Darío Villanueva resalta al recibir el Puro Cora que El Progreso lo acercó al mundo

"Valoro moito a concesión deste premio porque El Progreso foi a miña primeira referencia como lector. As súas páxinas de tinta quente ensinábanme o que sucedía no mundo e axudábanme a comprender o que estaba a pasar na miña contorna". Con estas palabras recibió este miércoles el profesor y académico Darío Villanueva (Vilalba, 1950) el XXX Puro Cora. El galardonado destacó para él y resaltó que fue el medio "a través do que aprendín a ler o día a día". El vilalbés, al recoger el galardón, evocó emocionado sus raíces lucenses. "En Lugo aprendín todo o fundamental para o desenvolvemento da miña vida: latín, matemáticas, filosofía e tenis".

Recordó además sus años como rector de la USC, cuando, dijo, "gardo entre o máis apreciado daquela etapa o desenvolvemento expectacular que tivo o Campus de Lugo". Y elogió la trayectoria de este diario: "Me admira la continuidad de este periódico centenario, con lo que esto significa de resiliencia ante las mutaciones y los avatares de los tiempos".

La presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro, hizo hincapié en la "fructífera, prestigiosa y extensísima carrera" del homenajeado, "una personalidad reconocida de la Universidad y el saber". Así, ensalzó la importancia de la colaboración entre universidad, intelectualidad y prensa y recordó que es una tarea que este diario he hecho históricamente. "Incluso en tiempos difíciles El Progreso ha querido ser siempre un espacio de acogida y aliento para la tarea creadora".

Durante su intervención, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, subrayó del premiado su "sentido común e a tolerancia" que, reiteró, ha aplicado desde sus distintas responsabilidades. Según Rueda, "Villanueva fixo do estudo, do uso e da defensa da palabra propósitos aos que dedicar a súa sabedoría. É amigo da verdade e inculca en todo o que fai dous valores esenciais nunha sociedade democrática: o sentido común e a tolerancia".

Habló además del papel que juegan los medios como pieza esencial a la hora de fortalecer una Galicia "tolerante e democrática". "Hoxe máis que nunca é necesaria unha prensa achegada ao tempo e ao espazo do que é parte, que mida a proximidade como un dos seus principais criterios e que informe sobre as historias máis inmediatas, que a miúdo non reciben a atención que se merecen. Poucos medios teñen acadado o apego ao seu territorio e aos seus habitantes que logrou El Progreso nestes 115 anos", dijo.

El vicepresidente del Grupo El Progreso, José de Cora, fue el encargado de hablar en representación del jurado, compuesto por la presidenta del Grupo El Progreso, Blanca García Montenegro; el director actual y el anterior de El Progreso, Alfonso A. Riveiro y Lois Caeiro; y el director de Diario de Pontevedra, Miguel Ángel Rodríguez. Todos acordaron conceder el premio al vilalbés por ser "un dos filólogos, analistas e críticos máis sobranceiros do castelán moderno", destacó De Cora.

Asistentes a la entrega del premio

Una nutrida representación de la vida política, económica, cultural y social de Galicia se sumó a la celebración del periódico en homenaje a Darío Villanueva. El evento tuvo lugar en el centro de impresión del Grupo El Progreso en el polígono de O Ceao.

Además del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudieron el expresidente Fernando González Laxe; el vicepresidente primero Francisco Conde; la subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez; el delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, y los conselleiros de Cultura, Educación e Formación Profesional, Román Rodríguez, y la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez Mejuto. También asistieron el presidente de la Diputación, José Tomé Roca; la vicepresidenta provincial, Maite Ferreiro; la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez; el teniente de alcaldesa lucense, Rubén Arroxo; el delegado en Lugo del Ministerio de Economía, Luis Fernando Jácome, y el delegado de la Xunta en la provincia de Lugo, Javier Arias Fouz.

