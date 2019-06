El presidente en funciones de la Diputación y alcalde de A Pontenova, Darío Campos, aseguró este miércoles que mantiene su candidatura para ser diputado y revalidar el cargo y volvió a asegurar, como hizo hace quince días, que él nunca protagonizaría un martinazo, en alusión al voto en blanco del exsocialista, Manuel Martínez, que en 2015 entregó el gobierno de la Diputación al PP, entonces como ahora la lista más votada.

"Quero ser deputado e presidente da Deputación", reiteró Campos, quien afirmó que, si consigue ser lo primero pero el partido apuesta por que el presidente sea el alcalde Monforte, José Tomé, él lo votará. "Non vou votar a outro. Non vou facer un martinazo", aseguró. Hace un par de semanas, ya afirmaba que la situación de 2015 debe ser "irrepetible" y que no cree que nadie lo vuelva a hacer, ni él ni otros, dijo.

El primer paso para presidir la Diputación es recibir el apoyo de los concejales del partido judicial -en el caso de Campos, el de A Mariña- para ser diputado. Ese respaldo fue expresado en una reunión hace varias semanas, cuando todavía no había trascendido, aunque se especulaba, con que Tomé también se postulaba.

El apoyo a Campos y a la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, para diputados no se explicitó con recogida de firmas, por lo que Tomé, que el martes presentó los avales a su candidatura correspondientes a los otros cinco partidos judiciales, considera que no hay una "proposta formal" y que por tanto esta debe ser realizada por los "órganos del partido".

Tras la dimisión del secretario provincial y diputado en funciones, Álvaro Santos, que aspiraba a continuar como diputado y respaldaba a Campos, está al frente del partido el secretario de Organización del PSdeG, el lucense José Antonio Quiroga, y la propuesta será realizada por el PSdeG, como confirmó este.

Campos se agarraba ayer a que nadie le dijo que él no va a ser diputado. "Se non contan comigo terán que comunicarmo", afirmó el alcalde de A Pontenova, que se mantiene firme pese a que ya se ha evidenciado que no tiene apoyos para presidir la Diputación. Su rival, Tomé, cuenta ya con ocho votos (incluido el suyo) de los diez diputados que tendrá el PSOE, quienes el martes le acompañaron en la presentación de los avales.

La última palabra sobre la lista de diputados y candidato a la presidencia la tiene la dirección nacional del PSOE, pero en este momento las posibilidades de que Campos repita siquiera como diputado son escasas. Todo apunta a que Loureiro se mantendrá y a que le acompañará otra mujer de A Mariña.

A Montaña y Terra Chá ya tienen diputados

Los concejales de los partidos judiciales de A Montaña y de Terra Chá acudieron este miércoles a sus juntas electorales a votar a los diputados propuestos. Según fuentes socialistas, el respaldo fue "unánime" al alcalde de Ribeira de Piquín, Roberto Fernández,y al de Xermade, Roberto García, respectivamente.



VOTACIONES. Las votaciones ya se están produciendo en algunas demarcaciones a pesar de que la comisión federal de listas no se reúne hasta hoy. Es así porque hubo «consultas» en casi todos los partidos judiciales, el PSdeG asume los resultados y no se prevén cambios en Madrid.