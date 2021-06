No hubo conciertos con palco pero la música no faltó este viernes por la tarde en Quiroga Ballesteros. La gaitas y los tambores resonaron por esta remodelada calle en tono desafiante, ya que el día anterior la alcaldesa Lara Méndez había anunciado la paralización de los actos programados por la concejalía de cultura y el área de movilidad para inaugurar la actividad en este nuevo espacio peatonal del centro basándose en dos informes que indicaban que las obras no fueron recibidas por el Concello.

De hecho, los tres eventos previstos para el fin de semana fueron trasladados, a la misma hora, a la contigua Praza da Soidade. Sin embargo, los nacionalistas quisieron burlar el apagón musical organizando un pasacalles de música tradicional que animó la tarde en la parte de la calle donde hay terrazas y que fue seguido por los ediles nacionalistas encabezados por su portavoz, Rubén Arroxo.

Por su parte, la alcaldesa aprovechó una visita a O Castiñeiro para justificar la decisión de anular los actos previstos en Quiroga Ballesteros asegurando que "sempre debe primar a rigurosidade e a responsabilidade para garantir a seguridade da cidadanía, máis aló da vocación de poñer a disposición os espazos públicos para uso e desfrute da veciñanza".

PP. Mientras, el portavoz del grupo municipal popular, Ramón Carballo, calificó de "lucha de egos" la polémica abierta entre Lara Méndez y Rubén Arroxo, para añadir que el divorcio entre PSOE y BNG "ya es una realidad", ya que considera que "ahora no solo hay pelea para ver quien acapara más titulares contraprogramando actos entre ellos, sino que a dos años de las elecciones municipales se intensifican las zancadillas".

Además, Carballo aprovechó para lamentarse de la suciedad que presenta la nueva vía peatonal en algunos puntos, "con llamativas manchas de aceite", que dice que provocan que la calle, "más que recién estrenada, parece que lleva años abierta y sin limpiar" por lo que reclama una limpieza en profundidad.

Desde el área de movilidad se respondía este viernes a estas críticas matizando que más adelantes se hará una limpieza del pavimento —con unas máquinas especiales ya probadas por Urbaser— una vez finalicen las diversas obras en marcha aún en la zona, entre las que cita las de la iglesia de San Pedro, el sótano de la plaza de abastos, una parte del centro social Uxío Novoneyra y el edificio de Telefónica.