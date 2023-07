O ribadense Daniel Castro, graduado en Lingua e Literatura Inglesas e a piques de rematar Lingua e Literatura Galegas, fixo historia no 2020 ao ser o deputado máis novo do Parlamento galego, onde tomou posesión con 24 anos. Agora aspira a facer historia de novo se resulta elixido como primeiro deputado do BNG ao Congreso por Lugo.

Vostede dedícase á política desde moi novo.

Todos din que hai algún tema que lles fai espertar politicamente. No meu caso foi o decreto do plurilingüismo da Xunta. Fixen clic, porque entendín que era un ataque sen sentido ao idioma galego. Tiña 15 anos, pero non comecei a militar en Galiza Nova ata os 18. Meu pai é do BNG e tamén inflúe o que escoitas na casa.

O seu caso parece excepcional. Dá a impresión de que hai pouca implicación política na mocidade.

Sempre diferencio entre a implicación política e a partidaria. Hai mozos moi interesados na política, pero que non están afiliados a un partido. O xeito de militar mudou moito coa implantación das redes sociais, sobre todo a raíz do 15-M, que trouxo cousas boas e outra non tan boa, xa que contribuíu a unha presenza maior da militancia na internet que na rúa, aínda que esta preponderancia ía chegar de tódolos xeitos. Iso non quere dicir que as redes non sexan útiles e trato de levalas de xeito profesional e á vez divertido para facer atractiva a mensaxe.

Deixou de ser a política unha cousa de xente maior?

Non en todos os partidos, pois a maioría centra os seus discursos nos maiores e esquecen os máis novos. Nós pensamos na sociedade no seu conxunto. Pódese dicir que o BNG é unha excepción. Nas últimas municipais presentáronse 500 persoas menores de 30 anos nas listas, dos cales 50 foron elixidos concelleiros. No 2020 entramos tres militantes de Galiza Nova no Parlamento galego, no que o Bloque xa tiña tres mulleres menores de 35 anos. Eu encabezo a lista de Lugo con 27 anos e o número dous por Pontevedra ten 29.

Inflúe esta aposta na proxección social e nos resultados?

Os estudos demoscópicos evidencian que o BNG é unha forza hexemónica entre a mocidade de 18 a 26 anos en Galiza. Temos un apoio importante entre os menores de 40. O liderado de Ana Pontón, unha persoa valorada incluso por persoas doutras ideoloxías, contribuíu a achegarnos á cidadanía. Contamos cunha xeración de políticos, e sobre todo de políticas, que conectan ben coa xente. A elevada presenza de mulleres do BNG en cargos públicos e candidaturas hai que velo neste contexto. As casualidades non existen.

Ana Pontón semella ser a cara amable do BNG. Ademais de rexuvenecemento e feminización, hai un aggiornamento político?

A nosa ideoloxía está nas siglas, Somos nacionalistas. O que nos axuda a medrar é ter a mellor política deste país e o feito de chegar a novos sectores da poboación.

Como foi a súa aterraxe na cámara galega?

Fácil. Os primeros días estás nervioso e ves aquelo un pouco pomposo e solemne. Son extrovertido e iso axudoume. Notei algo de paternalismo ao principio. Estabas a falar da produción da pataca e respondían con aquelo de que é vostede moi novo. En canto ensinas un pouco os dentes, sen agresividade, e das a entender que ti tamén vas aí a xogar, os comentarios van desaparecendo. Estou nas comisións de Educación e Pesca, aínda que vou a outras con propostas sobre A Mariña, que é a miña principal comisión, e dende onde se nos trasladan moitas demandas.

O BNG é hexemónico entre a mocidade de entre 18 e 26 anos e a súa nova xeración de políticas conecta ben coa xente"

Insiste vostede moito en que Lugo vai camiño de ser unha illa.

Por desgraza. Parece unha provincia rodeada de agua pola falta de comunicación terrestre. Este illamento persistirá ata que se solucione o problema dos "tres as". Cando tiña 5 anos comezou a falarse da autovía da Mariña (A-74) e antes de que nacera falábase da A-54, de Lugo a Santiago. No caso da A-6, hai que preguntarse se o viaduto seguiría derrubado no chan un ano de atoparse na entrada de Madrid.

Todos apelan ao voto útil, tamén o BNG. Ven tan doado acadar representación por Lugo?

Un deputado lucense para o BNG será un menos para o PP e un paso para evitar que goberne o daniño tándem PP-Vox. Cando dicimos que estamos cerca de facer historia non é por grandilocuencia, senón porque o cremos. O voto ao BNG acostuma estar por riba das previsións das enquisas.

"A metade da xente da miña pandilla está fóra de Galiza, ese é un gran problema para o país"

A súa designación como deputado autonómico cambiou a vida de Daniel Castro. "Vexo menos os colegas, a miña parella e a familia e, sobre todo, cústame desconectar das noticias e da axenda política nos días de descanso. Pero hai que andar e asumir responsabilidades. Se non é así, non o estás a facer ben".

Vostede naceu nunha parroquia de Ribadeo. Como ve o futuro do campo?

Non podemos facer heroínas nin heroes da xente que vive no rural. Lugo e Ourense son as provincias con peor conectividade de España e as que teñen as pensións máis baixas. Tampouco pode ser que non teñas pediatra ou médico de familia, e isto último vai pola Xunta, cando vas ao centro de saúde ou ao PAC. Para pechar o círculo non se cumpre a Lei de Calidade Alimentaria para evitar que os gandeiros de leite e de carne teñan que vender a perdas.

O malestar polo decreto do plurilingüismo fíxome despertar politicamente cando tiña 15 anos"

Sinte, como mozo, o problema da emigración xuvenil ao seu redor?

A metade da xente da miña pandilla de Ribadeo traballa fóra de Galiza. Ese é un gran problema do noso país, exportamos persoas formadas e quedamos sen relevo xeracional. Dende 2009, cando volveu o PP á Xunta, emigraron 200.000 mozos e mozas. A súa volta non se arranxa cun plan Retorna con escasos fondos. Hai que ser máis ambiciosos.