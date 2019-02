Las calles de la capital lucense registraron en los últimos cuatro años una media de 4,5 atropellos al mes, según los datos recabados por el grupo municipal de Ciudadanos, que además asegura que la mitad de esos accidentes son en pasos de peatones.

Pese a todo, la estadística tiende a rebajarse, ya que si en 2015 se registraron 57 atropellos y en 2016, un total de 61, en el año 2017 la cifra bajó hasta 49, mientras que en 2018 fueron 48. Según Ciudadanos, en el pasado año, los meses con mayor número de accidentes con peatones implicados fueron los que tienen menos horas de luz solar, de tal forma que en enero hubo 7 casos; en febrero, 10; y en marzo, 8.

En total, siempre según las cifras recabadas por Cs, la Policía Local realizó 437 atestados por accidentes de tráfico en la ciudad, de los que en 389 no sufrieron daños peatones y en 48 sí. Aunque no dispone del dato de cuántos de esos atropellos sucedieron en pasos de cebra, la formación que dirige en Lugo Olga Louzao indica que en los tres años anteriores la media indica que en la mitad de los casos el peatón transitaba por una zona habilitada para cruzar, una circunstancia que vincula al hecho de que durante el actual mandato "non se repintou ningún dos más de 1.100 pasos de peóns que hai na cidade".

Por ello, considera que habría que iniciar las tareas de repintado "priorizando os que se atopan no entorno de centros escolares, deportivos, centros de saúde, centros sociais e outros lugares frecuentados por cativos e por xente maior".

Además, recuerda que es necesario hacer una revisión de la ubicación de algunos de los pasos, tal y como había propuesto su grupo en una moción aprobada por el pleno municipal el pasado año. Explica que otras ciudades donde se pusieron en marcha la mejora de la seguridad en estas zonas para peatones "lograron reducirse drásticamente as estatísticas de siniestralidade e atropelos".

Entre las calles donde Ciudadanos cree urgente revisar la ubicación de los pasos figura la Ronda das Fontiñas, donde este grupo propone cambiar el modelo de estacionamiento en línea actual por un sistema de batería en espiga "que permitiría incrementar a visibilidade dos pasos de peóns existentes", comenta Louzao.