Tampoco se perdieron la cita el vicario general de la Diócesis de Lugo, Mario Vázquez Carballo; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el expresidente José María García Leira, y la vicepresidenta primera del Parlamento de Galicia, Elena Candia, al igual que los portavoces en el Parlamento de Galicia del PP, Pedro Puy; BNG, Ana Pontón; y el secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso. Otros asistentes fueron la secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella; y la secretaria xeral de Comunicación, Silvia Valdés Díaz de Freijo. De la escena política local Ramón Carballo, el portavoz del PP en el Concello de Lugo; la de Ciudadanos, Olga Louzao, y el exalcalde Tomás Notario Vacas.

El mundo de las finanzas y la empresa tuvo su representación en el director general y el presidente de Caixa Rural Galega, Jesús Méndez Álvarez-Cedrón y Manuel Varela; Zaira Dapena, directora territorial de Abanca; Luis Pernas Hermida, director territorial del Banco Santander, y Pablo Junceda Moreno, director general del Banco Sabadell.

No faltaron a la gran fiesta del periodismo lucense Pablo Fernández Castro, del grupo Norvento; Carlota López Pardo, vicepresidenta de Aresa; Raúl López, presidente de Monbus; Emilio Rial y María Gómez-Franqueira, director general y la vicepresidenta del Grupo Coren, y Carmen Lence, CEO del Grupo Leche Río. Rafael Vázquez Reija, gerente de Arenal; José Manuel Chousa Vázquez, presidente de D'Manan; Jesús Quintá, director gerente de Alibós; Severiano Ónega, CEO de Agroamb; Carlos Somozas, director general de Alcor Seguridad; Ramón Alonso Álvarez, gerente de cafés Las Candelas; Marcos Domínguez Vila, gerente de Starcenter y Juan Sanmartín Ferreiro, director general de Ovisa compartieron este miércoles la jornada con la familia de El Progreso en la rotativa.

El evento periodístico contó asimismo con la participación de la presidenta de la Federación Galega de Mulleres Rurais, Verónica Marcos; Jaime Luis López, secretario general de la Confederación de Empresarios de Galicia; Luis García Santalla y Lourdes Pardo, presidente y secretaria de la fundación CEL Iniciativas por Lugo; Anjhara Gómez Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Lugo (Aelu); y Eduardo Valín Fernández, consejero delegado ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Lugo.

En la gala que se celebró en la rotativa de El Progreso en el polígono de O Ceao estuvieron Roberto Brezmes, fiscal jefe de Lugo; Fernando Suánces Pérez, fiscal superior de Galicia; María Luísa Sandar Picado, presidenta en funciones de la Audiencia Provincial de Lugo; Miguel Ángel González Arias, general jefe de la Guardia Civil de Lugo; José María Esteban Corral, comisario jefe provincial de la Policía Nacional en Lugo; Juan Francisco Arrazola Martínez, general jefe del Mando de Apoyo a la Maniobra. También acudieron Martín Pedre Sansegundo, de Garrigues y el abogado Jesús Amarelo.

Además de personalidades de las esferas política, institucional, económica, financiera, judicial y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en la entrega de un premio periodístico no podían faltar referentes culturales y docentes.

Entre ellos estaban Francisco Fraga López, vicerrector del campus de Lugo; el catedrático de derecho civil de la Universidade de A Coruña Domingo Bello Janeiro; Ana Isabel Rodríguez, decana de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la USC; Ramón Villares, catedrático de Historia de la USC y premiado en la edición de 2017 del Puro Cora; Aurelia Balseiro, directora del Museo Provincial, y Miguel Ángel Caraduje, presidente del Círculo. La sociedad civil tuvo su protagonismo en Ginés Plaza, director de Cáritas Diocesana; José Reigosa García, su homólogo en Aspnais; Aurora Carro Páramo, presidenta de la Asociación de Viudas; María Luz Abella, presidenta provincial de la AECC y Luis Abelleira, presidente de Cruz Roja en Lugo.

