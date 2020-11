Las cuentas incluyen por primera vez partidas para prevenir los daños del oso

Una de las novedades que introduce la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda en los Orzamentos para el próximo año es una partida para prevenir los daños que pueda causar el oso pardo en explotaciones ganaderas, sobre todo apícolas, durante las incursiones que suele realizar en O Courel, en el sureste de la provincia de Lugo.

El departamento que dirige Ángeles Vázquez reserva un fondo de 60.000 euros para que los ganaderos, sobre todo los apicultores, instalen medidas de protección, como pastores eléctricos u otros cerramientos, para preservar sus colmenas de los golosos ataques de plantígrados.

La Fundación Oso Pardo atribuye las incursiones de esta especie en los montes de la provincia de Lugo a "la expansión hacia el oeste de la población de la cordillera cantábrica y la recolonización de nuevos territorios".

Esta fundación, que calcula que hay unos 280 ejemplares en la cordillera cantábrica, la mayoría en la zona más próxima a Galicia, ha localizado la presencia de este mamífero carnívoro en los últimos años en los municipios lucenses de Folgoso do Courel, Quiroga, Samos, Triacastela, As Nogais y Pedrafita do Cebreiro.

Un registro de esta entidad cántabra cifraba en 88 los casos con daños causados por osos en colmenares de O Courel entre 2015 y 2018, según las últimas estadísticas de que dispone.

otra fauna silvestre. Medio Ambiente incrementará el año que viene los fondos destinados para prevenir y compensar los daños provocados por otros ejemplares de la fauna silvestre en explotaciones agrarias y ganaderas, en este caso del jabalí y el lobo.

En el caso de lobo, cuya acción se está dejando sentir especialmente en las últimas semanas en la comarca de A Mariña, el Ejecutivo gallego destinará casi un millón de euros. De esos fondos 300.000 euros son para prevención –cuantía similar a la actual– y los 646.000 restantes son para la compensación de daños, lo que supone un incremento del 61,5% con respecto a lo que recogen los presupuestos autonómicos del presente ejercicio.

Anualmente caen en las fauces de los lobos unas 2.300 cabezas de ganado doméstico en la comunidad autónoma, más de la mitad de ovino y caprino. Se calcula que en Galicia hay unas 90 manadas de este cánido, con entre 600 y 800 ejemplares.

Casi el doble es la partida que contempla para 2021 el departamento que dirige Ángeles Vázquez para compensar los daños que provoca el jabalí, 1.447.000 euros, cifra semejante a la de este año. En cambio, se incrementa un 37% la reservada para prevención, que asciende a 150.000 euros, para pastores eléctricos y cerramientos, entros otras medidas.

En Galicia hay superpoblación de jabalí. Aunque no existe un censo oficial, el sindicato Unións Agrarias estima que puede haber unos 200.000 ejemplares en toda la comunidad autónoma.

Los damnificados pueden avisar al teléfono 012

Los agricultores o ganaderos que se vean afectados por la acción de la fauna silvestre en Galicia pueden avisar a la administración autonómica de ese ataque para que así se inicien los trámites para solicitar una compensación económica llamando al número de teléfono 012, que es el servicio gratuito de atención e información a la ciudadanía.



Batidas

Esos registros de los daños causados por los jabalíes o los lobos son a los que se recurre para que la administración autonómica pueda autorizar en una zona las batidas para su caza.