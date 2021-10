Dani Martínez se acerca al lleno en su sesión doble en el Auditorio de Lugo

El humorista leonés(Astorga, 1982) consiguió llenar este sábado una buena parte del Gustavo Freire en las dos sesiones que hizo en Lugo de su espectáculo. La afluencia de público no ha sido habitual durante toda la pandemia, pero tampoco en la vieja normalidad.

Reseñables fueron las protestas entre el público porque la salida del Rallye San Froilán fue instalada delante de la entrada principal del auditorio, por lo que se vieron obligados a utilizar otros accesos para acceder a las instalaciones.

El cómico explicó en una entrevista que concedió a El Progreso publicada el viernes, que No os preocupéis... ya lo digo yo habla de "las cosas del día a día que están delante de nuestros ojos y parece que nadie se da cuenta. Es un título en el que parece que me voy a meter en charcos muy gordos pero al final hablaremos de Andy y Lucas y Maluma".

Dani Martínez definió el espectáculo que realizó este domingo "no como monólogos, sino como verbenas porque el público participa como si fuera una verbena, en las que no hay distancia entre el público y la orquesta". El humorista leonés conoció el mundo peculiar e intenso de las verbenas cuando veraneaba en Galicia siendo un chaval: hacía "ruta" de fiesta nocturna en fiesta nocturna por las Rías Baixas.

Con respecto a la pandemia, tiene claro que "la gente tenía ganas de pasarlo bien y nos están ayudando mucho en esta vuelta a los teatros tener a la gente cerca y disfrutar todos juntos".

Dani Martínez se incorporó hace dos años como jurado del concurso de talento Got Talent, en el que se da la casualidad de que su hermano trabaja como cámara. "Él estaba en Got Talent antes de que yo fichara por el programa y va diciendo por ahí que me enchufó", apuntó riendo.