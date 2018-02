Colectivos religiosos critican el cartel del A Candeloria por aparecer una iglesia en llamas

El festival A Candeloria, que celebra su quinta edición, toma su nombre de la celebración homónima que tiene lugar el 2 de febrero, un ritual pagano en la mitad del invierno que anunciaba la primavera, y que fue cristianizado con procesiones de candelas en el interior de las iglesias primitivas. Ayer, algunos colectivos expresaron quejas de "cristianofobia" ante lo que interpretan como "una iglesia en llamas" en la esquina del cartel anunciador.



Las quejas han llegado a través de digitales madrileños que afean al Ayuntamiento y a la Diputación de Lugo que colaboren con la cita y a través de la cuenta de Twitter de Abogados Cristianos —que denunció la procesión del Santísimo Coño Insumiso de Sevilla—. También, en la web Infovaticana.com, que publica una carta de repulsa firmada por asociaciones de creyentes católicos, judíos, musulmanes y evangélicos de España. Preguntados por este periódico a media tarde de ayer, los organizadores, la asociación A Candeloria, que ha conseguido un lleno en la zona de acampada y ampliar este año a tres días el festival, rehusaban entrar en polémicas a través de su servicio de prensa, aunque señalaban que la información de un diario online madrileño estaba "chea de mentiras".



Por parte de las bandas participantes, Mafalda desconocía la polémica y recordaba cómo ellos habían sido motivo de discusión plenaria en Barcelona, puesto que el PP municipal discrepaba de su contratación. No se dejó esperar la respuesta, cargada de sarcasmo, del Partido Froilanista, ya que el Puto Coro do Exército Froilanista actuará en la sesión vermú de mañana: "Adiviñades quen vai tocar no concerto de Lugo que se anuncia cunha igrexa ardendo? Bingo! (a nós parecíanos un chalé...)".