El País fue uno de los primeros medios de comunicación en introducir la perspectiva de género en su información. ¿Fue una iniciativa de la redacción o de la dirección?

Fue la redacción. Yo todavía no había llegado al periódico. Charo Nogueira, una compañera que ya no está, empezó todo este movimiento interno para lograr que el periódico tratara los temas y tuviera en cuenta la perspectiva de género a la hora de informar.

¿Fue fácil o encontró resistencias?

Me consta que, como todavía ahora, aunque entonces mucho más agudizado, hay ciertas cuestiones a las que siempre hay alguien que es reticente. Pero el sentimiento mayoritario de la redacción de El País, supongo que por su línea ideológica, siempre ha sido de apoyo a este tipo de cuestiones.

¿Esas reticencias pueden tener que ver con que los hombres dominan en los puestos directivos?

No lo sé. Yo supongo que El País, como todos los periódicos y organizaciones, tienen una idiosincrasia. Una cosa que tenemos es que, hayan sido jefes o jefas, nunca hemos tenido, exceptuando el periodo de Antonio Caño, personas que ocuparan puestos de dirección que fueran en contra, de una forma abierta, hacia la información con perspectiva de género o a temas que tuvieran que ver con el feminismo o la violencia de género. Y, aunque fue con Caño cuando se creó la corresponsalía de género, la mirada claramente no era la de las direcciones posteriores.

La perspectiva de género en la información la impulsó la redacción y, salvo en una etapa, nunca encontró oposición de la dirección

Más que remar a la contra me refiero a interés y sensibilidad.

En general en EL País la tienen, pero sí es cierto que han sido y son las mujeres mayoritariamente las que más han impulsado esto. Y es cierto que, como en cualquier otro periódico y en el mundo entero, hay un techo de cristal. Nosotros ahora lo tenemos un poquito roto, porque tenemos bastantes jefas, una directora y una subdirectora. Pero al final el periódico no deja de ser el reflejo del resto del mundo, y el mundo funciona así, hay muchas mujeres en la base casi siempre, y tal como vas ascendiendo en la escalera laboral, esas mujeres se van quedando por el camino.

¿Qué hacemos mal o qué no hacemos para que muchos hombres no se sientan interpelados? ¿Es responsabilidad nuestra que lo hagan, es suya, es de ambos?

Yo reflexiono mucho sobre eso porque me da mucha inquietud pensar que hay alguien feminista que pueda creer que no necesitamos a todo el mundo. El feminismo es la igualdad entre todos los seres humanos y tampoco puedes dejar de lado a los hombres. Otra cosa es cómo se haga. Nosotras nos hemos preocupado de formarnos y creo que hay una cierta dejadez por parte de la mitad masculina, que a mí siempre me sorprende, porque incluso si te vas a la cuestión puramente capitalista, las cifras de las grandes organizaciones apuntan a que los espacios igualitarios son mucho más rentables. Es obvio que algo se nos escapa.

Entrando en materia, ¿qué hace una corresponsalía de género?

La idea es que se ocupe no solo de cubrir los temas que tienen que ver con el feminismo, la violencia de género, y todas las cuestiones que pueden ser transversales a esto, sino hacer que llegue a todo el mundo esta perspectiva. Lo ideal sería que dentro de diez años no hiciera falta algo así, que todas las secciones tuvieran la capacidad de poder mirar la realidad con esa perspectiva feminista.

¿Lo están consiguiendo?

Todo el mundo está bastante a favor. Alguna vez hay bromas sobre la policía del feminismo, pero son bromas en realidad, porque una de las cosas de las que más bandera hace el periódico es haber introducido esta perspectiva.

¿Qué papel cree que tienen los medios de comunicación privados en la lucha contra la desigualdad?

Muchísimo. Ahora quizás un poco menos, porque las redes sociales y el acceso a internet han encajonado un poco a los medios de comunicación, sobre todo para la gente joven, pero no dejamos de ser un reflejo de lo que está pasando. Y tú tienes muchas formas de contar la vida. Totalmente sesgada, como se ha hecho durante la historia de la humanidad, o puedes abrir la visión 360 grados para verlo todo. Y obviamente, cuando tú tienes esa mirada, la realidad que reflejas es otra totalmente distinta.

