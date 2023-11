"Cuando trabajas para otro no te das cuentas de lo que hay detrás"

"Es duro. Cuando trabajas para otra persona no te das cuenta de todo lo que hay detrás. Haces tu trabajo, te vas para casa y desconectas. Ahora sé lo que es trabajar de lunes a domingo". A sus 25 años Alba Gómez es autónoma desde hace uno. Antes siempre había ejercido como empleada por cuenta ajena.

En septiembre del año pasado esta joven abría en la Rúa Progreso de la capital lucense una tienda de moda femenina, Landra Shop, con su madre, Lorena Meis, como socia. Es su primera iniciativa emprendedora. Tuvo claro que quería asentarse en el centro porque considera que "tiene bastante vida".

"Siempre nos gustó el trato al público. La moda nos unió. La familia nos apoyó para que nos estableciésemos por nuestra cuenta. Nos hacía ilusión", explica Alba Gómez sobre por qué dio ese paso adelante.

Esta emprendedora afirma que es "gratificante cuando ves que el producto gusta y tiene salida", pero precisa que es "duro acertar" y que "el cliente manda".

"Siempre estás pensando en el día de mañana, no puedes conformarte con que hoy fue un gran día, cómo te puede influir un evento que se celebre lejos del centro, si gusta lo que traes, si traes mucho, si traes poco...", afirma sobre las dudas que le asaltan en su quehacer diario Alba Gómez, que añade que es "arriesgarse todos los días porque por mucha ilusión que le pongas no sabes cómo va a reaccionar el cliente".

Esta joven, que es natural de O Carballiño (Ourense) por eso le puso a su tienda el nombre de landra —la bellota es el fruto del carballo—, considera que las administraciones públicas "ayudan a arrancar" a los autónomos. "El primer año tienes ayudas por emprendimiento, pero después te dejan libre", precisa.

Dispone de página web, ya que considera que es una herramienta esencial porque "tal y como avanza la tecnología, es algo que te ayuda a vender".

Sin nóminas

Alba Gómez, que es una autónoma novel, no tiene empleadas. No tiene la preocupación de hacer frente a nóminas a final de mes. Un trabajador por cuenta propia con más años de recorrido, Víctor Vidal, sí los tuvo, dos o tres dependiendo de la temporada, pero rescindió sus contratos con la irrupción de la pandemia de covid.

Víctor Vidal, en su taller mecánico. BEGO PÉREZ

"No me complico tanto. Sé para lo que me da con lo que dispongo a final de mes", dice este mecánico lucense que tiene un taller de chapa y pintura en la Rúa Mar Cantábrico, en el barrio de A Piringalla.

Víctor Vidal, que a final de este mes cumplirá 63 años, lleva ejerciendo este oficio desde hace más de 40 años, de los que el último cuarto de siglo figura en la Seguridad Social como autónomo con taller propio. Pese a su edad, asegura que "nunca miré para jubilarme, estoy en activo y no me preocupa".

Se muestra aún más crítico que Alba Gómez sobre lo amparados que están o no los trabajadores por cuenta propia. "El autónomo es la última carta de la baraja. Nos ayudan muy poco o nada. Deberían apoyarnos más. Si pagas 300 o 400 euros al mes de cuota, ¿qué te queda para vivir?", afirma Víctor Vidal.