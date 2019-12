El cuarto canil de Lugo, en Serra de Ancares, dispone de circuitos de gimnasia

La ciudad cuenta desde este viernes con cuatro caniles, con la apertura del espacio acondicionado en la zona verde que ya existía entre las calles Serra de Ancares y Río Eo, al lado del Centro de Cualificación e Valoración de Discapacidades. Es un recinto de 780 metros cuadrados con entradas distintas para perros grandes y pequeños, con espacios separados para estos y con sendos circuitos para gimnasia canina, formados por, entre otros, elementos de cuerda, túneles y balancín.

"Cremos que é un dos espazos de ocio máis versátiles da capital, que favorece a convivencia con animais nun entorno amable", explicó el concejal de medio ambiente, Álvaro Santos, que visitó el nuevo canil junto a la alcaldesa, Lara Méndez.

El Concello invirtió 50.000 euros en esta obra, dentro del Plan de Barrios. Méndez destacó que, para darle un carácter sostenible y minimizar el coste de mantenimiento, se estudiaron las condiciones del solar. "Tivéronse en conta factores como a orientación do predio, as temperaturas mínimas da estación, a insolación, os ventos, a exposición..., para elixir as especies a plantar e os materiais máis axeitados para o mobiliario", explicó la alcaldesa.