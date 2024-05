Daniel López Vega: "El estigma caracteriza el duelo por suicidio, es un duelo prohibido"

¿Qué características específicas tiene este tipo de duelo frente a otros?

El duelo por suicidio sobre todo se caracteriza por el tema del estigma; es un duelo prohibido. Quiere decir que muchas personas lo tienen que sufrir en silencio porque no tienen un reconocimiento social y por lo tanto cursa con culpa. Al ser algo imprevisto porque no te esperas que te vaya a ocurrir a ti, también tiene que ver con la rabia y la vergüenza porque provoca un efecto social de sentirse diferente a otra familia. Y sobre todo se centra en el tabú que hay alrededor del suicidio, que hace que cuando tienes un duelo por suicidio, en muchos casos no encuentres el apoyo social necesario para que no se complique el duelo.



Supongo que una de las características es que los familiares y amigos de una persona que se ha suicidado sienten cierta responsabilidad, ese preguntarse qué hubiera pasado si hubieran actuado de otra manera.

Efectivamente, ellos le llaman los 'ysis', 'y si hubiera hecho esto', 'y si no hubiera hecho aquello'. Realmente eso es casi una forma que tiene el cuerpo de no afrontarlo. No tenemos la facultad, evidentemente, de cambiar el pasado por eso se convierte en un pensamiento rumiante que lo que conecta con el tema de la culpabilidad. Se piensa realmente que eso ocurrióp porque yo hice algo mal o porque dejé de hacer algo bien y eso provoca un grado de culpabilidad que hace que haya gente a que se le cronifica el duelo en el tiempo.



¿Tiene unas características singulares este tipo de duelo cuando la persona que se suicida es un niño o un joven?

Efectivamente, porque, por cultura y también por lógica, no estamos preparados para enterrar a los más jóvenes sino que se presupone que vamos muriendo por edad. Pero realmente todos los duelos por suicidio son dolorosos, lo único que ocurre es que evidentemente cuando es de un menor también tiene muchísimo más impacto social. El último suicidio en el que trabajé la postvención fue el de un menor, tenía 15 años, que había dejado un duelo a muchísima gente, incluso a gente que no había tenido un trato directo con él porque el impacto social es mucho mayor. Y dentro de la familia, claro, a nosotros nos cuesta más entender la muerte de un hijo que de un padre, por ejemplo.



¿Cree que habría que intervenir en una clase de instituto en la que un compañero se suicida?

Primero hay que respetar a la familia, contar con ella porque no deja de ser algo totalmente personal. La familia puede decidir hasta qué punto desea que eso se haga público o no. Pero luego es totalmente necesario. Y no solo estamos hablando en el ámbito educativo, sino también en el ambiente laboral. En muchos casos se mueren adultos y la empresa no hace un trabajo de postvención que es totalmente necesario ya que es cómo los compañeros afrontan el duelo. Y sería preciso no tanto hablar del suicidio, sino hacer los ritos funerarios que nos ayudan a cerrar realmente este tipo de procesos.



En Lugo, Alume tiene en marcha grupos de apoyo al duelo por suicidio. Su asociación también promueve estos grupos e imagino que están teniendo mucha demanda. ¿Cómo llegan los participantes? ¿Los deriva el sistema sanitario?

Suele ser también a través de las redes sociales porque llevamos un tiempo haciendo un trabajo de visualización. Hay zonas donde tenemos muchísima ayuda también del sistema sanitario, que suele derivar muchísimos casos.

Por ejemplo, en Andalucía la mayoría de la gente que tenemos es a través de derivaciones del médico de Familia o de Salud Mental. Aquí en Galicia tenemos también buena relación con el sistema.



En Galicia promovieron esos grupos en Vigo.

Sí, empezamos en Vigo hace cuatro o cinco meses porque en algunos grupos que teníamos online ya había gente de Vigo, por lo que nos parecía lógico empezar por ahí, pero lo que teníamos previsto es intentar con la ayuda de las asociaciones gallegos o asociaciones nacionales, hacerlos en toda Galicia, no solo en Vigo.



¿Qué le diría a una persona que ha perdido a un familiar o un amigo por suicidio?

En la jornada hemos dado un mensaje de esperanza. Creo que muchas veces los mensajes que dan los profesionales son muy desmotivantes. Es verdad que es un proceso duro, doloroso, pero una persona puede reconstruir su propia vida después de haber perdido a un ser querido por suicidio.