Enrique Alcorta, bajo el cuero de la ciudad

Le divierte el humor. Son las once de la mañana en la terraza. El jefe de Arqueología del Museo Provincial pide "un whisky doble con leche templada". Nos sentamos en la Praza da Soidade. Ignoro si la ha excavado. Ha levantado medio Lugo. Lamenta que los alrededores sigan intactos. "La ciudad está bien, pero nos faltan donde están las villas y los pueblos que la abastecen, esa gente que ahora viene de los alrededores los martes a la plaza de abastos y trae comida". Dejo la pregunta sobre su trabajo en A Soidade para después y se me enreda en el hilo de la conversación.

Enrique Alcorta (Bilbao, 1960) vino a Lugo para buscar Roma. "Me llamó Colmenero en 1986 porque me había dado clase y llamó a los que conocía. Vine para la excavación de la Praza de Santo Domingo". Habla de Antonio Rodríguez Colmenero, profesor agregado en Deusto cuando él estudiaba Historia Antigua.

"Para convencerme, me dijo que Lugo tenía unha muralla muy bonita. Y dije: "Buenooo..." Cuando la vi pensé: "Pues será bonita, pero no la veo debajo de tanta hierba".

Esa impresión de hermetismo se esfumó en las primeras horas tras su llegada a Lugo. Cuenta que, al llegar, cogió un taxi desde la estación. A la mañana siguiente fue a tomar un café y el camarero ya le preguntó si era el nuevo arqueólogo.

Su trabajo consiste en levantar, extraer, analizar y contextualizar. No tardó en diagnosticar la ciudad: "En Bilbao nadie te habla; en Lugo la gente es más abierta y más preguntona. En Bilbao nadie se mete en la vida de nadie. Es el contraste cultural. Ese modo de relacionarse, el tráfico, la comida, la percepción del tiempo... Me llamó mucho la atención porque yo venía de una ciudad en la que las panaderías y los bares estaban abiertos a las ocho de la mañana. Llegué aquí y hasta las diez... Valoro el hecho de pararse para hablar en la calle, eso en Bilbao no pasaba".

Su paseo por el Lugo antiguo comenzó por Santo Domingo, siguió por las plazas de Ferrol y A Constitución, y desembocó en Armanyá, 10, "donde apareció el mosaico de Dafne" que se conserva tendido en el Museo Provincial. "Entre el Castroblanco, donde comía, y el Castroverde, donde tomaba el café, se me fue la vida", apunta con una nostalgia delgada.

Enrique había empezado a trabajar antes de la universidad. Con 16 años se fue a Girona, a descubrir las Ampurias. Define su profesión como "darwinismo, porque son ocho horas al sol o a la lluvia, moviendo tierra". Se toca las rodillas porque le molestan a cada momento. "Tiene que ser vocacional. Es selección natural. Si aguantas un año o dos serás arqueólogo, pero muchos lo dejan".

Emborrona la visión que tenemos muchos sobre la arqueología: "No se trata de encontrar un tesoro. El tesoro no es el objeto, sino la información que te proporciona. Tienes en tu mano elementos que son fuentes de información que debes sacar. Voy haciendo preguntas al objeto, como Agatha Christie, que estaba casada con un semiólogo. La diferencia es que, en vez de asesinados, buscas vivos. El que hace el plato estaba vivo y otro lo usaba para comer. En una excavación una moneda me habla de economía; una jarra, de cocina; un objeto funerario me habla de un rito... todo lo que me da es esta ciudad".

Enrique Alcorta espera a la jubilación como arqueólogo del Museo Provincial para una liberación de tiempo de ocio. La finalidad de ese tesoro de horarios "es seguir trabajando. La arqueología es muy vocacional, estás "remoendo" todo el rato porque lo vives. En esta ciudad falta un mundo por excavar".