El Hula incorporará previsiblemente este miércoles un equipo que hace de forma más sencilla y más rápida la prueba del coronavirus. La máquina permite obtener en menos de dos horas el resultado de un test que, con la actual tarda alrededor de cuatro.

La posibilidad de una prueba rápida es algo que el personal sanitario considera especialmente importante, ya que permite iniciar cuanto antes la encuesta epidemiológica y las medidas preventivas, además de dar información de cómo debe abordarse el caso en concreto.

Las mejoras en el diagnóstico mejorarán aún más en un futuro próximo, cuando el Sergas resuelva una de las compras centralizadas que tiene previstas. Gracias a ella se dotará a los hospitales de la comunidad de un dispositivo de pruebas PCR que realiza la detección de un amplio panel de virus con una sola muestra. En la actualidad, si por ejemplo se presenta un paciente con neumonía que parece vírica, se le examina primero para varios virus más comunes, como la gripe o el neumococo. Si el resultado es negativo se hace la del coronavirus, en la que solo se busca la presencia de ese virus. Con el nuevo equipo, una sola muestra servirá para hacer pruebas de todos esos virus a la vez, incluido el coronavirus.

CUARENTENA. El primer paciente diagnosticado de Covid-19 en la provincia de Lugo continúa ingresado en la unidad de infecciosas del Hula y sigue clínicamente estable. Mientras permanece hospitalizado, los preventivistas ya han establecido la necesidad de guardar cuarentena en casa a algunos de sus familiares y parte del personal sanitario que estuvo en contacto con él en el hospital de Burela.

Se trata en concreto de los profesionales que lo atendieron en Urgencias, adonde llegó con síntomas respiratorios porque, una vez que se vio que se debían a una neumonía vírica, fue enseguida ingresado de forma aislada en una habitación del centro mariñano y todo el personal que lo trató a partir de entonces lo hizo con las mismas precauciones que se utilizan para un caso confirmado de coronavirus. El traslado y el manejo del caso en el Hula también se hizo con todas las medidas de seguridad.

Los sanitarios que deben permanecer en sus casas son siete y, en la misma situación, se encuentran dos familiares del hombre, de 60 años, que podría haber entrado en contacto con el virus tras hacer un viaje a Madrid en carnavales para visitar a unos familiares.

A ninguno de ellos se les ha hecho la prueba porque no tienen síntomas todavía. El test no se realiza a personas asintomáticas porque puede dar una sensación de falsa seguridad. Puede hacer pensar a quien la recibe que no ha estado en contacto con el virus y que evite medidas preventivas. Pasados unos días puede desarrollar síntomas y dar un resultado positivo en el test PCR.

Todo el tiempo que se permanece sin síntomas se puede contagiar a aquellas personas con las que se haya tenido un contacto estrecho y continuado.

La cuarentena domiciliaria será de 14 días, período en el que los afectados deben observar medidas preventivas también dentro de sus hogares.

DOS DE LOS 17 OPERARIOS DE ENCE EN CUARENTENA PREVENTIVA VIVEN EN RIBADEO

Al menos dos de los 17 empleados de la fábrica de Ence en Navia que permanecen en cuarentena preventiva en sus domicilios tras haber estado en contacto con un infectado confirmado por coronavirus de Madrid podrían residir en el municipio de Ribadeo. Aunque el martes se extendió el rumor de que uno de ellos habría dado positivo, los resultados confirmados por Salud Pública del Principado de Asturias lo desmintieron y continúan por lo tanto a la espera de conocer los resultados.

En el caso del contacto vinculado a la factoría de Ence se dio a raíz de la asistencia a un funeral y se enclava dentro de los que el responsable de Salud Pública asturiano calificó como "una cadena de transmisión del virus clara". Por eso para esas 17 personas ya se decretó la cuarentena domiciliaria como medida preventiva.

Uno de los casos de aislamiento de Ence tuvo repercusión indirecta en Alcoa en San Cibrao, donde trabaja la pareja de esta persona, que estos días permanece en su domicilio en cuarentena preventiva. Desde la empresa recalcan que se trata de un contacto muy indirecto y que no hay ningún trabajador contagiado.