El cura de A Milagrosa pide políticas sociales de igualdad en el barrio

La parroquia de A Milagrosa, encabezada por José Antonio Ferreiro, hizo este martes un llamamiento a los políticos para que pongan en marcha medidas para luchar contra la desigualdad, la injusticia social y la marginación en el barrio, problemas que saltan ahora todavía más a la luz tras las medidas de semiconfinamiento impuestas por las autoridades sanitarias y locales ante el aumento de casos positivos de Covid-19 en esta zona.

"Por un lado, é indispensable atopar cura para a enfermidade pero, por outro, temos que desterrar o gran virus: o da inxustiza social, o da desiguladade de oportunidades, o da marxinación e o da falta de protección ao máis débil. Facemos un chamamento ás administracións e tamén á cidadanía a tomar as medidas oportunas para a erradicación destes virus que hoxe se propagan nas nosas comunidades. Necesitamos unha sociedade, unha cidade, un barrio que conte coas infraestruturas adecuadas e accesibles a todos, precisamos de xustiza social e igualdade", asegura el párroco en una carta pública lanzada ante la situación del barrio.

A su vez, la parroquia se brinda estos días especialmente para convertirse en una "casa de acollida" para todo el vecindario en estos días tan difíciles. "Desde a parroquia da Milagrosa, manifestamos a nosa solidariedade con todos os afectados por esta pandemia. Queremos ser unha casa de portas abertas, unha comunidade de acollida que ofrece a súa axuda e o seu apoio a todas as persoas que o precisen, tal e como estamos a facer, con especial esforzo dende o comezo da pandemia, a través de Cáritas Parroquial da Milagrosa e do programa Sempre Xuntos", apunta.

El párroco añade que se están viviendo "momentos de preocupación e incertidume" y hace un llamamiento a la responsabilidad para atajar esta situación de grave riesgo para la salud. También hace una crítica a que se obvie "a vida e traballo de toda a xente que vive e traballa na Milagrosa" y dar una imagen "que non se corresponde coa realidade múltiple e diversa da nosa comunidade".

Atención especial a desfavorecidos

La Asociación de Veciños da Milagrosa, presidida por Valentín Arias, se une a la reivindicación expresada por la parroquia y pide también "unha atención especial nas capas máis humildes do barrio". Arias reconoce que, en ocasiones, "cárgase bastante as tintas contra A Milagrosa, tachándoa de ser un barrio inseguro".



Focos

Sin embargo y, pese a no estar muy de acuerdo con esta imagen que se da de esta zona de Lugo, una de las más populosas y multiculturales, el presidente de la Asociación de Veciños da Milagrosa también reconoce que "hai focos que xeran problemas e nos que hai que facer, desde as institucións pertinentes, un labor social para tratar de conter este tipo de comportamentos puntuais que hai en determinados contextos", insiste Valentín Arias.



Una política social, dirigida a estos colectivos, sería una de las medidas que actuarían como muro de contención de estos problemas de convivencia social que, a veces, se generan en esta zona de la ciudad.