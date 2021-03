El cuarto juzgado de lo Social de Lugo estará en abril "plenamente operativo"

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, visitó este lunes junto con el presidente del TSXG, José María Gómez y Diaz-Castroverde, las instalaciones del nuevo juzgado de lo Social de Lugo, que ya cuenta con todo el equipamiento necesario para echar a andar el miércoles de la próxima semana.

El nuevo órgano judicial se ubicará en la misma planta que los otros tres juzgados de lo Social, por lo que entre las actuaciones llevadas a cabo por la Xunta para su puesta en marcha se trasladó el juzgado de Menores a la Audiencia Provincial y en su espacio se situó el juzgado de Primera instancia número 5, para ubicar el nuevo juzgado de lo Social donde estaba este último.

A la visita también acudieron el director xeral de Justicia, Juan José Martín; el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias; la jueza decana de los juzgados de Lugo, Olalla Díaz; la secretaria de coordinación provincial, Carmen Varela; así como los decanos de colegios de abogados y del de procuradores de la provincia, José Félix Mondelo y Jacobo Varela, respectivamente, además del presidente de la junta de personal de la Administración de Justicia en Lugo, Xesús H. Sánchez.

El juzgado contará con ocho plazas de funcionarios –2 gestores, 4 tramitadores y 2 auxilios– y cuenta con todo el material necesario, que supuso una inversión de más de 31.200 euros por parte de la Xunta para la instalación del mobiliario y del equipamiento informático.

El Gobierno gallego invirtió 850.000 euros en la creación de los tres nuevos juzgados del Social en la comunidad gallega: en Lugo, Vigo y A Coruña.

Pide "un mínimo de seriedad" con los anuncios el Ave

Rueda le pidió al Gobierno de España “un mínimo de seriedad” a la hora de “anunciar fechas” y “cumplir compromisos” en relación con la llegada del Ave.



Durante una visita a la sede de los juzgados en Lugo, Rueda recordó que el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, “dijo que en 2021, el año en el que estamos, el Ave llegaría a Lugo”.



Sin embargo “ahora nos enteramos de que la primera fase de la licitación sale ahora. No estará, y encima recortado a la mitad su presupuesto, hasta el año 2024. Le pediría un mínimo de seriedad al Gobierno central anunciando fechas y cumpliendo compromisos”, dijo el vicepresidente.



"Nos acaban de decir que el AVE a Galicia llegará en 2021, veremos si es cierto. Sabemos que a Lugo no llegará, como mínimo hasta 2024, después de haber anunciado este mismo Gobierno, hace menos de tres años, que llegaría en 2021”, concluyó.



CORONAVIRUS. El vicepresidente de la Xunta este lunes que el Gobierno gallego va a “ir con mucha prudencia” a la hora de adoptar decisiones que supongan un alivio de las restricciones decretadas para frenar la pandemia, porque el verdadero objetivo es “tener un verano mínimamente normal y para eso no conviene precipitarse”.



Rueda recordó "lo que está pasando en muchos sitios de Europa y en algunas comunidades autónomas, donde están estancados o empezando a subir los contagios".



ENCE. También se refirió a la propuesta del gobierno local de Pontevedra para declarar persona non grata al presidente de Ence, Ignacio de Colmenares, de la que dijo que "es no entender el problema".



Rueda afirmó que el "verdadero problema" es que se pueden "perder cinco mil puestos de trabajo, no solo en Pontevedra y su comarca, sino también en toda la actividad forestal que hay en Galicia y que depende de Ence".



"Si creen que todo se soluciona declarando persona non grata al responsable de la empresa con la que hay que negociar, esto es no entender el problema", insistió el vicepresidente de la Xunta.