José Luis Benedito. ARCHIVO

Este catedrático de Medicina y Cirugía Animal es el candidato de Veterinarios por la Unidad y Transparencia, un nombre que recoge cuáles son, a su juicio, las principales necesidades del colegio.

¿Por qué se decidió a presentar una candidatura?

— Siempre me ha gustado el tema colegial y he tenido interés por seguir su actividad. Es verdad que en la última temporada el colegio ha estado bastante dividido. Ahora que empiezo el último tramo de mi vida académica he pensado que podría presentar una candidatura y contribuir a que recupere el funcionamiento normal.

Es imprescindible que los colegiados sepan qué hace la directiva y, de esa manera, podrán implicarse en la actividad del colegio

Es una lista paritaria.

— Hemos hecho una candidatura paritaria. Las mujeres son ya el 50% de los profesionales veterinarios de la provincia y pronto serán más de la mitad. Ha tenido buena acogida. Lo que buscamos es la unidad colegial.

¿Se rompió la unidad con la anterior directiva?

— No quiero entrar en eso. Ahora hay elecciones y la directiva que salga tendrá la obligación de trabajar por el colegio y realmente tendrá mucho trabajo. El de Lugo es el colegio con mayor representación en Galicia por número de colegiados y el tercero o cuarto de España. Durante años, lo que se hacía en Lugo era ‘espejo’ para otras provincias y ahora está mucho menos presente.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

— Lo fundamental es recuperar la unidad de los colegiados porque sin eso no se puede avanzar. Eso y la transparencia. Lo que hagamos en la directiva lo tienen que saber los colegiados y, de esa manera, podrán implicarse. Yo he ido a asambleas y me he encontrado que soy la única persona que no pertenece a la directiva que está allí. Lo que querríamos es que los colegiados participen, que se impliquen y que no exista esta distancia con los profesionales a los que el colegio representa.

Incluyen en su programa que se facilite la formación de los profesionales...

— Es que hay que tener en cuenta que hay otros profesionales sanitarios a los que el Sergas paga su formación continuada. Es el caso de médicos, de farmacéuticos, biólogos, psicólogos clínicos... pero no de los veterinarios. Nosotros tenemos que asumir nuestra propia formación. Para observar la dificultad con la que nos encontramos, además, basta decir que, por ejemplo, en la facultad de Veterinaria no hay ningún máster específico de Veterinaria. Hay uno transversal de Genética, pero no en concreto de Veterinaria. Nosotros creemos que es una necesidad básica que debe cubrirse y que los cursos deben ser homologables por la Xunta a nivel nacional.

Y también reclaman más seguridad en el ejercicio de la profesión...

— Necesitamos que se cumplan los protocolos de seguridad para evitar accidentes y riesgos laborales, para que no se den algunos como el que acabó con la vida de nuestro compañero, que deja mujer e hijas. Además, los veterinarios tenemos problemas de lesiones crónicas que pensamos que deben prevenirse. Por ejemplo, hay muchísimos profesionales dedicados a las inseminaciones con problemas de hombro. Al mismo tiempo, parecemos tener cierta predisposición a enfermedades como la depresión. No hay ningún estudio al respecto y creemos que es algo que habría que analizar. Creemos que tenemos que tener convenios con las pólizas de seguro, un sistema de responsabilidad civil porque si pasa algo con un animal el profesional tiene que contar con ese respaldo. También apostamos por la conciliación familiar. Hay que pedir a la Xunta la creación de más escuelas infantiles que den servicios a varios ayuntamientos para facilitarla.

Juan Carlos Castro Laxe: "Propoñemos un mandato de tres anos"

Juan Carlos Castro Laxe. ARCHIVO

É o Actual secretario do Colexio de Veterinarios e representante de Colvet Lugo Democrático, un grupo moi crítico coa xestión de Ana López Pombo. A normalización da actividade colexial é o foco da súa candidatura.

Propoñen mandatos da directiva limitados aos tres anos e non aos seis que establecen os estatutos. Por que?

— O funcionamento do colexio nos últimos anos fixo que se producira unha falta de confianza nel e de certa desidia por parte dos colexiados, que se afastaron. Queremos que non se volva repetir. Propoñemos un cambio nos estatutos, limitando o mandato da directiva a so tres anos e non seis, para facilitar que o colexio teña un funcionamento normal. A nosa principal aspiración é que se vexa que o colexio é útil para os veterinarios, que está ao seu servizo, que non é un organismo que simplemente se lembra dos colexiados cada tres meses para cobrarlles unha cota senón que fai cousas pola profesión. Pensamos que un mandato de tres anos é suficiente para recuperar a normalidade e que, unha vez logrado, haberá interese dos colexiados por implicarse e pode haber outras propostas.

En que sentido a situación do colexio non é normal?

— Temos un colexio completamente xudicializado, que ten enfrontamentos co resto de colexios de Galicia e que apartou os colexiados da súa actividade. Esta non é unha situación nin sinxela nin normal, pero esperamos que en tres anos o poida ser e que os colexiados teñan interese en implicarse. Entón celebraríanse novas eleccións porque nós o que queremos é que teña verdadeira utilidade para os veterinarios de Lugo, pero non temos interese en perpetuarnos no cargo.

É fundamental que o colexio sexa útil para os colexiados, que preste un servizo, non que se limite a pasar ao cobro unha cota

Os membros da súa lista presentaron unha declaración xurada comprometéndose a non ter ningún cargo político, sindical... Fixérono para marcar distancias con respecto á anterior presidenta, que foi concelleira na corporación de Lugo?

— En realidade son normas que están nos estatutos. Esa circunstancia contribuiu á xudicialización da vida do colexio. Nós imos de frente e presentamos un compromiso por escrito. Por suposto, unha persoa pode ter interese na actividade política e pode querer exercela, pero o Colexio de Veterinarios ten que manter a súa independencia.

Presentan un programa con 75 propostas. Cales son as fundamentais?

— A modificación dos estatutos é para garantir o control democrático do colexio por parte dos colexiados, posibilitando a transparencia, o acceso á información e o establecemento dun equilibrio entre os órganos de goberno e control. O principal é que o colexio lles sexa útil de verdade, non que se vexan ligados a el por imperativo legal e xa está. Ten que axudar os veterinarios, non pode ser que se enriqueza coa venda de ferramentas necesarias para o seu traballo como as receitas ou a expedición de certificados. E ten que protexer os colexiados no seu labor. Queremos un colexio do século XXI, non un ancorado nos anos 50. Coa mestura de experiencia e xuventude que vai na nosa lista pensamos que o podemos conseguir.

Inclúen no programa traballar para que ninguha explotación gandeira estea sen mangas ou métodos de contención en referencia ao accidente laboral no que recentemente perdeu a vida un compañeiro?

— En realidade, a obriga de contar con métodos de contención está incluida nunha normativa que xa existe, pero non se cumpre en todos os casos e especialmente en Galicia. Non pode ser que teña que ser un veterinario o que se plante ante a súa empresa e denuncie unha gandeiría por non contar con métodos de contención. Pensamos que a resposta ha de ser institucional e que facer que se cumpra a norma é positivo para todos, tamén para os gandeiros, e pedimos que haxa axudas para que poidan implantalos.