El cuerpo del Ejército

Mide 1,83, tiene 27 años y es soldado del Ejército de Tierra. Se llama Alejandro Barros y ha sido elegido por Reinado Nacional de Belleza para participar en la próxima cita nacional Míster RNB España 2022, que se celebrará en otoño en la ciudad malagueña de Nerja.

Alejandro Barrio. EP

Este soldado está haciendo además un curso de modelaje profesional, aunque ya lleva tres años "haciendo diferentes trabajos" como modelo, una carrera que puede dar un salto cualitativo si aprovecha esta oportunidad. Tal y como explica la organización, este concurso puede darle acceso a certámenes mundiales masculinos de gran éxito como Míster Supranacional, Míster Internacional, Míster Global y Caballero Universal.

Alejandro, sin embargo, no se ha presentado hasta ahora a ningún concurso, ya que "fue la directiva de RNB la que hizo una selección y se puso en contacto conmigo para proponerme concursar como representante de Lugo. Toda la investigación la hicieron prácticamente ellos, les gustó mi perfil y me seleccionaron".

Aficionado al deporte, la cocina y los videojuegos, Barros destaca de sí mismo "mi empatía. Me gusta escuchar, entender y ayudar. En resumen, me gusta tratar al resto como quiero que me traten a mí". En su perfil aporta también reflexiones como que "debemos aprovechar hasta el último segundo del día al máximo. Al final, veinticuatro horas dan para mucho: entrena algún deporte, lee un libro, disfruta de un buen vino con tu gente, aprende algo nuevo... El tiempo es un titán imparable, pasa para todos por igual y en tu mano está dejar que te aplaste y consuma totalmente o hacerle frente y superarlo".

Este titán lucense busca ahora apoyo entre empresas, concellos e instituciones lucenses que estén interesadas en promocionarse a través de este concurso y con él como reclamo. "No solo quiero luchar para ganar uno de los títulos", explica, "sino también por dar a conocer toda la belleza de mi provincia, de sus pueblos y ciudades, de las costumbres, del arte culinario que destilamos, de nuestro incomparable paisaje, y para eso visitaré cada lugar, para recomendarlos y mostrarlos al mundo entero".

Quiere promocionarlos a través de un vídeo que luego se colgará en su perfil y en el del concurso de belleza masculina, por lo que anima a todos los interesados en promocionarse, empresas privadas o instituciones, a ponerse en contacto con él para colaborar en la elaboración y financiación del vídeo. Para ello incluso facilita el teléfono 698 121 629.

Este soldado lucense aspirante a soldado universal reconoce que no tiene "unas expectativas predefinidas" respecto al certamen y que dejará que "RNB España me sorprenda", pero garantiza que "junto a aquellos que se involucren, aprenderé mucho acerca de este mundo, sé que será una experiencia única y maravillosa".