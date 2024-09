Lois Pérez, el custodio de los rituales

Compró su primer traje hace una década, "na época na que tivemos o fillo e cando publiquei o primeiro poemario, L. P. Non sei o ano, sei que acabara a tempada de voda dos amigos'", señala. Ese traje tiene la elección de tela y las hilvanaduras de un sastre. El otro se lo compró por una oferta que hizo El Corte Inglés.

"Na memoria fotográfica da familia, o meu avó e o meu pai levaban traxe", dice, como si se refiriese a la actitud correcta para manejarse en el mundo.

Lois Pérez tiene respeto por el pasado y por las cosas bien hechas, como el corte de tijeras que solo sabe dar un sastre. Una vez se hospedó en una habitación del hotel Villa Rosa, en Ribadesella, porque la cantante Patti Smith había escrito un poema en ese cuarto. "Era moi novo e pensaba que me podería inspirar".

Ha dejado de creer en la magia, pero sigue sin querer conocer el truco. Otra vez fue nadando desde una playa hasta la casa de Keith Richards en la Costa Azul. Los Rolling Stones se habían encerrado con su camello y ingeniero de sonido para grabar el disco Exile on main street.

"É algo infantil, como un ritual", confiesa persuadido de que la felicidade reside en esa actitud. Viaja varias veces al año para ir a conciertos. Últimamente han sido Bruce Springsteen en Londres y Residente, en Madrid. "A liturxia da música en directo é inigualable. Non me gustan os festivais porque hai quen escoita a música e, onda el, alguén que fala de pedir costela". El ritual empezó en la anterior sede del Clavicémbalo. "Eu chega ba a clase durante a semana contando que estivera pola noite nun concerto de jazz no que se fumaba e non me crían".

El propio Lois pudo ser músico, pero se chocó con la pedagogía y con su tiempo. "Botei dous ou tres anos solfexando. Non se experimentaba con instrumentos. Deixei de ir. Escapaba aos Recreativos Covadonga".

Profesor de Primaria

Es profesor de Primaria. "Escollín a carreira influído pola miña nai, Carmen, que é docente e pedagoga. Escoitábaa falar do seu traballo e pareceume interesante". En Maxisterio se encontró con Alba."Coñecéraa dous días antes facéndome pasar por portugués. Cando a atopei na escola morría da vergoña". Siguen juntos.

La relación diaria con los niños es "un desgaste e unha satisfacción porque aprendes moito deles. Gústame poñelos en contacto coa escrita e coa música, escribir, poñer discos, debuxar, contar contos, descubrir libros,... Quero que aprendan a ter curiosidade. Eu aprendo deles a sorprenderme". Lois sigue haciéndolo concierto a concierto.

La especialidad que estudió es Educación Física. Tiene sentido porque su "ilusión infantil" era el fútbol. Pasó la infancia del fútbol sala al fútbol. "Fíxeme profesional con 16 anos e prolonguei ese soño infantil ata os 30". Jugó en equipos de Lugo, Celeiro y Verín, en las categorías de Plata y de Honor. "Adestraba un par de horas pola mañá e outro par de horas pola tarde, polo que tiña moito tempo libre para ler. Estou influído pola casa, que eran bos lectores, e por Darío Xohán Cabana, que era curmán do meu pai".

La lectura lo llevó lejos; el fútbol sala al mundial sub-21 de Brasil en el 2000. "Xogamos en Recife. Escapabamos do hotel para ir á praia. Fixémonos amigos dos arxentinos. Unha vez nos metimos nun zoo abandonado co porteiro de Portugal. As gaiolas estaban baleiras, era sorprendente".