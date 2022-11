"Cuando empecé había peleas de vecinos; luego ya apareció la droga"

José Eduardo González Seco es optimista o pesimista según se mire. Por un lado, cree que "vamos a peor, hay tal cantidad de reformas legislativas que es un medio desastre, y más cuando meten la política por medio de la ley". Pero, por el otro, "la gente es más civilizada. Salvo por el problema de la droga, somos más civilizados hoy que hace 30 años".

En cualquiera de los dos casos habla sobre la atalaya de experiencia que le proporcionan 43 años de ejercicio del derecho en Lugo, exactamente los mismos que lleva en turno de oficio, porque se enroló desde el principio y se ha convertido en el más veterano. De hecho, a sus 72 años todavía parece que le quedan unos cuantos, "porque no me canso, me gusta la profesión y trabajar".

Es ya una institución en el partido judicial de Mondoñedo, en cuyos calabozos y juzgados ha podido constatar como han ido cambiando los delitos y los delincuentes en estos años: "Cuando yo empecé en Mondoñedo y los siguientes años había muchas peleas entre vecinos, animales que se metían en las fincas... Pero luego apareció el problema de las drogas, los robos, los atracos... Y ahora tráfico y violencia de género, que es tremendo".

Es la evolución de los tiempos, como el paso a los impresos actuales desde aquellas "demandas de pobreza" que debían tramitar en el turno de oficio en los años 80. Aunque tampoco, dice este letrado, los cambios han sido para tanto: "El turno de oficio cuando yo empecé estaba más o menos igual de considerado, solo que había muchos menos asuntos. Hoy hay cantidad de gente que solicita justicia gratuita. Incluso hay gente que pide el abogado sin cumplir los requisitos, y como desde el principio tienes que atenderlo... al final tienes que reclamarle".

LABOR SOCIAL. González Seco reconoce que "en un principio" a la hora de apuntarse al turno de oficio "probablemente influyó el asunto económico, porque estás empezando y es una ayuda. Pero después, con el tiempo, ya no tienes necesidad. Pero como a mí me gusta la profesión y creo que es una labor que se debe hacer, de tipo social, porque hay mucha gente que necesita un abogado y no tiene medios".

En estos más de 40 años, el caso que no ha podido olvidar fue "uno cuando estaba empezando: un señor en Mondoñedo iba en moto, se pegó una torta contra un poste que estaba en la calzada y se mató; llevé el asunto contra varias compañías y salió muy bien, creo recordar que a la viuda le dieron diez millones de pesetas de la época. Estoy contento y orgulloso".

Uxía Vázquez Castro | Tres meses en el turno de oficio

Uxía Vázquez Castro, en la sala de comisaría donde se atiende a los detenidos. XESÚS PONTE.

Uxía Vazquez es una las abogadas de Lugo que menos tiempo lleva en turno de oficio, algo que siempre quiso hacer. A sus 28 años, justo en septiembre pasado alcanzó los tres años de ejercicio de la profesión necesarios para acceder al turno. De hecho, todas las asistencias que ha tenido permanecen aún en fase de instrucción.

"Me gusta Penal" explica, "y en Lugo hay poco, solo cosillas. Yo quise ser abogada desde siempre, desde pequeñita, y veo el turno de oficio como la manera de ayudar a la gente que no tiene otra forma de acceder a la Justicia. Colaboro también con Cáritas. Es algo personal, es la manera de ayudar con mi profesión a la gente que lo necesita de una forma fácil y gratificante".

Ella reconoce que hasta el momento está siendo una buena experiencia, "aunque hay días que la vocación se apaga, y personas que hacen que la vocación se apague más. Pero luego hay días muy felices". Y eso que su debut como abogada de oficio no fue precisamente sencillo: "Fue por un delito de corrupción de menores a través de redes, empezamos fuerte. Fue un caso en Chantada. Yo defendía al acusado. No había llevado nunca un caso así, no son tan típicos como la gente cree. Además, el chico no habla nada de español, así que encima necesitamos intérprete. ¡Muy fácil todo, casi se me quitan las ganas!". No se le quitaron y el acusado salió libre en espera de juicio.

Uxía Vázquez, que ejerce en Taboada y en el despacho Pumariño de Lugo, no aprecia grandes diferencias entre el turno de oficio y la defensa privada, pero sí en "la situación personal de las víctimas, que suele ser más complicada porque, a estar metidos en el fregado, se suma que no tienen medios para salir de él". También ha percibido que "te tratan mejor desde las instituciones. Cuando vas como abogada de oficio te miran como parte del sistema, mientras que como abogada particular te ven contra el sistema. No es nada exagerado, pero sí lo he notado. Eso es una ventaja. Además, conoces compañeros que de otra forma no conocerías y te mueves más por los juzgados".

MALA IMAGEN. Sin embargo, su experiencia hasta ahora no le ha borrado del todo la mala imagen que todos los de su promoción llevaban del turno de oficio al acabar la carrera. Ni siquiera está segura de que sea rentable económicamente, por lo que "no sé si animaría a otros compañeros. Para mí sí es gratificante, pero tienes que estar en ese punto para que llegue a serlo, tiene más contras que pros", concluye.