¿Cómo debe actuar un medio ante voces, sean de quienes sean, que cuestionan principios como el feminismo o la violencia de género?

Es otra cosa en la que pienso mucho porque nuestra tarea es informar, no podemos obviar esa parte de lo que está pasando, pero hay muchas formas de tratar esa información. Y con el feminismo pasa que parte de la sociedad todavía no se lo toma como lo que es, un derecho humano, la igualdad entre todos los seres humanos. Siempre se minimiza o se hace una lucha menor. ¿Le daríamos voz a una persona homófoba o racista de la misma forma que a veces se le ha dado a una persona negacionista de la violencia de género? No lo haríamos. Si existen partidos como Vox hay que contarlo, pero no puedes poner simplemente un titular en el que Vox niega la violencia machista.

¿Qué importancia tiene el lenguaje? ¿Cómo lo hacen en El País?

No usamos lenguaje neutro, a no ser que el entrevistado o una fuente te lo pida expresamente, pero tenemos un uso inclusivo obligado. Decir, por ejemplo, la familia en vez de los padres, o si podemos desglosar padres y madres o madres y padres. Es una cuestión sobre la que hay que trabajar porque tenemos una tendencia prácticamente natural a usar el masculino como hemos hecho siempre. El género neutro se escapa muchas veces a la corrección que se le presupone a un medio de comunicación, aunque la RAE es una institución que va por detrás de la sociedad. ¿Debemos como medios incorporar el género neutro? No tengo ni idea.

"Tendemos que pelear siempre pero ya es difícil volver al pasado"

Por el tiempo que lleva trabajando en el ámbito de la perspectiva de género, ¿es optimista? ¿Lo que hoy puede resultar exótico, como una corresponsalía de género, lo veremos absurdo en unos años porque es lo que tiene que ser o corremos riesgo de retroceder?

Hay un riesgo claro, lo vemos todos, pero yo soy muy optimista porque tengo claro que podemos perder en algún momento derechos legislativos o judiciales, podemos dar algún paso atrás, pero creo que hemos llegado a un punto en que no hay posibilidad de volver al pasado. Tendremos que pelear mucho siempre, las activistas en la calle, las periodistas dando información, las políticas intentando mejorar las leyes, cada una en su sitio, pero estoy convencida de que nadie nos va a quitar, por lo menos, la conciencia de cómo tienen que ser las cosas. Las generaciones que vienen además están plenamente formadas y son conscientes en su mayoría, sobre todo las chicas, de lo que es el feminismo. En mi infancia y adolescencia, en los ochenta y noventa, nadie hablaba de feminismo.



Sin embargo, yo tengo la sensación de que últimamente hay bastante confusión en el feminismo.

La hay. Creo que es parte de esa batalla a la contra, la que ha acelerado que un partido como Vox haya accedido a las instituciones. Gente joven y no tan joven, y gente bastante mayor, se ve reflejada y legitimada por un discurso institucional. Todavía hay mucha gente que dice ni machismo ni feminismo, pero de verdad creo que cada vez es menos. Y tenemos que tener en cuenta que España, con todas las cosas horribles que suceden, como los asesinatos, las violaciones, la violencia más sutil...., es uno de los países más seguro para las mujeres y en el que más igualdad hay. Quedan un montón de cosas que hacer, pero no podemos perder de vista que en el ránking mundial estamos muy arriba.



Me refiero más bien a debates dentro del propio feminismo, como el de la Ley Trans. ¿Enriquecen o confunden y cansan?

Los debates siempre me parecen productivos, pero también creo que los debates que se están generando ahora pierden el foco de lo más importante y básico que tenemos que solucionar de manera urgente. Por otra parte creo que es un debate muy teórico, que no llega a la población, también pienso que es minoritario, no por ello menos importante, y me da un poco de tristeza las reacciones que se han generado. Yo ahí sí tengo una opinión, e igual que en el feminismo, siempre defiendo que dar más derechos a alguien no te los resta a ti. Me da pena esta guerra dialéctica, a veces muy agresiva, que yo no logro entender. Entiendo que la sociedad no lo entienda y le produzca rechazo.