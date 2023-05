"Datei gaitas en uso de hai 500 anos cun modelo matemático e carbono 14"

Cando se mesturan os coñecementos científicos coa paixón pola cultura e a música tradicional aparecen investigacións tan interesantes como a que está a facer na Universidade de Vigo Pablo Carpintero —o bioquímico, artesán e gaiteiro de Castro de Carballedo— na que, grazas a un modelo matemático e ao carbono 14, foi capaz de datar gaitas con máis de 500 anos de antigüidade, gardadas en moitas casas, que aínda se tocan en Galicia.

Agora é gaiteiro, pese a ser doutor en Ciencias e ter sido profesor de Bioquímica na Universidade de Santiago de Compostela. Ten máis ciencia a gaita do que parece?

Fun antes gaiteiro que doutor porque empecei a tocar a gaita con 8 anos. Ensinoume meu avó, que era médico e a quen lle ensinou un boticario pontevedrés, Perfecto Feijoo. E si, a gaita ten moita ciencia. Agora estou a facer outro doutoramento, coa Universidade de Vigo, que consiste na datación das gaitas antigas que atopei polas casas utilizando un modelo matemático —baseado no rebaixe anual na madeira dos punteiros co petar dos dedos— e tamén probas de carbono 14, que confirmaron os cálculos.

E que resultados está a dar esta investigación que está a facer?

Conseguín datar gaitas que teñen máis de cinco séculos e que aínda están en uso. Todas elas son do sur de Galicia e Portugal. En Lugo, as máis vellas son de hai dous séculos. Así logrei documentar 400 gaitas antigas de Portugal, Galicia, Asturias e Zamora. E vin que se conservan aínda gaitas da Idade Media.

Á parte desta investigación, tamén se dedica a recuperar música tradicional. Queda aínda moito que investigar neste terreo?

Nunca se acaba de recuperar. Sempre hai xente que sabe cousas. Eu, coa miña muller, Rosa Sánchez, recollín o repertorio de 170 gaiteiros de Galicia, Asturias e Portugal e teño 900 horas de gravacións de xente bailando e cantando. Pero isto non ten fin.

Que foi o que o levou a deixar o seu posto na universidade e dedicarse a tocar ou a facer gaitas?

Na universidade había moito nepotismo, pasaba por diante túa xente con peor currículo pero con máis enchufe e non me quixen pregar a ese sistema. E decidín vivir das gaitas e dos concertos.

Investigou sobre a gaita de fol galega. Mantén que garda algún parentesco con outras como a asturiana ou a escocesa?

Entre as gaitas asturianas, galegas e portuguesas hai moitas coincidencias. Coas escocesas, non tanto. Os escoceses pensan que a orixe da súa gaita está aquí e é posible que se expandise o seu uso a través do Camiño de Santiago.

É vostede dos gaiteiros máis puristas ou pensa que a música galega tamén pode estar aberta a outras influencias como pasou coa Banda de Gaitas de Ourense?

Cadaquén debe tocar a gaita que lle pareza ben pero os cartos públicos non se deben empregar en implantar un modelo escocés. Iso é deleznale e non vén a conto.

Como artesán e investigador, que instrumento galego cre que aínda ten que recuperar o seu espazo social na cultura tradicional?

Teño rexistrados ata 175 instrumentos tradicionais en Galicia e, dentro deles, hai moitos ue merecerían máis recoñecemento como os pandeiros cadrados, as pandeiras dos Ancares, o ravel ou a frauta de tres buratos.