Del mismo modo, se desplazaron hasta la rotativa de O Ceao José Antonio Caneda, presidente del Río Breogán; Ignacio Somoza, presidente del Club de Golf de Lugo; y el gerente del área sanitaria de Lugo, A Mariña y Monforte, Ramón Ares. Los delegados de los colegios oficiales de médicos, Eduardo Iglesias; odontólogos, María Núñez Otero; economistas, Salustiano Veloy y farmacéuticos, Alejandro Sánchez Pérez Mel; así como la presidenta de la delegación de Lugo del Colegio de Arquitectos, Carmen Figueiras y el decano del ilustre Colegio Oficial de Abogados de Lugo, Félix Mondelo Santos.

Todas estas personalidades también fueron al acto, al igual que Noly Vázquez, Antonio Cobreros, Cesáreo Sánchez del Valle, Guillermo Sánchez, José Manuel López, José María Fernández, Julio Padilla, Manuel Romay, Antonio Fernández y José Ramón Molinero Senovilla.

La profesión y la empresa periodística quedaron representadas en personas como Fernando Rodríguez Ojea, director de contenidos de la CRTVG; María Méndez, presidenta de la Asociación de Periodistas de Galicia; Julio Carballal, delegado de la Cope en Lugo; Ignacio Capeáns, director de Onda Cero Galicia; Mario Moreno, director regional de Cadena Ser; José García, director de Cadena Ser Lugo; Carmen Uz, presidenta de la Asociación da Prensa de Lugo; Óscar Outeiriño, presidente de La Región; Jorge Hermida, adjunto a la dirección de Radio Pontevedra; Amparo Roca, directora de RNE en Lugo y los periodistas Paco Rivera, Rodrigo Cota (premiado con el Puro Cora en su XXVII edición) y Adrián Rodríguez García.

Junto a ellos estuvo la familia de El Progreso, con la presidenta Blanca García Montenegro a la cabeza, el vicepresidente y consejero editorial José de Cora Paradela y la consejera delegada, Blanca de Cora García-Montenegro, que fueron testigo de la celebración en honor de Darío Villanueva –quien asistió al acto acompañado de su mujer, Ermitas Penas– así como el director de El Progreso, Alfonso Riveiro; los subdirectores, Isabel González Araújo y Tito Diéguez; el redactor jefe José Manuel Freire, el exdirector y consejero de la presidenta, Lois Caeiro.

También el director general de Diario de Pontevedra, Antonio de Cora; el director del rotativo pontevedrés, Miguel Ángel Rodríguez, y el director adjunto, Pedro Pérez. José María Álvarez Vilabrille (director comercial), Rafael Núñez (director financiero) y Luis Barrio (subdirector de publicidad) tampoco faltaron este miércoles a la fiesta del Puro Cora, que homenajeó al profesor emérito de la USC y académico de la RAE vilalbés y al mismo tiempo, como se recordó en los discursos, a varias generaciones de una familia dedicada a la comunicación en un medio con 115 años de antigüedad.

Lista de galardonados con el premio Puro Cora

1994. Paco Martín y Graciano Palomo

1995. Helena Villar Janeiro y Manuel Rivas

1996. Ramón Pernas y Alfredo Iglesia

1997. Vicente Verdú

1998. Manuel Vidal

1999. Jaime Campmany

2000. Fernando Ónega

2001. Fina Casalderrey

2002. Luis Mariñas

2003. Pilar Cernuda

2004. Jenaro Castro

2005. Carlos Casanova

2006. Carmen Rigalt

2007. Miguel Suárez Abel

2008. Marta Rivera de la Cruz

2009. José María Carrascal

2010. Luisa Castro

2011. Luis González Tosar

2012. Abel Veiga Copo

2013. Victoria Prego

2014. Andrés Aberasturi

2015. Anxo Lugilde

2016. Cristino Álvarez

2017. Ramón Villares

2018. Manuel Campo Vidal

2019. Lucía Méndez

2020. Rodrigo Cota

2021. Juan Tallón

2022. Manuel Jabois

2023. Darío Villanueva