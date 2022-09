Cuando detrás de la barra está la administración

Cinco veces ha intentado el Concello de Lugo adjudicar la cafetería de O Vello Cárcere, un espacio que ofrece una gran vista sobre la muralla y la ciudad y que sigue cerrado cinco años después de que el edificio en el que se ubica reabriera como centro cultural tras ser rehabilitado.

El último intento de que un hostelero se hiciera con la gestión de este lugar se produjo este verano, cuando el Concello licitó el servicio por un precio simbólico, 100 euros al mes, y la posibilidad de explotar el negocio hasta quince años con prórrogas.

Con los espacios reservados a servicio de cafetería y restauración, las administraciones buscan ofrecer un servicio a los ciudadanos y a la vez dinamizar y rentabilizar instalaciones, pero las condiciones de estas o de los contratos no siempre son atractivas para trabajarlas, como se ve con O Vello Cárcere. En este espacio siempre hubo hosteleros interesados, pero a la hora de la verdad no llegan a presentar ofertas. Primero era porque la cafetería no tenía un acceso independiente y su funcionamiento estaba condicionado al horario del centro cultural, pero, una vez solucionado este y otros aspectos relacionados con la accesibilidad, siguen existiendo otros condicionantes, como que el adjudicatario tendrá que realizar la instalación del mobiliario y el equipamiento y hacer la salida de humos y la instalación completa de gas. La inversión que se necesita para ello parece seguir siendo un obstáculo que no salva ni el simbólico canon.

El Concello intentó hasta en cinco ocasiones adjudicar la cafetería de O Vello Cárcere, con una gran vista de la ciudad

Esta no es la única instalación donde el Concello tiene dificultades para ofrecer servicio de cafetería. En este momento están cerradas las de todos los centros sociales que disponen de ella, como los de A Milagrosa, Fingoi y Uxío Novoneyra.

Otras concesiones municipales, por el contrario, tienen una gran aceptación y funcionan a pleno rendimiento. Es el caso de la cafetería de la piscina de As Pedreiras, muy concurrida, y no solo por usuarios de las instalaciones deportivas. También estudiantes del campus y otros vecinos de la ciudad suelen acudir a ella. Sus pinchos de tortilla tienen auténticos devotos.

Cafetería As Pedreiras. SEBAS SENANDE

As Pedreiras: La tortilla como gancho

La cafetería de la piscina municipal es muy concurrida, también por estudiantes del campus y por otros vecinos de la ciudad que aprecian el sabor y el precio de sus tortillas, aunque la carta es mucho más amplia.



También disponen de cafetería el complejo deportivo de Frigsa y el vivero de empresas de Garabolos, aunque la concesión municipal más privilegiada es la del parque Rosalía de Castro. Su inmejorable emplazamiento, céntrica, en un parque y con una zona de juegos infantiles al lado, hace que sea un espacio valorado por muchos lucenses. Esta es, actualmente, la concesión más cara del Concello. La empresa que gestiona este establecimiento paga a la administración 2.728 euros al mes, según informa el gobierno local. La más barata en vigor en este momento es la de la piscina de A Milagrosa, por la que se pagan un total de 521 euros al mes.

Cafetería de del parque Rosalía. SEBAS SENANDE

Parque Rosalía: El valor de la ubicación

Es una cafetería-restaurante con tirón por su situación, sobre todo desde que llega el buen tiempo, pero también en invierno, por su cristalera y porque está próxima a centros de trabajo muy concurridos, como los juzgados.



En el mercado Quiroga Ballesteros y la Plaza de Abastos también hay espacios con tirón, como la mítica La Modernita, conocida por su chocolate con churros, y el restaurante O Mercado, que ofrece cocina de fusión.

Los restaurantes de Los Robles, el Rato y el parque de Rosalía están en manos de la empresa Terras de Lugo

La posibilidad de comer o de tomar algo en espacios que son propiedad de las administraciones públicas –a veces, aunque no siempre, a precios más contenidos que los del resto del mercado– es amplia en la ciudad. En el campus no solo triunfan las instalaciones de As Pedreiras. Desde hace unos meses, la facultad de Dirección e Administración de Empresas (Ade) tiene hasta cocina italiana, con un horno de piedra del que salen pizzas tanto para tomar allí como para llevar a casa. Su cafetería es muy frecuentada también por alumnos y profesores de la vecina facultad de Ciencias, ya que la de esta lleva tiempo cerrada. En alguna época, algunos estudiantes de este centro ofrecían comidas elaboradas por ellos, con las que se sacaban unos euros para sus viajes.

Son muy populares también las lentejas de la facultad de Veterinaria y en la amplia cafetería que comparten Humanidades, Enfermería y Relacións Laborais incluso es posible organizar comidas y cenas.

