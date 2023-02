"Dácheme moita paz traballar con eles"

Non só é perruqueira de cans senón que tamén é estilista canina. Hai tendencias de estilismo para os cans e as cadelas?

Hai algunhas tendencias, si. Por exemplo, hai anos levábanse os caniches co fociño e as patas peladas. Agora, gusta máis o estilo Teddy, co que lles queda a cara e as patas como se fosen peluches. Despois, hai cortes estándar de cada raza. Temos tamén o corte de cachorro, no que se deixa o pelo das orellas longo e a cara quédalles como máis redonda.

Como diferenciamos un can que está á moda doutro que non?

Hai uns anos, non se pensaba nisto. Traer os cans á perruquería era algo estrano. Agora todos os donos queren ter os cans ben, pero cada raza e cada can é un mundo. Cada cal é diferente.

Hai razas que se presten máis a seren coquetas que outras?

Os caniches dan moito xogo. En xeral, os cans con pelo rizo permiten máis variedade de peiteados. O pelo liso limítate máis. De feito, nos campionatos de perruquería adoitan gañar sempre os caniches. As cadelas maltesas —da raza bichón maltés— tamén son moi pijas.

Como entretén os cans mentres que lles corta o pelo?

Non me fai falta entretelos moito. A verdade é que me dá paz traballar con eles. E eles tamén se senten a gusto, non se moven polo xeral. É como se me dixesen: "Faime o que queiras".

Ata agora, referiuse máis ben aos cortes de pelo pero... pódeselle facer a un can unha permanente, por exemplo?

Poder, pódese, pero non se fai polo de agora.

E pódeselles tinguir o pelo?

Tintes para os cans si que os hai. Aplícase con aerógrafos pero, polo xeral, ningún dono cho pide. Tamén é certo que son tintes que se van cos lavados. Polo tanto, os resultados son temporais. Pero si que vin algún can tinguido. Sobre todo, en exposicións. Aos cans negros, por exemplo, un tinte dálles máis cor.

Este oficio que ten vostede é resultado dunha vocación ou, simplemente, da casualidade?

Cando tiña 15 anos, xa sabía o que quería ser de grande e era isto. Miña nai traballa nunha tenda de animais, na que hai tamén unha perruquería, e eu tiña claro que, dalgunha maneira, quería traballar tamén con animais. Ademais, chamábame moito a atención peitealos e poñelos guapos. Así que foi algo totalmente vocacional. Empecei a facer cursiños e, pouco a pouco, dei montado o meu propio salón. E nesas estou.

Nunca se lle pasou pola cabeza —xa que se dedica ao mundo da perruquería— a peitear tamén homes e mulleres?

Non. A min gústame o mundo da perruquería pero o que máis me atrae é estar cos cans. Polo tanto, nunca pensei en peitear persoas. De momento, síntome moi feliz así. Dácheme moita paz e tranquilidade estar con eles todo o día, tanto no salón cos cans de fóra como na casa, cos meus. E iso é moi importante.