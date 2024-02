Tres lucenses que cumplen años el 29-F como Pedro Sánchez

¿Qué tienen en común con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, los lucenses Alfredo Escobar, Julio González y Marián López? Pues que los cuatro vinieron al mundo un 29 de febrero, así que este jueves están de cumpleaños. Se atribuye al emperador romano Julio César la novedad de introducir los años bisiestos en el calendario.

Estos tres lucenses soportan con buen humor la chanza de que solo cumplen años cada cuatro, coincidiendo siempre en el ejercicio en el que se celebran Juegos Olímpicos.

"Me hace más ilusión cuando celebró el cumpleaños el propio día 29, como los años vuelan tanto, cada cuatro vuelan menos", asegura el letrado Julio González, expresidente del Breogán y actual vocal de su consejo de administración, que bromea diciendo que este jueves cumple 14 años.

En los años que no son bisiestos, lo festeja el 1 de marzo. "Es un error adelantarlo al 28 de febrero. No tiene sentido", precisa este abogado, que explica que no conoce a nadie más, salvo al presidente del Gobierno, que cumpla años el 29, aunque sí ha oído hablar de que existe una asociación de nacidos ese día.

Aunque vino al mundo el 29 de febrero de 1968, en el DNI de Julio González figura como fecha de nacimiento el 1 de marzo. Ese desplazamiento se debe a que tanto el médico que atendió a su madre en el parto, en el entonces sanatorio Virgen de los Ojos Grandes de la capital lucense, como el funcionario del Registro Civil que tramitó su partida de nacimiento convencieron a su padre de que no pusiese el día 29 con el insustancial argumento de que le iba a "dar muchos problemas" cuando tuviese que hacer papeleo. Eso sí tampoco le permitieron poner un nombre compuesto. "Eran otros tiempos", advierte.

Algo parecido le sucedió a la directora de Viajes Almar en Lugo, Marián López. También nació un 29 de febrero, pero a su padre no le permitieron en el registro de Vilalba poner ese día, así que se enojó, se marchó y no volvió a inscribirla hasta tres semanas después, el 21 de marzo, por lo que esa es la fecha que figura en su carné de identidad.

La directora de Viajes Almar ejerce con orgullo como bisiesta. "Cumplo cada cuatro años, así que este jueves cumplo 16 años", precisa. Marián López celebra de forma especial su aniversario cada cuatro años. La vez anterior, en 2020, lo conmemoró con sus hijas con un viaje a Kenia.

Un 29 de febrero, pero de 1948, vino al mundo en Valdería (Baleira) Adolfo Escobar, propietario de los restaurantes O Grelo y O Recanto en Madrid, ciudad a la que emigró cuando estaba a punto de cumplir los 18.

"Para mí es un día más. Lo celebro todos los días cuando me levanto. No soy mucho de este tipo de celebraciones, soy más de las que son espontáneas", afirma este empresario de hostelería, que ejerce como gallego. "Mi vida está en Madrid, pero voy a Galicia siempre que puedo y siento Galicia como si estuviese allí", apunta.

Adolfo Escobar celebrará este jueves su cumpleaños con sus tres hijos, que trabajan con él en sus dos conocidos restaurantes, y sus cuatro nietos —"un quinto viene en camino", indica—.