se ve acompañado por su médico, como entregar todo el historial clínico, por ejemplo.

¿El paciente debe trasladarse al centro que dirige el ensayo para hacerse pruebas o se las harán en su centro de referencia?

En muchos casos tendrá que desplazarse, aunque una de las cosas positivas que trajo la pandemia es que se empezaron a descentralizar los ensayos. De todas formas, todavía no se ha extendido a todos y, en algunos, sigue teniendo que ir allí el paciente.