José Antonio Paredes, dueño del restaurante O Xugo, no daba crédito al buen saque de su cliente. Tras dar buena cuenta de una opípara comida, el comensal vio con buenos ojos dedicar la sobremesa a saborear cinco chupitos de whisky. El restaurador sospechaba desde la primera ronda de licor que el comensal no tenía pensado abonarle la cuenta, que ascendía a 30 euros. "Le pregunté si podía pagar la comida y me dijo que sí, pero a la hora de pagar lo hizo con una tarjeta de crédito que no contenía fondos". El resultado tras pasar la tarjeta por el datáfono fue la denegación del cobro en repetidas ocasiones. "A continuación me dijo que necesitaba salir un momento para sacar dinero de un cajero automático, y fue en ese momento cuando le pedí que, por lo menos se identificara". La negativa del cliente alertó a Paredes, quien seguidamente avisó a las fuerzas del orden.

Tras la llamada del empresario, una dotación de la Policía Nacional se personó en el lugar de los hechos para detener al cliente moroso. Los agentes confirmaron las sospechas de José Antonio Paredes. No era la primera vez que realizaba una acción semejante. El detenido es un habitual en emplear esta técnica. En las últimas semanas se había dedicado a repetir idéntico sistema en varios locales de restauración de la capital lucense, con el mismo resultado por parte de los empresarios.

Por desgracia, esta no es la primera vez que este veterano hostelero lidiaba con una situación similar. En los últimos años, diversas personas emplearon la misma táctica para llenar el estómago de forma gratuita. "He sufrido muchos impagos, y durante los últimos meses veo que están en aumento".

Los habituales comensales en emplear esta técnica del "simpa" son viejos conocidos de la Policía y de los dueños de los restaurantes. "Suelen ser gente de Lugo, o que vive en la ciudad hace tiempo", explica Paredes, quien no efectuará la pertinente denuncia en el juzgado porque "tampoco es una cantidad desorbitada, lo único que me fastidia es que se tomase cinco chupitos. Si desde un primer momento me dice que no tiene dinero para comer, pues le hubiera invitado a la comida", cuenta. Y al contrario, no me parecería mal, lo haría y me sentiría bien por ayudar a otra persona que lo pasa mal", argumenta. Ya tuvo que acudir al juicio por el mismo asunto en un pasado reciente.

El detenido, de 50 años de edad, es un viejo conocido de la Policía. En los últimos cuatro meses pesan sobre él nueve denuncias por hechos similares en locales de Lugo. Habitual comensal del Hogar del Transeúnte, en el momento de la detención no portaba documentos identificativos. Tampoco consta que tenga un domicilio fijo o número de teléfono para su localización.

Esta historia puede contar su próximo capítulo en los próximos días si el voraz apetito de este comensal vuelve a hacer de las suyas.