Los dos cumpleaños de Josibel

"Celebro dos cumpleaños y en del 18 de octubre siempre me acuerdo de que hay una familia que ese día no lo está pasando bien porque echa de menos a un ser querido y a la que estoy eternamente agradecida. Su generosidad me permitió volver a la vida", admite Josibel García Benítez, una emprendedora de 31 años, que recibió ese día de 2018 un hígado completo y un riñón de una persona de la que nada sabe, pero en la que piensa a menudo. Este miércoles, con motivo de la celebración del Día del Donante, contó su experiencia como receptora en un acto en el Colegio Médico.

Josibel, de padre gallego y madre venezolana, vivía en Caracas cuando, a los 23 años, su empresa le ofreció un puesto interesante en Panamá y allí se mudó. Llevaba una vida sana. Explica que seguía una dieta equilibrada y hacía ejercicio, pese a lo cual empezó a tener algunos achaques que parecían toques de atención: calambres en las piernas que la despertaban por la noche, fuertes migrañas, indigestión y, sobre todo, una tensión arterial disparada. No se acababa de encontrar bien. Un día, saliendo de casa camino del gimnasio, se fijó en que tenía las piernas muy hinchadas. Siguió las indicaciones de su madre y cambió de rumbo para ir al hospital.

ALARMA. "A los médicos les sorprendió que no me hubiera dado un ictus. Tenía la tensión 21/14 y unos valores de la creatinina, que yo entonces no sabía ni lo que era, disparados. Me dijeron que me tendría que hacer una biopsia renal", explica. Se tomó una semana libre para volver a Caracas a hacerse pruebas y, en realidad, ya jamás regresó a Panamá. "Me diagnosticaron amiloidosis. Los médicos de Venezuela son buenísimos, pero la situación en el país se estaba poniendo cada vez más complicada. El propio nefrólogo me dijo que, siendo medio española, me plantease venir a España", explica. Se vino a vivir a Lugo, donde tiene familia.

Una vez instalada fue cuando, a través de una prueba genética, supo que tenía un tipo particular de amiloidosis, una rareza que la convertía en el primer caso registrado de ese tipo. Aún ahora es la persona más joven que la ha tenido. "Es una enfermedad que, por explicarlo de forma sencilla, hace que el hígado produzca una proteína que daña a los riñones". Explica que la solución que le proponían era la de trasplante hepático, aunque con muchas dudas porque por su edad no sabrían si sería lo más conveniente.

Hizo todo lo posible por llevar una vida normal y solicitó plaza en un máster en Sevilla. Tres días antes de irse le dijeron que tenía que empezar a dializarse. La noticia la dejó "en estado de shock".

Se acostumbró entonces a la máquina de diálisis peritoneal que se hacía en casa, a la dieta de una enferma renal, a todas las precauciones típicas de una persona con esa patología y, en agosto de 2017, en una jornada de playa como cualquier otra recibió una llamada: había un donante de riñón para ella. Fue a la cirugía en el Chuac ilusionada y feliz, pero solo conservó el órgano 24 horas.

Un trombo la dejó en un estado delicado y tuvo que ser intervenida tres veces en tres días consecutivos y pasar un mes de recuperación en el hospital. Ella, que siempre había rechazado esa posibilidad por temor a que se resintiera la salud de sus familiares, empezó a contemplar la posibilidad de que sus hermanas o madre se convirtieran en donantes en vivo.

CRISIS. En julio de 2018, con gran parte de su vida recuperada, activa como siempre y estudiando cuanto podía, sufrió una hiperpotasemia (altos niveles de potasio), fruto de que la diálisis no estaba dando ya los resultados ideales. Quedó entonces claro que lo que necesitaba era un doble trasplante de hígado y riñón y el 18 de octubre recibió de nuevo la llamada tan esperada. "Esa vez ya fui con otra actitud, más precavida y más consciente de los riesgos y de lo que significaba. No fue fácil porque cuando llegué al hospital se dieron cuenta de que volvía a tener hiperpotasemia. La recuperación fue muy complicada, pero al final salió todo bien. Un año después ya estaba montando mi academia Inside Out y ahora hago una vida normal, que yo entiendo como una vida sana", explica.

Como precauciones tiene que mantener todos los hábitos de una persona con hipertensión, evitando la sal y la comida muy procesada y debe mantener el peso. "Nunca he fumado. Tampoco bebo alcohol porque por si acaso prefiero evitarlo", dice.

Desde entonces celebra sus dos cumpleaños, el real y el del 18 de octubre. Destaca la generosidad de los donantes y de sus familias, que dan su consentimiento para que, de una pérdida, salga una oportunidad