Las empresas de limpieza y sus trabajadores enfrentan un escenario complicado. En primera línea de la lucha contra el coronavirus —junto a profesionales sanitarios y fuerzas de seguridad— el sector sufre ferozmente el parón económico por el confinamiento decretado durante el estado de alarma. A la creciente demanda de servicios para desinfectar centros de trabajo e instalaciones sanitarias se contrapone la drástica desaparición de trabajos de limpieza por el cierre temporal de empresas cuyas actividades no son esenciales.

→ Cara y cruz

María Novoa es la presidenta de la Asociación Provincial de Empresas de Limpieza y gerente de Limpiezas Novoa, la pionera del sector en Lugo. “Si prestamos servicios a empresas relacionadas con actividades esenciales en esta alarma sanitaria nos vemos desbordados, y si trabajamos para centros cuya actividad se ha visto afectada por el decreto de alarma nos vemos en situaciones bien complicadas”, explica para resumir el momento actual. “Los organismos oficiales cuentan con nosotros para intensificar los servicios de limpieza y el aprovisionamiento de equipos de protección”, añade.

→ Protección

Limpiezas San Froilán es otra de las empresas de referencia en el sector con casi 30 años de experiencia. Su gerente, Julio Rodríguez, coincide con Novoa y añade que: “Rexístrase un repunte dos traballos de desinfección e limpeza nos centros de saúde, nos supermercados e nos establecementos de alimentación”. En los hospitales doblaron el servicio y en la red de supermercados e hipermercados que llevan lo están triplicando.

Mantienen un “retén 24 horas” en varios centros de salud de la provincia “donde hai contaxios ou posibles casos de coronavirus".

"Había unha empresa que intentaba facer un pedido de varios miles de mascarillas a China, pero agora está todo paralizado polo peche de fronteiras”

Imos a donde nos chaman, xa sexa Burela, Viveiro, Foz ou Ribadeo. A donde sexa. Ante un posible caso enviamos un servizo de desinfección e limpeza, e damos prioridade a todos os nosos clientes”.

En algunos casos, como centros comerciales fábricas y concesionarios de automóviles, hubo que suspender temporalmente el servicio. “Nalgúns casos vémonos na obriga, porque non poden facer fronte ao servizo ao non ter ingresos, de suspender temporalmente o traballo”, explica.

Los trabajadores llevan Equipos de Protección Individual (EPI) “coas súas mascarillas, gafas, luvas, calzas e gorros. Todo dun só uso. Utilizan EPI nuevos en cada servicio. “Os de dúas horas pasaron —de media—a ser servizos de oito horas. Desinfeccións exhaustivas diarias de luns a sábado”.

Rodríguez destaca las dificultades para conseguir equipos de protección. “Os estamos pagando ata seis veces máis do que valen habitualmente”. Incide en que últimamente non se suministran porque non os hai. As nosas existencias van a menos e estamos redobrando esforzos para conseguilas. Había unha empresa que intentaba facer un pedido de varios miles de mascarillas a China, pero agora está todo paralizado polo peche de fronteiras”, añade. “Aínda temos certo stock de EPI, pero se esto se prolonga no tempo imos a necesitar máis”, afirma.

A los productos de limpieza que se utilizaban antes de la crisis ahora se suman soluciones hidroalcólicas, agua y alcohol para la higiene de manos, y sobre todo etanol e hipoclorito de sodio para limpiezas y desinfecciones.

“Nosotros trabajamos mucho con la hostelería y ahora está todo parado”

→ Colaboración

Limpiezas BT SL se ofreció desde el inicio de la crisis a colaborar con el Estado y las Fuerzas de Seguridad. Continúa ofreciendo servicios de limpieza integrales, también en comunidades de vecinos. El gerente de la empresa, Pablo Bargados, destaca que están aumentando mucho las solicitudes de desinfecciones preventivas por coronavirus. “Ya realizamos varios trabajos de desinfección en centros de menores y mayores, tanto en la zona centro de la ciudad como en las afueras. A nivel preventivo, no por contagios”, matiza.

Considera que el trabajo “cambió mucho y para mal”. Descendió “muchísimo” la demanda, afirma. “Nosotros trabajamos mucho con la hostelería y ahora está todo parado”. Creció la demanda de limpiezas integrales y desinfecciones por coronavirus pero bajó “mucho” el otro trabajo. “En todas las comunidades de vecinos que llevábamos hoy también hacemos desinfección, explica.

Hasta ahora en Lugo no han acudido a ningún domicilio donde haya una persona aislada por contagio. “Pero estamos preparados para actuar en zonas infectadas cuando se nos requiera. Tenemos los productos y la formación adecuados”, añade. “Somos uno más en el escalafón, y tenemos que cumplir nuestro labor. Todos tenemos que aportar”, concluye.