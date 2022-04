Se da a la fuga para evitar una multa de tráfico y acaba denunciado por malos tratos

Un conductor de una motocicleta, que no tenía carné, ITV ni seguro, se dio a la fuga para evitar una multa, sufrió un accidente y acabó denunciado también por un delito de malos tratos. El altercado se produjo sobre las dos y cuarto de la madrugada, cuando una patrulla del Grupo Operativo Nocturno que realizaba labores de vigilancia por Marina Española observó a un ciclomotor, ocupado por dos personas, y a través de las bases de datos policiales comprobó que no tenía seguro y que además no había pasado la ITV. Por este motivo, los agentes le dieron el alto, pero el conductor no se detuvo, sino que aceleró bruscamente “para evitar la acción policial”. Los policías iniciaron entonces una persecución por las calles Marina Española, Rúa Armórica, Ronda de Fingoi y Estrada da Granxa, donde el conductor perdió el control de la motocicleta y colisionó contra un guardaraíl, por lo que los dos ocupantes se cayeron al suelo.

La mujer dijo que le pidió varias veces al conductor que se detuviera y no lo hizo, por lo que llegó a temer por su vida

Los agentes identificaron al conductor y a la chica que lo acompañaba y comprobaron que el hombre carecía de permiso de conducir. Además, solicitaron la intervención de los servicios sanitarios del 061, ya que ambos presentaban heridas. El personal de la ambulancia atendió a la pareja en el lugar del siniestro, ya que presentaban únicamente heridas de carácter leve.

En el transcurso de la intervención policial, la mujer les contó a los agentes que cuando el conductor se dio a la fuga ella le pidió varias veces que se detuviese, “llegando a temer por su vida en el trayecto”. Asimismo, explicó que el hombre la había agredido en varias ocasiones por celos, ya que ella no quería mantener una relación sentimental con él y el hombre insistía. De hecho, según dijo, unos días antes le propinó un puñetazo y la amenazó diciéndole: “Tienes que ser mía y de ninguno más”. Finalmente, el conductor, de 41 años, confirmó a los agentes que había agredido a la chica, por lo que fue detenido y trasladado a la comisaría, donde le instruyeron diligencias por un delito de malos tratos, otro delito de conducción temeraria y otro contra la seguridad vial al conducir sin autorización administrativa.