Cultura organiza unha nova edición dos concursos de escaparates e disfraces do Samaín

A concelleira de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, lembrou este venres que o prazo para participar nos concursos de disfraces e escaparates do Samaín segue aberto. Esta iniciativa, que celebra a súa segunda edición, tivo unha moi boa acollida o ano pasado e agardase que desta volta siga o mesmo camiño.

O funcionamento da mesma no caso dos escaparates, basease na decoración dos mesmos seguindo unha temática de medo vinculada ás datas que se celebran. O xurado, que será designado pola área de Cultura, valorará a súa composición tanto a nivel estético como de adecuación á temática. O premio será económico, e repartiránse tres accésits valorados en 300, 250, 200 e outros dous recoñecementos de 150 euros.

No caso dos disfraces o axente principal serán as redes sociais, e quen desexe participar deberá publicar unha foto do mesmo co texto 'Concurso de disfraces terroríficos' acompañado dos cancelos #Samaínterrorífico e #Lugo xunto a unha mención á área de Cultura. Os agasallos outorgranse en función do número de 'gústame' e serán variados.