"Me voy a encargar yo mismo de los okupas de As Gándaras"

LA LLUVIA de críticas que recibe la empresa Desokupa por su forma de actuar es casi proporcional a la elevada cantidad de propietarios con viviendas allanadas ilegalmente que requieren sus servicios. En los tres años que lleva funcionando, esta empresa barcelonesa ha realizado, según detalla su administrador, Dani Esteve, unos 2.000 desalojos y recibe unas 250 consultas diarias. Asegura que la firma que dirige es la "número 1 en España" en este sector y que está "a años luz de los imitadores", con "más de un 93% de desalojos en menos de 24 horas desde la contratación del servicio", según apunta en su plataforma digital.

"Este año sufrí siete intentos de acuchillamiento, dos disparos y me han puesto una bomba"

¿Por qué ha ofrecido gratuitamente sus servicios a una vecina de As Gándaras para desalojar la casa que tiene ocupada desde hace dos meses?

Como la empresa ya va bien y yo tengo una asociación sin ánimo de lucro, decidí hacer casos gratuitos cuando los propietarios no lo pudieran pagar o, en su defecto, los que a mí se me antojen, que por eso soy el dueño.

¿Se desplazará usted a la capital lucense?

Los asuntos gordos los resuelvo yo personalmente. Iré la próxima semana.

¿Ya ha resuelto algún caso más en Lugo o su provincia?

Es la primera vez que tratamos un caso en Lugo, en el resto de Galicia ya actuamos.

¿Atiende más asuntos de okupas o de inquilinos morosos que adeudan rentas por su alquiler?

Nosotros somos expertos en desocupaciones delictivas. El 90% de nuestros clientes son particulares. Nosotros hacemos 30 casos de ocupación a la semana y 10 contractuales.

¿Cómo suele actuar su empresa en los desalojos?

Se llega a la vivienda y se media. Cada caso de ocupación es un mundo, en función de lo que hay, si es una mafia o si es una familia, si es la primera vez que lo hacen o si tienen antecedentes, si tienen la luz enganchada... El mundo de las ocupaciones es muy complejo. Se parecen, pero no es ninguna igual. Yo ya llevo más de 2.000 desalojos. Mucho es improvisación. En unos casos se hace control de acceso, en otros mediación, en otros procedimiento y en otros, cuando no están dentro, se abre la puerta.

"No recomiendo pagar porque se fomenta el negocio de la ocupación delictiva"

¿En algún caso el propietario llega a pagar a los okupas para que se marchen?

Eso lo elige el propietario. Yo no lo recomiendo porque entonces estás fomentando el negocio de la ocupación delictiva. Si vas por ahí repartiendo dinero, al final cuando entran es lo que te piden. A un okupa que le das 2.000 euros hoy, mañana se mete en otro piso más para que le des 2.000 más, 2.000 más, 2.000 más... No tiene sentido.

El allanamiento ilegal de viviendas se ha convertido en una forma de hacer dinero fácil para los okupas.

Esto es una extorsión. Acabo de atender ahora el caso de una familia okupa en Madrid que ha metido a 14 personas en un piso y pide 10.000 euros para irse. Obviamente no vamos a dar 10.000 euros para sacarlos. La contraoferta de la propiedad, porque así lo quiere, es de 2.000 euros y le han respondido que le van a destrozar el piso y que se va a gastar más en la reforma.



Este fenómeno creciente se ha convertido en un nicho de negocio para empresas como la suya.

Esto es muy buen negocio. Pero yo este año sufrí siete intentos de apuñalamiento, dos disparos y me han puesto una bomba. Ven tú a hacerlo mañana. Yo saco a delincuentes. He desalojado 42 narcopisos —viviendas ocupadas ilegalmente por traficantes de drogas, que los usan como centros de venta al público y consumo— en El Raval, que es un barrio de Barcelona. Saco a okupas que me sacan cuchillos. Yo voy a desalojar con chaleco antibalas. Entonces claro que hay que ponerle precio a eso, ¿no?

¿Qué opina sobre las frecuentes críticas que recibe su empresa, de la que dicen que usa métodos coactivos para desalojar a los okupas?

Es un tema político. A día de hoy, de una cosa que presumo, es que mi empresa, en más de 2.000 desocupaciones, ha tenido 40 denuncias, con 40 absoluciones. A día de hoy no tengo ninguna condena. Es la única empresa que recomienda la Policía, la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra y todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Y te digo más, en la páginas 55 de la revista Forbes —especializada en el mundo de los negocios y las finanzas— sale mi empresa.

¿Los dueños de viviendas allanadas ilegalmente requieren los servicios de su empresa porque la administración de justicia es lenta en sus resoluciones?

Con la legislación vigente los propietarios no tienen nada que hacer actualme