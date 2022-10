"Cumplimos en la pandemia pero las administraciones no nos reconocen los derechos de profesionales sanitarios"

¿Cómo ha cambiado la Veterinaria tras la pandemia de covid?

Me gustaría poder decir en voz alta que la sociedad nos está otorgando el papel que nos merecemos, y que valoramos en su justa medida, después de un proceso en el que hemos sido declarados colectivos esenciales y en el que, por tanto, hemos estado en primera línea de combate en numerosos aspectos. Desde la atención a los animales hasta la garantía de la seguridad alimentaria, pasando por la vigilancia y control de las enfermedades que padecen los animales y que son transmisibles al hombre, por citar solo algunas de nuestras esferas de actividad. Pero lo cierto es que, lamentablemente, no podemos sentirlo así, muy especialmente por parte de las administraciones públicas y los políticos que están en estos momentos al frente de ellas.

¿En qué creen que han fallado los políticos?

Le puedo hablar de tres ejemplos que he vivido en primera persona: hace casi un año que he solicitado una entrevista al conselleiro de Medio Rural para abordar diversos temas que preocupan al colectivo que dirijo y, desde entonces, no he obtenido respuesta. A mediados de este verano solicité a la alcaldesa de Lugo una reunión de trabajo para promover una campaña de concienciación sobre la recogida de excrementos y orines en la ciudad y, en este momento, seguimos esperando contestación. Y, por citar solo otro caso, he asistido a actos donde el conselleiro de Sanidade elogiaba el desempeño de colectivos profesionales –reconocimiento que, por supuesto, compartimos– como el de los médicos, farmacéuticos, enfermeros y otros sanitarios, mientras obviaba que también nosotros tuvimos y desarrollamos un papel importantísimo a la hora de combatir la expansión del coronavirus. Con gestos de este tipo no solamente acreditan el desconocimiento de la condición de personal sanitario que nos otorgan la Ley 44/2003, la Ley 8/2008 o la Ley General de Salud Pública de Galicia 33/2011, sino que también ponen de manifiesto su falta de voluntad y de interés por dar la relevancia que merecen las 1.100 personas que forman parte de nuestro colectivo en la provincia de Lugo.

Al negar públicamente nuestra condición de personal sanitario, los políticos demuestran que desconocen la ley y que tampoco tienen voluntad por darnos la relevancia que merecemos

¿Y por parte de la sociedad, por qué no se sienten justamente valorados?

Es cierto que la ciudadanía lucense en general reconoce y valora muy positivamente las funciones que despliega la profesión veterinaria, aunque a veces solo conoce una pequeña parte de las funciones de los veterinarios. Sin negar en ningún caso la relevancia que tiene la atención directa a animales –sean de pequeño o de gran tamaño–, que es un factor crítico en una provincia como la nuestra, muchas veces se olvida que nuestro compromiso social va mucho más allá. Seguramente nuestros lectores no sepan que es un o una profesional de la Veterinaria quien colabora con el Seprona en la preservación medioambiental y en la atención a especies de producción o silvestres; o que también es la persona responsable del control de todos los alimentos, tanto de la carne y la leche –desde la granja a la mesa– como en la inspección de lonjas, pescaderías y conserveras de pescado para que este producto básico llegue a la cocina con total garantía para las personas consumidoras. Y que esta noble profesión además tiene competencias exclusivas en el bienestar animal, lo que se encuentra íntimamente relacionado con los informes evaluadores que tienen que emitir los ganaderos ante las administraciones para obtener las ayudas de los fondos europeos, comúnmente llamados ayudas de la PAC.

Trabajamos para seguir acercando la Veterinaria a la sociedad con sesiones divulgativas con escolares de la ciudad o con conferencias como la de Gonzalo Giner

¿Qué pasos se están dando desde el Colegio de Veterinarios de Lugo para paliar esto?

Desde que hace dos años tomó posesión la nueva junta directiva que encabezo, estamos avanzando en una mayor presencia en la sociedad lucense y en una mayor fluidez en nuestra relación con ella. Prueba de ello son las sesiones divulgativas que hemos impartido el curso pasado en varios centros educativos de la ciudad o en la conferencia abierta que programamos el pasado domingo en el salón de actos de la facultad de Veterinaria a cargo del escritor Gonzalo Giner, autor entre otras obras de La Bruma Verde (elegida como ganadora del premio de novela Fernando Lara en 2020), quien protagonizó la conferencia La veterinaria y las letras: mis dos grandes pasiones. Como es lógico, todo ello lo combinamos con una intensificación en la oferta formativa a nuestras personas colegiadas, quienes tienen la oportunidad de seguir avanzando en su especialización y en su reciclaje laboral con una amplia gama temática impartida por expertos y profesionales de primer nivel. En síntesis, la pandemia ha supuesto un encomiable esfuerzo de los colegiados y del colegio de Lugo, los primeros porque han seguido trabajando en el campo, en las clínicas, despachos, administraciones, etc... sin faltar, por supuesto, a sus quehaceres cotidianos.

Seguir avanzando en la seguridad de quienes forman parte de nuestro colegio, promover una mayor dignificación de la Veterinaria y colaborar con actores estratégicos son tres de nuestros principales retos

¿Cuáles son los principales retos que afronta en la actualidad la entidad que preside?

No hay mayor desafío que seguir avanzando en blindar la excelencia a nivel individual y colectivo y en nuestro compromiso con el bienestar y la salud animal, las piezas imprescindibles para el bienestar y la salud humanos. Todo ello se cristaliza en acciones concretas como el refuerzo de la seguridad de los y las profesionales de la Veterinaria de la provincia, línea en la que llevamos trabajando sin descanso desde agosto de 2020; en una mayor dignificación para la Veterinaria, que requiere un mayor conocimiento sobre su papel; o en la colaboración con actores estratégicos como otros colectivos profesionales, empresas o las propias Administraciones Públicas, aunque estas últimas parezcan rechazar sistemáticamente nuestra mano tendida. Otra de nuestras reivindicaciones prioritarias en la actualidad es que la Sanidad reconozca que la profesión tiene unas lesiones, por el mero hecho de ejercerla, como son las lesiones musculo esqueléticas que se producen por las actividades físicas y los accidentes que acontecen en el campo, mataderos, clínicas, lonjas, etc. Pero este Colegio de Veterinarios de Lugo, formado a partes iguales por mujeres y hombres, tiene una sensibilidad especial para hacer llegar a la sociedad, mediante concursos de postales y de fotografía de mascotas, aspectos relevantes del bienestar animal y la responsabilidad que supone tener animales de compañía. De hecho, ya estamos trabajando en nuevas ediciones e ideas para estos y otros concursos.