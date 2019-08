Un cuarto foco de basura enerva a los vecinos de Muxa

Los vecinos de las parroquias de Santa María de Muxa y San Salvador de Muxa, en Piñeiro, denuncian la aparición de un nuevo foco de basura acumulada, el cuarto, en una zona situada a la entrada del pueblo y justo debajo del puente que cruza la autovía.

Hasta allí se desplazó este martes la presidenta de la asociación Piñeiro Rancho Grande, Flora Rubinos, tras recibir la llamada de un vecino que había pasado por el lugar e identificado un nuevo vertedero improvisado distinto de los tres que ya denunció la responsable del colectivo el lunes. "Un vecino me avisó y me acerqué para comprobar si era cierto que había un nuevo foco de basura porque no me lo podía creer", apunta Rubinos.

El cuarto vertedero sin control se encuentra en Santa María de Muxa y guarda similitudes con el resto. Allí se amontonan un par de sofás, ropa de cama, un somier en buen estado, varios colchones y todo tipo de material de construcción completamente destrozado. "No sabíamos de este foco y la verdad es que nos desespera porque ya no sabemos qué hacer con tanta basura. Insisto en que tenemos un paisaje idílico y que existe gente empeñada en destrozarlo", lamentó la presidenta de Piñeiro Rancho Grande.

Rubinos aseguró que no ha recibido ninguna notificación por parte del Ayuntamiento. "Vienen cada dos meses pero cuando llamo a Miguel Fernández -concejal de Medio Rural- es cierto que a los dos días limpian la zona, pero también es cierto que al cuarto día el lugar vuelve a aparecer repleto de basura", reconoce la presidenta de la asociación. Para Rubinos, la solución pasa por incrementar la vigilancia en los cuatro focos de basura para disuadir a las personas que han decidido que el entorno de Muxa sea su vertedero particular.

"Si ya saben que la situación se repite cada poco tiempo, ¿por qué no ponen una patrulla de la policía para identificar a quienes cometen este tipo de actos?" se pregunta la presidenta del colectivo, que insiste en que hablará con el Ayuntamiento para que tome las medidas adecuadas.