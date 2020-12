La danza también es cosa de ellos

Ser chico y calzarse unas zapatillas de ballet para hacer puntas era, hasta hace unos años, algo que chirriaba en muchos oídos. Ahora ya no es así. Eles testigo, a través de su matrícula, de cómo empiezan a derribarse parte de estos prejuicios.

Desde que comenzó a funcionar el centro, en 2003, sus aulas acogieron siempre una mayoría de niñas y una minoría de niños. Sin embargo, el número de varones inscritos fue creciendo en los últimos años hasta el punto de que este curso se reunió la mayor cifra de alumnos de sexo masculino en todo este tiempo, dieciocho, de los que trece cursan estudios avanzados del grado profesional y el resto, de elemental.

Nacho Illán, Xián Blanco, Xacobe Bruña, Jesús Fagín y Miguel Figueiro son cinco de los chicos que decidieron cursar estudios en el conservatorio. Los cuatro primeros llevan ya varios años y, actualmente, están en cursos de grado profesional, con jornadas lectivas de seis horas diarias añadidas a las del instituto. El último, en elemental.

Todos ellos comenzaron a hacer danza por casualidad, sin tener una vocación inicial. Al final, la actividad los cautivó tanto que, ni siendo minoría en el centro, se echaron para atrás en su empeño de formarse como bailarines. "Entré por casualidad. Mi primer profesor fue un chico, Jesús Quiroga. Él me trajo al mundo de la danza, donde descubrí que me permitía explotar toda mi expresividad", comenta el benjamín, Miguel.

Aunque le apasionó este arte desde el principio, Miguel confiesa que el hecho de ser el único chico de la clase le complicó la vida más de lo que se hubiese imaginado. "Fui yo quien tuve que buscar amigas entre mis compañeras. Notaba que hablaban de mí y no me sentía muy integrado", dice este niño, que ahora está dispuesto a seguir sus estudios hacia el grado profesional e incluso le hace ilusión ponerse las zapatillas de ballet y probar a hacer puntas.

Cuando se inscribió en el conservatorio Xián, hace once años, había muchos menos chicos en las aulas que ahora. Sin embargo, veía que otros alumnos varones estaban en los cursos superiores y su afán era llegar también ahí. Ahora, que son más chicos, reconoce que se siente más integrado. "Máis cómodo, habendo máis rapaces, si que te sentes. Polo menos, non ves só rapazas", dice.

El resto de los alumnos afirman que, en la mayoría de los casos, las miradas extrañas las encontraron fuera del centro. "É descoñecemento. Non é que nos miren raro por ser homes e facer danza senón máis ben por dedicarnos a esta actividade, tan descoñecida para moita xente", dice Xacobe.

Lo mismo opina Nacho. En su caso, comenta que cuando dice que estudia danza todo el mundo le pregunta "¿y qué más?". "No está valorado por la sociedad. Para mí, eso es lo peor. Yo tengo claro que no dejaré de bailar, tanto si hago los estudios superiores como si no", señala este joven.

Xián acabará este curso sus estudios en Lugo y piensa hacer carrera con la danza. Nunca sufrió acoso en el instituto por ser bailarín. Parte de ello se debe, según dice, a palabras como las que un día dijo una profesora en clase: "A danza é algo de todos os xéneros. O resto son prexuízos".