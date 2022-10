Dalila Dopazo: "Teño que facer dunha vez un traxe"

Non é de Lugo pero descubriu aquí que o San Froilán pode ser a festa de aldea máis grande do mundo. E ese é, segundo conta, o seu encanto. Dalila Dopazo quédase todos os anos cun par de pendentes novo que merca nas festas. Recoñece que bota de menos os senegaleses e que lle costa caro escoller entre castañas ou churros. O único que lle falta é un traxe para o Domingo das Mozas. Algún día será.

Canto estaría disposta a pagar por unha ración de polbo?

O Concello fixou o prezo para este ano en 12 euros e penso que é unha cantidade ben moderada (no verán cheguei a ver racións a 19-20 euros).

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

A participación da cidadanía, non só de Lugo senón tamén da súa contorna. Eu non son de Lugo aínda que levo anos vivindo aquí e cando cheguei dixéronme que esta era a festa de aldea máis grande do mundo. Ese é o seu encanto, seguir mantendo esa esencia de festa de raíz e saber actualizala.

Hai algo que nunca se perda?

Por suposto, as casetas (varias visitas ao longo do mes), algunha barraca obrigada (sempre para perder), os concertos e os postos de artesanía (son moi fan dos pendentes, debo recoñecer).

Cal é o seu nivel de gasto?

Bastante moderado, en xeral, agás algún consumo en hostalería superior ao habitual. Nos postos de artesanía, se atopo algo que me guste, si que podo gastar máis.

Churros ou castañas?

Ambos. Non discrimino.

O Domingo das Mozas ou os días máis tranquilos?

Para min, o Domigo das Mozas é unha data moi querida por moitos motivos e é un dos días que máis me gusta de todas as festas.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Non se pode definir como cachifallo mais non lembro un San Froilán que non rematase mercando uns pendentes.

Bota de menos os senegaleses?

Pois si, moito.

Lígase moito no San Froilán?

Depende.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocorrería?

Participación.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Pois non é segredo. De feito, teño aborrecida á xente de contalo: facer dunha vez un traxe para o Domingo das Mozas. A eterna materia pendente de todos os anos.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

Pois non sabería dicir unha cifra. No San Froilán, ningunha. Unha materia pendente, como dixen.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Pois escollería os zocos porque aínda sendo un calzado tradicional que acompaña o traxe, existen moitísimas actualizacións nos últimos anos como o traballo que fai Elena Ferro (un proxecto de empresa familiar e de creatividade que é precioso).