Cafetería de Veterinaria y Ade. XESÚS PONTE

Veterinaria y Ade: Lentejas y pizza

En el campus, las cafeterías de las facultades tienen particularidades. Los estudiantes se avisan cuando hay lentejas en Veterinaria y en Administración y Dirección de Empresas hay pizzas elaboradas allí mismo.



Aunque si hay una cafetería con servicio de restauración que es usada diariamente por miles de lucenses esa es la del Hula. Sus precios también son un poco más contenidos que los del mercado libre, el horario es más amplio y la carta ofrece bastantes posibilidades. En este caso, sin embargo, sus usuarios suelen ser trabajadores y ciudadanos que acuden al hospital. Es menos habitual que los ciudadanos se desplacen a propósito a este lugar para comer o para tomar algo.

Cafetería del Hula. SEBAS SENANDE

Hula: Las mesas más ocupadas

Las mesas de la cafetería y del comedor del Hula se encuentran probablemente entre las más ocupadas de la ciudad, en parte por la falta de alternativas en la zona. El horario y las opciones son amplias.



Sucede lo mismo con la cafetería del edificio Multiusos de la Xunta, conocida fundamentalmente por los trabajadores de este centro. Sin embargo, esta es otra de las concesiones públicas que no está funcionando en este momento. Otras, en cambio, están de estrena, como la del mazo de Santa Comba, propiedad de la Diputación, de la que acaba de hacerse cargo Enrique Reigosa Gómez.

En el campus triunfa la cafetería de As Pedreiras y tienen tirón también las lentejas de Veterinaria y la pizza de Ade

El mazo de Santa Comba está en esta parroquia lucense, muy próxima a la ciudad. Es un conjunto etnográfico con mazo, molino y aserradero al lado del río Chamoso que en su día fue comprado y rehabilitado por la Diputación. Dispone de cafetería y de restaurante, abiertos todos los días menos los martes.

Mazo de Santa Comba. XESÚS PONTE

Santa Comba: Reapertura reciente

El mazo de Santa Comba, también propiedad de la Diputación, está próximo a Lugo y reabrió recientemente. Es un conjunto etnográfico con mazo, molino y aserradero al lado del río Chamoso y años atrás tuvo gran éxito.



Acaba de renovarse también el contrato de otro establecimiento de la Diputación, el complejo hostelero de Los Robles, con un canon de 550 euros al mes. Se trata de un espacio amplio, con capacidad para acoger eventos grandes y que además tiene piscina exterior, lo que, en época estival y en una ciudad donde hay pocas alternativas de baño seguro, lo hace atractivo.

Los Robles seguirá los próximos años en manos de la misma familia de hosteleros que lleva el restaurante del parque Rosalía de Castro y el del parque de O Rato bajo el sello Terras de Lugo. El actual contrato de este último establecimiento es de 2015, tiene un periodo de vigencia de diez años, con posibilidad de otros diez de prórroga y se adjudicó en 7.501 euros (más Iva) al año.

Terras do Miño, como se denomina el establecimiento del Rato, también es un viejo molino restaurado. Está en un entorno natural de gran belleza y al lado de uno de los senderos más utilizados por los lucenses para caminar y para hacer deporte.

Terras do Miño. SEBAS SENANDE

Terras do Miño: Un entorno bello

El entorno es también un valor de la cafetería y el restaurante del Rato, en un antiguo molino restaurado y rodeado de arbolado. El edificio es propiedad de la Diputación y la gestión está en manos de Terras de Lugo.



Un plan parecido es el que tiene el Concello para la antigua fábrica de la luz, al lado del río Miño, tras el frustrado proyecto de aprovechamiento hidroeléctrico. El gobierno de Lara Méndez opta a fondos europeos para hacer un centro de enogastronomía y de actividades de dinamización de la zona fluvial. Las iniciativas relacionadas con la gastronomía suelen tener éxito, pero, como se ve, no son una apuesta 100% segura.

Sin cafetería en los centros sociales



Las cafeterías de los centros sociales son muy valoradas por sus usuarios, generalmente gente mayor, pero en este momento no funcionan en ninguno. El Concello prevé sacar a concurso el servicio de dos de ellas en septiembre: la de Fingoi y la de A Milagrosa, después de que en esta última se hiciesen reformas.



Estas cafeterías, al igual que la del CEI-Nodus, solo pagan canon. Los consumos de luz y agua van a cargo del Concello, por la dificultad que supone diferenciarlos del resto de los consumos de los edificios en que se encuentran, según explica el gobierno local.



Un espacio que acaba de abrir tras mucho tiempo sin funcionar es la cafetería del Pazo de Feiras, que también ofrece servicio de restauración.