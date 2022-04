Un genetista dijo a Paula Vázquez y Óscar Varela una cosa que no olvidarán jamás. "Que teníamos más posibilidades de que nos tocara la lotería que de que nuestra hija tuviera esta enfermedad", cuentan, casi al unísono. Y, sin embargo, porque la naturaleza tiende a veces a la excepcionalidad, su hija la tiene. La enfermedad en cuestión es síndrome de Bohring-Opiz, un conjunto de anomalías congénitas que pueden incluir problemas cerebrales, oculares, cardíacos, esqueléticos, discapacidad intelectual grave, más riesgo de cálculos renales y de un tipo concreto de tumor de riñón y también de epilepsia, entre otros. Es muy desconocida porque se trata de una enfermedad ultrarrara, designación que se refiere a aquellas con una prevalencia de un caso por cada 50.000 habitantes. Daniela, que ahora tiene 6 años, es una de los cuatro niños en España que tiene esa mutación genética del gen ASXL1.

Los hijos cambian la vida de los padres cuando llegan. Los niños con una enfermedad crónica, necesariamente más. Aquellos como Daniela modifican por completo la existencia de una familia a unos niveles difíciles de entender para alguien que no lo vive, desaparece todo lo demás.

"Te quedas sin posibilidades de trabajar porque necesita atención constante, no puede estar sola ni un momento. Te quedas sin amigos porque desaparecen. Tenemos mucha suerte con los abuelos, que siempre están dispuestos a ayudarnos", explica Paula, que tiene otros dos hijos mayores, de 22 y 15 años. Quizás por su experiencia previa a esta pareja le pareció que algo pasaba cuando la niña tenía nueve meses.

Al contrario que otros afectados por esta enfermedad, que tienen una mancha color vino en la cara, Daniela no presentaba signo de alerta más que el hecho de que no era capaz de mantenerse erguida al sentarla. A los médicos les pareció normal, los niños se desarrollan a su ritmo. Con un año cumplido, sin embargo, la perspectiva fue otra. Se le diagnosticó retraso generalizado del desarrollo y la médico rehabilitadora prescribió terapia ocupacional. Con dos sumó fisioterapia. Se le hicieron pruebas neurológicas y de oído y una resonancia y todo fue normal. También se le hizo una prueba genética, cuyos resultados tardaron el extremo de un año y ocho meses en conocerse. Fue entonces cuando recibió el diagnóstico definitivo.

"Nos lo dijeron por teléfono, que era una enfermedad extremadamente rara y que tenía una mortalidad infantil elevada. Se te cae el alma a los pies", reconoce Óscar. La pareja empezó, entonces, como suelen hacer los niños de patologías poco frecuentes, un máster autodidacta, una búsqueda incansable de otros casos de los que aprender, de la literatura médica publicada, de otros padres con la misma experiencia.

"En España había otros casos y cada uno pensábamos que éramos los únicos", dice la pareja, integrante ahora de una asociación de pacientes con solo dos miembros. Gracias a todas esas búsquedas fueron conociendo más y más la enfermedad de su hija y a atisbar a todos los problemas de salud a los que se podía enfrentar.

RIESGOS. "Los médicos no conocen la enfermedad. Es tan rara que muchos pasan toda su vida profesional sin ver un caso. Son niños que tienen propensión a tener tumor de Wills [un tipo de cáncer renal], así que tuvimos que pedir que le hicieran una ecografía de los riñones; tienen riesgo de epilepsia, así que pedimos que hicieran un electroencefalograma... Los riñones estaban bien pero sí que le prescribieron un tratamiento para ataques epilépticos que tiene que llevar a todas partes", explican.

Daniela es una niña cariñosa y pilla con la que sus padres insisten que tienen "mucha suerte". Tiene variados problemas de salud y de desarrollo pero, si se repasa el listado de los asociados al síndrome, se ve que se está librando de muchísimos, al menos por el momento.

Sin embargo, necesita cuidados y supervisión constante -para comer, para asearse, por ejemplo- y acudir a terapias toda la vida. En el momento en el que más se necesitan dos sueldos, estos padres tuvieron que elegir cuál de los dos se quedaba en casa para atender a Daniela. Fue Paula, pero Óscar le dedica todo su tiempo extralaboral.

600 EUROS AL MES. La Atención Temprana en la sanidad pública se acaba a los seis años. Como todos los padres de niños que requieren este tipo de asistencia, se lamentan de ese límite temporal, que consideran arbitrario e injustificado. En realidad, muchos progenitores empiezan antes de esa edad el circuito de las terapias privadas como complemento a las sesiones de la pública, a menudo escasas. La mayoría de niños se benefician de más estímulos.

Ahora, para Daniela el sector privado es la única alternativa. Sus padres invierten 600 euros al mes en dos sesiones semanales de fisioterapia, otras dos de logopedia, otras dos de terapia ocupacional y musicoterapia. Por las mañanas va al colegio, y por las tardes Paula la acompaña a sus sesiones.

A mayores, la pareja destina unos 100 euros mensuales a pañales porque, aunque el Sergas sufraga ese producto, no puede usar a los que da acceso el sistema público. "Tiene tan bajo peso que esos le quedan enormes. Sigue usando pañales de niña pequeña y esos no los paga el Sergas", explican los padres.

En estos momentos la pareja y los terapeutas están centrados en facilitar que Daniela, que no habla, sea capaz de comunicarse mejor, de transmitir qué le pasa o le inquieta. "Solicitamos una tablet al Sergas. Es una tablet sencilla, con un programa en el que puede ir señalando las cosas pero se la han denegado porque le hicieron una inspección y dijeron que la veían muy inmadura. Coincidió que ese día empezó a tener algo de fiebre y no estaba muy concentrada. Se la podemos comprar nosotros, pero tiene derecho a ella y por eso la pedimos. Ella no habla pero su padre y su madre, sí", dicen. Daniela tiene quién hable por ella.