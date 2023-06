La situación que vivió Lidia López Arias la tarde del pasado domingo es la pura materia de las pesadillas: cuarenta minutos encerrada a oscuras en un ascensor que se llenaba de agua rápidamente, golpeando las puertas sin saber si alguien la oía desde fuera y sin que nadie la pudiera tranquilizar avisándola de que los bomberos ya estaban en camino. "Cuando me sacaron, el agua me llegaba a la altura del pecho", explica esta vecina de la Ronda de Fingoi que, con su relato, quiere reclamar "un sistema que permita abrir manualmente los ascensores y una manera de comunicarse con el exterior, incluso cuando se haya ido la luz".

Esta es la segunda inundación que ha vivido Lidia, como le ocurre al resto de sus vecinos más veteranos. En el año 2010, una tormenta similar a la del domingo hizo verdaderos estragos en la comunidad, que perdió 17 coches, todos los que se encontraban en la segunda planta del garaje, que se anegó por completo. Entonces, igual que hace tres días, también entró el agua en el portal y se estancó en el aparcamiento, filtrado desde otro cercano.

Ese es el motivo por el que, como todos los residentes que tienen un coche en ese nivel, Lidia bajó en cuando empezó a arreciar la tormenta a sacarlo del garaje. Entró en el ascensor en su octavo piso y paró en el 0 para ver cómo estaba la calle. "Vi que había agua en el portal. Bajé al semisótano y, justo al llegar, se fue la luz. No me agobié mucho porque pensé: 'Ya vendrán a por mí", explica.

Poco después oyó "un ruido bestial" proveniente del techo del ascensor y percibió que empezaba a caer agua resbalando por la puerta "como una cascada". Empezó a acumularse a sus pies a gran velocidad y Lidia, a golpear las paredes del ascensor una y otra vez porque no encontraba otra manera de comunicar que estaba encerrada en el interior. "Me parecía que no me oían porque había demasiado ruido, era estruendoso", asegura.

"Como soy creyente, empecé a rezar a Dios, a mi madre... le pedía que no me dejara morir ahogada. El agua seguía subiendo y, cuando la tenía por la cintura, me empecé a agobiar de verdad", admite. Comenzó a pensar en cómo conseguir ganar algo de tiempo. Igual que la mayoría de los ascensores, el suyo tiene una barandilla pegada a la pared para apoyarse. Descalza, porque las chanclas con las que salió de casa apurada ya se las había llevado el agua, intentó subirse a ella sin éxito. Era demasiado estrecha y resbaladiza.

Sin manera de salir de allí, pensando en escenas de películas en las que los protagonistas se cuelan por trampillas en el techo del ascensor, pero sin una a la vista en el suyo, creyó que "iba a morir, que había llegado mi hora". Sin embargo, cuando ya llevaba un buen rato encerrada la rapidez de la crecida se rebajó. "Yo le pedía al agua que, por favor, parara. Y Dios debió de escucharme porque empezó a bajar el agua mucho más despacio, no en cascada como antes y ahí me tranquilicé un poco".

Yo le pedía al agua que, por favor, parara. Y Dios debió de escucharme porque empezó a bajar el agua mucho más despacio, no en cascada como antes y ahí me tranquilicé un poco"

La situación era, obviamente, muy angustiosa, pero reconoce que uno de los factores que más contribuyó a su agobio fue la percepción de que nadie la oía, aunque resultó que sus vecinos se habían percatado ya de su primer golpe y habían avisado a los bomberos. "Hay que pedir que los ascensores cuenten con sistemas de apertura manuales y con una forma de comunicación desde el interior para que a nadie le vuelva a pasar lo mismo. Si yo lo hubiera tenido habría estado más tranquila y habría explicado mi situación, la manera en la que se acumulaba el agua. Tal y como está ahora es como una ratonera. Si, en vez de coger el ascensor grande, hubiera cogido el pequeño estaría muerta", apunta.

A oscuras

Aunque para otros hubiera sido terrible estar prácticamente a oscuras, dice que hasta lo agradeció. "El ascensor no se llenaba de agua limpia, sino sucia. Cuando subí a casa y me duché me di cuenta de lo sucia que estaba, casi agradecí haberme quedado sin luz", indica.

Enfermera estrenando jubilación, ha pasado muchos años en el servicio de Urgencias del hospital, donde, como es lógico, ha tenido que ver "de todo". "He vivido otras situaciones difíciles y no soy una histérica. En un momento así no puedes hacer mucho, rezar y golpear", cuenta en el salón de su casa, con las yemas de los dedos amoratadas de los hematomas.

"Pensaba en que no iba a ver crecer a mi nieto pequeño", explica y añade que el hecho de que su marido, paciente con oxígeno domiciliario, estuviera solo y sin nadie que le cambiase el dispositivo al de batería también la angustiaba. "Doy las gracias a los bomberos y a todos los que me ayudaron a salir", dice.

Doy las gracias a los bomberos y a todos los que me ayudaron a salir"

Aún muy impactada, asegura que volverá a usar el ascensor cuando vuelva a estar operativo. "A no ser que me agobie mucho, que espero que no", añade.