"No tiene pinta de que vaya a bajar. No sé cómo nos vamos a calentar este invierno", se lamentaba este miércoles el presidente de una comunidad de propietarios de Lugo. La cuesta de septiembre se está empinando para las familias lucenses, entre otras razones, por la incontrolable subida de los precios de los derivados del petróleo, tanto el gasóleo de calefacción como los carburantes. El primero llegó a alcanzar este miércoles en algunas distribuidoras de la provincia un tope de 1,40 euros el litro -la media rondaba el 1,20-, cuando antes del verano estaba rondando el euro y durante el estío, como cae el consumo, lo habitual es que descienda su precio. Pero en esta ocasión no está siendo esa la tendencia.

"A una vivienda unifamiliar con un depósito de 1.000 litros que lo tiene que llenar un par de veces al año le puede suponer unos 800 euros más", explicaba este miércoles el responsable de una gasolinera. Aunque sea un mal menor, ese tope de 1,40 euros el litro dista del 1,65 que se alcanzó a mediados del año pasado tras la escalada de los precios como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia.

El que fuera durante más de dos décadas presidente de la Asociación Gallega de Distribuidores de Gasóleo (Agadisgas), el lucense Jesús López Somoza, que dejó el cargo antes del verano, reconocía este miércoles que "lleva subiendo casi 20 días" el importe del combustible de calefacción. "Siempre va para arriba y para arriba", apostillaba. Señalaba que el motivo de ese incremento es que "están cerrando el grifo" los países productores. "Lo abren y lo cierran cuando quieren y además se ha sacado del mercado a Rusia, lo que también ha contribuido a su encarecimiento", precisaba este empresario.

Aunque López Somoza advierte que "no se pueden hacer previsiones, nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro" debido a que el mercado es "tan volátil", lo peor aún estaría por venir, ya que cuando aumenta el consumo suele también incrementarse el precio del gasóleo C.

calculadoras. A la espera de la llegada del frío las comunidades de propietarios ya empiezan a hacer cuentas. La situación es "muy cruda", aseguraba este miércoles Marta Paz de la administración de fincas Ortein. De "delicada" la calificaba José Fraga, de Fincas Fraga.

A un bloque de viviendas con un depósito de unos 5.000 litros -los hay de hasta 20.000- llenarlo le puede costar entre 6.000 y 7.000 euros y, en los meses que más apriete el frío, solo le garantiza el suministro para unos 20 días.

Marta Paz explicaba que las previsiones que han manejado para diseñar las cuentas anuales es que el precio del gasóleo C oscilase entre un euro y 1,20 el litro, por lo que si se mueve por encima de ese importe, a su juicio, las comunidades de propietarios tendrán que convocar juntas extraordinarias con el fin de actualizar las cuotas de los propietarios para sufragar esa subida del combustible. "Aunque haces una previsión, no va a llegar", precisaba.

José Fraga, por su parte, señalaba que las comunidades de propietarios tendrán que regularizar ese incremento del coste al final del ejercicio, a no ser que tengan "un sobresaldo" en sus cuentas, como recomienda, para no llevarse un buen susto.

Este administrador de fincas recordaba el "despropósito" que, a su juicio, se vivió el año pasado tras el estallido de la guerra en Ucrania cuando "el precio del gas se multiplicó por tres". Explicaba que una comunidad de propietarios de Lugo que disponía en sus cuentas de un saldo de casi 80.000 euros, este casi se quedó a cero en solo un trimestre cuando pasó de costarle unos 8.000 euros al mes a cerca de 24.000. Ahora, según precisaba, "el precio del gas está normalizado".

Fraga considera que "el quid de la cuestión" para "que no las pasen canutas" es que, cuando elaboren sus presupuestos anuales, las comunidades "dejen muy claro cómo hará en caso de que no llegue el saldo y cómo va a prorratear ese déficit entre los propietarios".

Puso el caso de una comunidad lucense que precisa llenar cuatro veces al año su depósito de 20.000 litros que ahora cuenta con un saldo de 150.000 euros para cubrirse las espaldas.

morosidad. Ante esta nueva escalada de los precios del combustible aflora otro problema, el representante de una distribuidora de gasóleo de calefacción advertía este miércoles que las suministradoras como la suya se enfrentan "al riesgo de impagos" debido a que hay comunidades de propietarios que "no son solventes".