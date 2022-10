Cuando O Carme fabricaba peines y tenía cementerio

Los 19.000 metros cuadraos del barrio de O Carme suponen la mayor "disformía" de la ciudad de Lugo desde hace décadas, afirmó este jueves el arquitecto Ramón Cabarcos, autor de una tesis y un libro sobre este barrio, además de presidente de la asociación vecinal, en una jornada en la Diputación. Promovida por el Colegio de Arquitectos, contó también con la participación del arquitecto Alberto Alonso y de la periodista Marta Veiga, y en ella se analizó la evolución urbana de Lugo y en especial la de ese lugar.

O Carme, en la ladera sur de la ciudad, es una zona fértil y soleada pero ya apenas se cultiva en ella; buena parte de las edificaciones, que se concentran en torno a la calzada, están vacías y ruinosas, y hay caminos cerrados, como uno que desemboca en la Rúa Santiago y lleva tiempo interrumpido con una puerta.

Cabarcos recordó que O Carme tuvo cementerio —detrás de la capilla—, matadero municipal y muchos negocios, como una fábrica de peines, un horno de leña, tiendas de comestibles, serrería y carpintería, modistas, secadero de jamones y almacén de flores. Sin embargo, mientras la ciudad crecía hacia el norte y hacia el sur, O Carme, en pleno centro, languidecía.

El arquitecto atribuyó esta circunstancia a varios factores, desde la orografía, en pendiente y con el río como barrera (en la ladera opuesta tiró del crecimiento la estación de tren) hasta el planeamiento, que en 1969 previó un plan especial para esta amplia zona. Se aprobó pero no prosperó porque tuvo una fuerte contestación vecinal. También preveía la apertura de la Ronda do Carme, lo que sí se materializó, cortando el acceso a una zona por la que la gente llegaba y salía de la ciudad. La construcción de la Rúa Poeta Noriega Varela por el borde norte contribuyó a asfixiarlo. "O Carme é o exemplo de como intervencións puntuais poden provocar ter colaterais que non somos capaces de prever", concluyó.

Pequeños propietarios y promotores que optaron por zonas más fáciles

La gran fragmentación que tenía el parcelario de O Carme, con muchos pequeños propietarios, fue uno de los factores que dificultó el desarrollo de esta zona, para la que se proponía —y aún figura así en el planeamiento vigente— un plan especial de reforma interior. "Nun Peri non ten que poñerse de acordo todo o mundo, pero hai unha persoa que ten unha propiedade moito máis grande que impón as súas condicións ao resto. No Carme non había ese propietario tan maioritario que puidese volcar a tortilla, entón o que houbo foi unha contestación popular", explica Cabarcos, que este año promovió la creación de una asociación vecinal, como un factor más que frenó el desarrollo urbanístico de esta zona.

Hace ya bastante tiempo que en O Carme ya no solo hay pequeños propietarios, sino también promotores grandes, pero estos apostaron por construir en otras zonas de la ciudad donde resultaba más fácil y rápido. No hay que olvidar que O Carme es "un viveiro arqueolóxico e histórico" de primer nivel, con restos de muchas épocas históricas, desde cloacas romanas a caminos medievales. Por el barrio baja la vía XIX y el Camino Primitivo. Solo este tiene 30 metros de protección a ambos lados.

O Carme no se desarrolló ni durante el boom de la construcción, y eso que tiene una de las edificabilicades más altas de la ciudad, y parece difícil que vaya a hacerlo ahora, cuando además el Concello está dando pasos en el sentido contrario y destinando fondos propios y de la UE a rehabilitar patrimonio y acondicionar caminos y espacios públicos para el disfrute de los ciudadanos.

El vandalismo, en algún caso asociado al botellón, desluce ese trabajo y O Carme sigue siendo un lugar transitado poco más que por vecinos y devotos de este vergel urbano.

El plan de 1953 preveía que los edificios en torno a la muralla no la sobrepasaran

La mesa redonda sobre O Carme sirvió para analizar otros aspectos de la evolución urbana de Lugo y de los sucesivos planes de urbanismo. El de 1953, autoría de José Fonseca, el ilustrado arquitecto jefe del Instituto Nacional de Vivienda, preveía edificios de un máximo de bajo y dos pisos en el entorno de la muralla, para que ninguno la sobrepasara.



Este plan no tuvo ninguna influencia y fue sustituido por otros que dieron lugar a la situación actual, con edificios de hasta cuatro alturas en torno al monumento. Serán las que habrá en la esquina de San Roque, donde se está urbanizando en este momento aunque todavía no se presentó el proyecto edificatorio.

En 1953, a Fonseca ya le preocupaba esa esquina porque tenía mucho tráfico y para descongestionarla promovió la Avenida de Ramón Ferreiro. Con la peotanalización de A Mosqueira (en contra del plan vigente, recalca Cabarcos) San Roque volvió a ganar tráfico.